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ЗСУ до середини 2023 року можуть бути в Криму, - генерал армії США Хождес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходжес

Українські військові відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого до кінця 2022 року.

Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Ви не побачите щодня зайняте (росіянами) місто, це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив він.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
Що і сказати. Поважаю таких Генералів!
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28.09.2022 12:24
+14
Це було б можливо, якщо б Байден сказав пуйлу: вдариш ядерною ракетою по Україні - я вдарю десятьма. Ще рипнешся - я буду бити, поки ти скиглити не почнеш. Можеш починати...

Такого діалогу немає. Ініціатива ядерного удару на стороні пуйла. Наші західні партнери всі в ступорі та нокдауні.
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28.09.2022 12:27
+12
Його слова та Богу в Намір!
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28.09.2022 12:26
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Що і сказати. Поважаю таких Генералів!
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28.09.2022 12:24 Відповісти
И хочется верить Ходжесу, но реалии не позволяют. Хотя, если НАТО захочет помочь нам по взрослому то вполне возможно.
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28.09.2022 12:26 Відповісти
Його слова та Богу в Намір!
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28.09.2022 12:26 Відповісти
Це було б можливо, якщо б Байден сказав пуйлу: вдариш ядерною ракетою по Україні - я вдарю десятьма. Ще рипнешся - я буду бити, поки ти скиглити не почнеш. Можеш починати...

Такого діалогу немає. Ініціатива ядерного удару на стороні пуйла. Наші західні партнери всі в ступорі та нокдауні.
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28.09.2022 12:27 Відповісти
Тільки щось протиядерні літаки підняли ,значить для Байдена не має несподіванки і не має страху першого удару
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28.09.2022 12:29 Відповісти
отже заїбем кацапів брудними бомбами, що вже втрачати?
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28.09.2022 12:31 Відповісти
А у нас вони є?
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28.09.2022 12:34 Відповісти
Это все равно не сравниться с опытом руских свиней разлагаться дохлыми в нашей земле
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28.09.2022 12:46 Відповісти
Именно по территории и населению рашки, а не только по черноморскому флоту!
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28.09.2022 12:43 Відповісти
ху.лу пох.. населення,а за флот його жаба вдаве і можливий інфаркт.)
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28.09.2022 13:15 Відповісти
Звідки ти знаєш які там діалоги велись і ведуться??? Це такі,як ти, в ступорі і несуть х.ню.
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28.09.2022 13:42 Відповісти
твої слова та Богу в уха
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28.09.2022 12:30 Відповісти
і знову відновлювати Крим..кацапи ж гірші за свиней..знищили реліктові ліси, зробили помийку з півострова..

треба вже підраховувати завдані збитки, в тому ж числі і недоотримані до бюджету суми з податків

кацапи - це 11 єгипетська кара..вони втілюють у собі всі 10 попередніх..
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28.09.2022 12:33 Відповісти
Шото текст..., но надеемся, что Цензор всё правильно в заголовке написал.
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28.09.2022 12:38 Відповісти
Якщо буде лендліз з тисячами танків та рсзо то так.
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28.09.2022 12:39 Відповісти
на позиции 23 февраля - забудьте этот маркер, Донецкая , Луганская и Крым принципиально ну и юг само собой,чтоб выкоренить из кацапов эти слова днр и лнр
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28.09.2022 12:59 Відповісти
Не зможуть. Ядерний удар по перешийку і ніхто там вже не пройде.
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28.09.2022 13:05 Відповісти
Нам би таких генералів побільше,і порядок був би і в армії і в країні.
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28.09.2022 13:42 Відповісти
Так ы будет. Только в случае применения карликом ЯО, процесс ускорится в разы + само существование мордора. Дело в том что если применит ядерное оружие. то поставит себя вне всего мира Западного и Восточного, а ЗСУ войдут на территорию рашки без ограничений и будут уничтожать там все х тотально в качестве самообороны. мир это одобрит, а по своей территории орки валить ЯО не будут, да его и не останется как и вооруженных сил. Все будет истреблено.
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28.09.2022 15:03 Відповісти
Блефонул генерал! В Новороссийске запросто к тому времени!
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28.09.2022 16:38 Відповісти
Пусть прогнозы генерала сбудутся!! Дай бог. Удачи защитникам РОДИНЫ!!!
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28.09.2022 19:17 Відповісти
 
 