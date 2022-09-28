ЗСУ до середини 2023 року можуть бути в Криму, - генерал армії США Хождес
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Українські військові відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого до кінця 2022 року.
Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Ви не побачите щодня зайняте (росіянами) місто, це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив він.
Топ коментарі
+20 Валентина Саюн c856325a
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+14 Харьков Сумской
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+12 Pure Soul
показати весь коментар28.09.2022 12:26
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Такого діалогу немає. Ініціатива ядерного удару на стороні пуйла. Наші західні партнери всі в ступорі та нокдауні.
треба вже підраховувати завдані збитки, в тому ж числі і недоотримані до бюджету суми з податків
кацапи - це 11 єгипетська кара..вони втілюють у собі всі 10 попередніх..