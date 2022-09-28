Заступника командира роти окупаційних військ РФ засуджено до 10 років за ґратами

Прокурори у суді довели, що у липні 2021 року мешканець міста Амвросіївка Донецької області уклав контракт на "службу" у так званому "2-му АК народної міліції ЛНР". До лав незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ він вступив відразу після закінчення військового вишу в окупованому Донецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерельного прокурора.

"Засуджений організовував роботу з підготовки підрозділу для збройного опору силам ООС: несення служби у добових нарядах та виїзд на лінію бойового зіткнення з українською армією, транспортування військової техніки до місця дислокації роти.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заступник командира роти окупаційної армії держави-агресора воював на Луганщині. У липні 2022 року засуджений отримав поранення під час боїв на Донеччині, військовослужбовці Збройних Сил України взяли його у полон", - йдеться у повідомленні.

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За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури заступника командира роти так званого "2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" засуджено до 10 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).