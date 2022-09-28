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Морські піхотинці минулої доби знищили ворожий склад з боєприпасами та живу силу противника, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

27 вересня військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

 За минулу добу морські піхотинці знищили склад боєкомплекту та ліквідували 4 загарбників.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по російських окупантах, в результаті чого наші воїни знищили 15 чоловік живої сили та склад з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі танки, гаубицю "Мста - С" та 2 склади з боєприпасами, - ВМС. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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28.09.2022 14:26 Відповісти
 
 