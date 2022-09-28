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НАБУ (3424) дороги (1505) Полтавщина (732) розтрата (163) САП (1840)

Директору автодору на Полтавщині повідомлено про підозру в завданні державі збитків майже на 29 млн грн

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ремонт

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України на зловживанні службовим становищем в інтересах комерційних фірм, що завдало державному бюджету збитків на суму майже 29 млн гривень, викрито керівника одного з держпідприємств на Полтавщині, яке спеціалізується на ремонті доріг.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року очільник підприємства на власний розсуд, всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, уклав із фірмами договори на проведення комплексу робіт з ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на загальну суму майже 29 млн гривень.

З метою приховання злочину, вказана особа вирішила поділити три ділянки дороги протяжністю 118 км на 22 частини. Однак, виконання вказаних робіт не відповідали напрямам використання бюджетних коштів.

Крім того з’ясувалося, що договори укладено без проведення процедури відкритих торгів, а вартість самих робіт була завищена на суму понад 5,5 млн гривень.

Такі зловживання очільника держпідприємства завдали державі, в особі державного підприємства, збитків на суму майже 29 млн гривень – саме стільки коштів було безпідставно переказано на виконання договорів.

На сьогодні дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 210 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи ймовірно причетні до вчинення вказаного злочину.

Імені підозрюваного НАБУ та САП традиційно не називають, але ця справа тягнеться з 2019 року і детально описана в судовому реєстрі.

Там повідомляється, що замовником на тендерах було ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області", яке очолює Олексій Басан.

У грудні 2018 року підприємство уклало два десятки договорів з чотирма підрядниками, з яких 13 отримало ТОВ "СК "Автострой", по чотири – ТОВ "УСП "Інспецпроєкт" і ТОВ "УСП "Укрбудпроєкт", ще один – ТОВ "Держдорпроєкт".

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Автор: Наталя Джума
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28.09.2022 12:12 Відповісти
*я тіхонєчко в лєс уйду , а ти там возьмі сумку , там 150 * не цієї оборудки?
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28.09.2022 12:16 Відповісти
Час від часу доводиться іздити дорогою Пирятин - Прилуки. Частина полтавською областю - лютий треш, гіршої дороги за життя не бачив. Голові цього облавтодору, чи як воно там називається, треба хату дати на одному кінці цієї дороги, а кабінет на іншому. І шоб він, скотина, кожного дня сам і на своїй машині там їздив.
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28.09.2022 12:40 Відповісти
теорема: наприкінці 2018 року

аксіома- це Петро Олексійович, до ОПи не ходи. Доведено ж нарідом 73% ...
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28.09.2022 12:43 Відповісти
29 млн надо умножить на 25 областей и мы получим ..вэлыкэ будивныцтво.. или большой ****** бюджетных денег --- это вас касается пенсионэров . медиков . педагогов . армии . полиции --- это ******** из ваших карманов . потом роздали зеленым депутатам в конвертах . а кто ближе к телу купили ..майбахи.. и маетки с басейнами и оформили на маму или тещу . начиная с кравчука и до вовы зеленого как воровали так и воруют --- беня каломойский ярчайший гандон . ****** из бюджета уже при шестом хидранте и всех это как то не касается . порох правда приват национализировал . а дальше засцал и дал беньке здрыстнуть . а теперь у бени ..конец эпохи бидности..
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28.09.2022 13:57 Відповісти
 
 