Директору автодору на Полтавщині повідомлено про підозру в завданні державі збитків майже на 29 млн грн

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України на зловживанні службовим становищем в інтересах комерційних фірм, що завдало державному бюджету збитків на суму майже 29 млн гривень, викрито керівника одного з держпідприємств на Полтавщині, яке спеціалізується на ремонті доріг.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та НАБУ, передає Цензор.НЕТ.



У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року очільник підприємства на власний розсуд, всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, уклав із фірмами договори на проведення комплексу робіт з ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на загальну суму майже 29 млн гривень.

З метою приховання злочину, вказана особа вирішила поділити три ділянки дороги протяжністю 118 км на 22 частини. Однак, виконання вказаних робіт не відповідали напрямам використання бюджетних коштів.



Крім того з’ясувалося, що договори укладено без проведення процедури відкритих торгів, а вартість самих робіт була завищена на суму понад 5,5 млн гривень.



Такі зловживання очільника держпідприємства завдали державі, в особі державного підприємства, збитків на суму майже 29 млн гривень – саме стільки коштів було безпідставно переказано на виконання договорів.



На сьогодні дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 210 та ч. 2 ст. 364 КК України.



Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи ймовірно причетні до вчинення вказаного злочину.

Імені підозрюваного НАБУ та САП традиційно не називають, але ця справа тягнеться з 2019 року і детально описана в судовому реєстрі.

Там повідомляється, що замовником на тендерах було ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області", яке очолює Олексій Басан.

У грудні 2018 року підприємство уклало два десятки договорів з чотирма підрядниками, з яких 13 отримало ТОВ "СК "Автострой", по чотири – ТОВ "УСП "Інспецпроєкт" і ТОВ "УСП "Укрбудпроєкт", ще один – ТОВ "Держдорпроєкт".

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