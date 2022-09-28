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війна (56174) Юрова (16) переговори з Росією (547)

Почну кричати, якщо почую, що Україну примушують до миру, - віцепрезидентка Єврокомісії Юрова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

юрова

Треба лишити на розсуд українців рішення, коли і як припиняти війну.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісар із питань цінностей і прозорості Вера Юрова, передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю, чи більше, але ми повинні продовжувати те, що ми робимо, і у нас не повинно бути жодних прогалин чи перерв. Перш за все, нам потрібно продовжувати постачати зброю. Друга річ – гроші. Звичайно, у нас хороший кейс щодо фінансування. За останні місяці та роки ми вже інвестували в Україну 19 мільярдів євро, але нам потрібно зробити більше. Тому є ще одна порція грошей – 5 мільярдів макрофінансової допомоги", - наголосила вона.

За словами Юрової, треба лишити на розсуд українців рішення, коли і як припиняти війну.

"Я повернулася з новим імпульсом, новим власним переконанням, що, якщо я десь бачу вагання, що Україну треба підштовхнути сісти за стіл (переговорів. - Ред.) з агресором, я почну кричати, якщо почую такі пропозиції. Треба лишити на розсуд українців рішення, коли і як припиняти війну", - наголосила віцепрезидентка Єврокомісії.

Читайте: Україна не проти переговорів з РФ щодо контрибуцій та репарацій, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Юровій-респект за позицію та здоровий глузд...
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28.09.2022 12:01
+7
Тільки на таких і тримаємось! При регулярних спробах ЖЕКу ввести під підпис з кацапами чергові "договори", моментально незапланований візит до провінційного актора когось із лідерів Заходу. Скільки разів тільки Джонсон рятував?
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28.09.2022 12:17
+4
100%. Желать побежденному мира все равно что желать умершему здоровья
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28.09.2022 12:38
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Юровій-респект за позицію та здоровий глузд...
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28.09.2022 12:01 Відповісти
Почему окупацию называют миром? Так только провожают усопших, словами *покойся с миром*. В данном же случае война- ето борьба за жизнь. Пускай лучше пожелают нам хорошей войны и хороших побед.
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28.09.2022 12:04 Відповісти
100%. Желать побежденному мира все равно что желать умершему здоровья
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28.09.2022 12:38 Відповісти
війна припиниться на кордоні України до 2013го року..
ну, хіба що цивілізований світ нарешті вже зрозуміє і стане наполягати встановити його у межах мАсковськага Залатага Кал-ця
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28.09.2022 12:17 Відповісти
На руїнах кремля.
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28.09.2022 12:58 Відповісти
Тільки на таких і тримаємось! При регулярних спробах ЖЕКу ввести під підпис з кацапами чергові "договори", моментально незапланований візит до провінційного актора когось із лідерів Заходу. Скільки разів тільки Джонсон рятував?
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28.09.2022 12:17 Відповісти
От міцно тримаоть янкі і брити "боневтік-а" за бейца, клоунам довірять неможна особливо в тяжку годину. Можливо і "мудрому наріду" колись дійде до розуму.
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28.09.2022 13:03 Відповісти
у домовинах, до розуму вже не доходить... Але ж поржали, гріх після цього й не вмерти...
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28.09.2022 14:06 Відповісти
Дурні повинні страждати.
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28.09.2022 19:43 Відповісти
начинай
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28.09.2022 12:37 Відповісти
Будемо кричати разом , пані Юрова 👍🏼👍🏼👍🏼❤️🙁
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28.09.2022 12:39 Відповісти
Переговори з кацапом не довше автоматної черги закріпленої контрольним пострілом.
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28.09.2022 13:07 Відповісти
Коли повністю залежиш від поставок озброєння і військової техніки, то крик тут не допоможе, а лише наполеглива і невтомна праця дипломатів, військово-політичного керівництва і всього народу України задля досягнення перемоги над рашистською пітьмою.
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28.09.2022 13:41 Відповісти
 
 