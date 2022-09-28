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Шольц щодо закликів поставляти Україні танки: "Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив роздратування через заклики постачати Україні основні бойові танки.

Про це він сказав в інтерв’ю Neuen Osnabrücker Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами канцлера, у дебатах щодо танків "повністю проігноровано той факт, що нашим круговим обміном ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти".

Такі партнери, як Чехія і Словаччина, Румунія і Греція, передають танки східноєвропейського виробництва в Україну, де вони можуть бути негайно використані, оскільки логістика, боєприпаси, запчастини і необхідні ноу-хау є в наявності, зазначив він.

"Натомість ми поступово поповнюємо запаси наших партнерів західною технікою" – сказав Шольц. Тому він здивований, "що деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи".

Щодо питання постачання власних бойових танків канцлер сказав: "Позиція федерального уряду чітка: не діяти самостійно; і так буде і надалі".

Щоправда, ситуація в Україні "дуже динамічна, і ми постійно переоцінюємо її", додав він.

"Німеччина підтримує Україну в міру своїх можливостей і водночас робить усе можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО і Росією. Саме це лежить в основі всіх рішень. І це також відповідає волі переважної більшості громадян", – заявив Шольц.

Читайте: Шольц про відмову постачати танки Україні: "Ми ніколи нічого не робимо поодинці"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Що, ти, фріц! Все зовсім не так, заспокойся!

Як би не "деяки критики" ти б і досі поставля би лише шоломи
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28.09.2022 12:42
+9
Поляки то розумні люди. Чим чекати подачку від фріца, скупилися у Південіої Кореї і сплять спокійно
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28.09.2022 12:46
+6
просто у нас три года зЕизбы ходили на шашлыки и им сказали, а потом они всем сказали, что хуже не будет. А шо такое? Он никому ничево не должен, но сливать страну и попрошайничать как то уже и без вас фрицев научился.
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28.09.2022 12:49
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Що, ти, фріц! Все зовсім не так, заспокойся!

Як би не "деяки критики" ти б і досі поставля би лише шоломи
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28.09.2022 12:42 Відповісти
Поляки досі чекають на леопарди 🤣
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28.09.2022 12:44 Відповісти
Поляки то розумні люди. Чим чекати подачку від фріца, скупилися у Південіої Кореї і сплять спокійно
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28.09.2022 12:46 Відповісти
Я знаю про корейські танки. Штольц просто популіст та сцикун.
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28.09.2022 12:52 Відповісти
так отож. Відкритим лишається питання що з ним зроблять самі німці, коли дізнаються що через нього втратили не лише контракти, а й репутацію.
Але то не наш клопіт
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28.09.2022 12:54 Відповісти
Шольц просто німець ,а вся німецька економіка працює на російському газі.
А вот у зебілів вся економіка працює на асфальті.
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28.09.2022 14:04 Відповісти
а что тебе или вам мешало так же сделать как поляки??,,закупиться"хоть где и воевать/спать спокойно??но вам комфортней было кацапам асфальт проложить и дружно орать немцы и прочие где наше оружие!!(лицемеры долбаные!)
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28.09.2022 14:03 Відповісти
я тобі просто нагадаю ,що саме Німеччина не дозволила нам вступити в НАТО.
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28.09.2022 14:25 Відповісти
а я тебе напомню что с таким уровнем коррупции и всякого рода ,,ермаками-татаровыми-подоляками"не то что в НАТО а даже на мусорку рыться никто не захочет вас пустить(над этим слабо подумать)
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28.09.2022 15:30 Відповісти
найвищий рівень корупції у вас в Німеччині ! всі ваших політиків газпром скупив оптом ! що там потік все прорвало ? Бундесвер теж мертвий , комсомолка вграла !
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28.09.2022 15:59 Відповісти
мне не интересно сколько у кацапов немцы выудили с карманов мне важно чтоб у меня не воровали и госналогов а вот твои правители с твоего кармана воруют не находиш разницу??
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28.09.2022 16:19 Відповісти
ти повинен був на друкувати- ето другое ! звичайно це не корупція це держзрада !
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28.09.2022 23:42 Відповісти
отвянь!ты из тех кто уверовал что если научился писать:,,повинен був" то автоматически становишся прав!! (потрудись не отвечать)
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29.09.2022 17:13 Відповісти
Не переймайся москалику, скоро так і буде. Дочекайся своєї черги. На зараз, ти третій.

Лицемірство, це коли кричать про міць але допомогти не можуть з мільйона вигаданих причин.
Лицемірство, це коли замість сказати "нічого не дам бо всцався ***** (або звик до його бабок)" починають нескінчений марафон обіцянок.
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28.09.2022 14:34 Відповісти
дурачёк,помощь это никак не ОБЯЗАННОСТЬ как ты хочеш преподнести и нефиг кого то разводить на СЛАБО и про всякие мифические ,,міць"
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28.09.2022 15:25 Відповісти
саме так москалику, саме так. Що друга армія світу, що міць Німмечини - суцільні міфи
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28.09.2022 15:28 Відповісти
равно как и то что твоя армия настолько сильна,что если бы запад не вписался всё было бы уже давно с тобой как минимум решено(сидиш тут харохоришся)ума не хватает объективно оценить и правде в глаза посмотреть горлопан безответственный
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28.09.2022 15:33 Відповісти
Чи ти читати не вмієш, чи Гугл не впорався з перекладом, але я ніде не казав "самі впоралися".
Проте... Забагато бісеру перед ванькою.

Успіху тобі в регаті проти крейсера Масква!
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28.09.2022 15:37 Відповісти
ты туп и примитивен единственно правильное решение приберечь бисер(для себя любимого)мне просто наплевать как на тебя так и на твоего ваньку вместе с москвой. так что не стелись больше бисером АЛЁША!!
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28.09.2022 16:05 Відповісти
Нет, не только шлемы - и спасибо вам огромное за всю оказанную помощь. Но от танков, ****, не отвлечешь - ГДЕ ТАНКИ???
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28.09.2022 12:44 Відповісти
німецькі танки там само де американські, французькі та британські
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28.09.2022 14:10 Відповісти
просто у нас три года зЕизбы ходили на шашлыки и им сказали, а потом они всем сказали, что хуже не будет. А шо такое? Он никому ничево не должен, но сливать страну и попрошайничать как то уже и без вас фрицев научился.
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28.09.2022 12:49 Відповісти
Які танки ми могли виробляти в Україні?
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28.09.2022 12:53 Відповісти
зЕвыборэць! Не надо доводить было до оккупации и до Омана, для того чтоб танки не понадобились
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28.09.2022 12:56 Відповісти
А які не могли?
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28.09.2022 12:56 Відповісти
У Харкові щось виробляли, навіть на експорт йшли.
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28.09.2022 12:58 Відповісти
Я не захищаю зелених, але завод малишева був доведений за всі 30 років до стану при якому говорити про серйозне виробництво танків не доводиться. Тайландсткий контракт на 40 оплотів виконували близько 8 років.
Я трохи мав справу з цим підприємством. Під час війни я думаю всі розуміють, що його не обійшли удари.
Це не популярна річ, але після війни слід за будь-яку ціну переходити на західний танк, найкраще абрамси, через їх кількість впершу чергу. Кількість машин треба наростити швидко за декілька років, якщо будемо саме в цьому питанні гратися в свого виробника ми без нормальної кількості бронетехніки ризикуємо зустріти нову навалу.
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28.09.2022 13:07 Відповісти
Зараз, коли треба тут і зараз, треба просити партнерів, але після війни обов'язково налагоджувати виробництво в Україні.
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28.09.2022 13:11 Відповісти
Трохи обанюєте.49 танків і 2 БРЕМ на цій ж базі.Встого 51 шт.Виробляти можна було б.Як би було Бажання.....
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28.09.2022 13:20 Відповісти
о дуринда знову на зміну виповз,які кажеш,Оплот,Ятаган,мало чи ще зовсім зеленим лайном мозочок заріс?
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28.09.2022 14:32 Відповісти
Справа в тому, що Німеччина поставляє танки тим країнам, які не воюють. І за це орки їм, як сцикунам, підірвали труби. Не треба сцяти і щось там белькотіти, як ліверна ковбаса. Треба бути німцями, яких поважають і бояться, і мочать при зустрічі в штани.
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28.09.2022 12:49 Відповісти
Щоправда, ситуація в Україні "дуже динамічна, і ми постійно переоцінюємо її", додав Шольц.

Може хтось і Бундесверу пояснить Шольцу, що війна не біржа, ризики якщо не дооціненні то втрати на фронтах. Потрібно вже і зараз, щоб були мінімальні ризики, якщо щось не так... не кажучи про "так", що зараз.

??ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти??
Як у Шольца із математикою, якщо порівняти із іншим числом - втрати на 28.09.22 рф в танках 2312+6/7, ББМ 4889+8/7 за сім міс війни?? Не здається, що числа не співмірні.
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28.09.2022 12:53 Відповісти
Напомнило мне вот историю из жизни.

Бабушка жила в юности в Казахстане - на Балхаше, в самом плавильном котле, куда сгоняли и поволжских немцев, и корейцев, и чеченцев, и всех-всех-всех. Однажды немец договорился с русскими, что они на троих сделают работу, а он проставился. Ну, они сделали - немец приносит троим четвертак и говорит: "Фот, пей - хоть залейся!"

Так что "фот, стэляй - хоть устреляйся!"
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28.09.2022 13:16 Відповісти
Ще. Пане Шольц, до кінця війни на темі танків Ви станете Зеленим...Вибір за Вами. Чи це буде стан Вашого здоровя чи це будуть політичні погляди))) Можете подивить на меркель чи шредера, вони теж любили "вітаміни".
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28.09.2022 13:18 Відповісти
Для перемоги України у війні з мілітаризованою та дійсно великою за ресурсами країною як кацапстан, нам потрібна не застаріла техніка бувшого варшавського блоку. Нам потрібна новітня західна зброя яка дасть можливість меншою кількістю наших військ знищувати ворога. Ми не можемо планувати перемогу користуючись однаковими з ворогом засобами і при тому маючи меншу кількість військових. Мужність та мотивація наших хлопців є потужною складовою, але цього, на жаль, недостатньо.
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28.09.2022 12:54 Відповісти
Вся німецька військова допомога ЗСУ станом на 20 вересня
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28.09.2022 12:55 Відповісти
Наши полезные идиоты это читать и вникать в суть не станут. Проще идти на поводу простых "кричалок" упакованых российскими ИПСОШНИКАМи в приемлимую простую формулу-ЗРАДА! Вот они и кричат это друг другу, используемые рф в роли очернителей союзников Украины.
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28.09.2022 14:57 Відповісти
Я важаю що допомога суттєва, але недостатня і не відповідає статусу та економічній вазі Німеччини. Війна вже йде і аргумент "що нам самим не вистачає" виглядає вкрай недолугим, бо німці є членами НАТО.
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28.09.2022 16:49 Відповісти
По результатам ревизии Бундесвера в 2017-м 40 процентов вооружения небоеспособно. И потом, что Франция поставляет больше, или Италия или Бельгия? И что, есть какие-то формальные обязательства поставлять от этих стран вооружение Украине? Понятны наши желания-все и сразу, но этого не случиться, сколько бы мы друг другу на форумах не писали. С этим надо работать, в том числе и с общественным мнением в старой Европе, что бы французы и немцы писали письма депутатам. Другого пути нет, как бы нам не хотелось бы везде понаписывать "зрада" и уйти удовлетворенными от написанного.
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28.09.2022 17:37 Відповісти
То все демагогія. Німці сподіваються на дядька Сема і дешеві кацапські енергоносії.
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28.09.2022 23:09 Відповісти
конкретно, давай по пунктам
1. Есть ли формальные обязательства стран ЕС поставлять вооружение Украине? Да или нет?
2. У тебя есть другие цифры небоеспособной техники бундесвера в 2017?
3. Какое отношение имеет состояние дел с поставкой вооружений Украине, с тем шо "Німці сподіваються ня дядку Сема"? Что от этого нам Леопарды не поставляют, от того шо "сподіваються"?
4. . Газ из рф ГЕРМАНИЯ УЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТ И ПОЛУЧАТЬ НЕ БУДЕТ, уголь ЕС закрыл поставки с 1 августа. Нефть-прекращаются пгставки с декабря 2022. Какие "дешеві кацапські носії" ты еше знаешь ?
5. Я не знаю, чем ты в жизни занимаешся, но видимо тебе еще не пришло пониманимание, что решение серьезных задач в стиле Шарикова-"взять и поделить" не бывает. Может придет, а может тебе это и нафик не надо.
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28.09.2022 23:39 Відповісти
Всі твої аргументи зліплені з протиріч. Я не маю часу розжовувати очевидні речі. У німецької влади сподівання на закінчення війни з будь-яким результатом і тому вони грають у відкладання на потім. Враження, що всі їхні дії по допомозі Україні робляться під постійним тиском США і без цього вони б і палець об палець не вдарили.
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29.09.2022 07:54 Відповісти
Демагог, ты не в состоянии вникнуть в напечатаный текст? Чего ты с вопросов сьехал? Возразить нечем, поэтому на другую тему перекинулся?
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29.09.2022 09:33 Відповісти
А з чого це ти так путінферштейнів захищаєш? Засланий козачок?
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29.09.2022 10:48 Відповісти
Парень, у тебя ума не хватает вести предметный диалог, поэтому и аргументы тупенькие. Обделался, сиди, изучай вопрос. Когда ПОЙМЕШЬ, что за вопросы написаны, тогда и приходи. Если поймешь, конечно.
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29.09.2022 10:58 Відповісти
Це вони відгодували цю гідру і яякали на хутінські слова, що України не існує. Ми платимо за це крорвью. Так що засунь свої умисні питання собі куди хочеш.
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29.09.2022 11:24 Відповісти
А ты не "вигодував ту гідру, имбецил?Ты то же покупал газ у роисси, ездил на бензине из российской нефти и ездишь до сих пор. Разговариваешь по мобильному телефону, через операторов, принадлежащих росиянам. Ты с собою разберись "правдолюб" мамкин, когда перестанешь пользоваться российским, будешь предьявлять претензии другим.
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29.09.2022 11:41 Відповісти
Та ти шо? То це я війну почав, а не *****? Он воно як...
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29.09.2022 11:46 Відповісти
Полный неадекват. В огороде бузина, а в Киеве дядько. Сходи в футбол поиграй со сверсниками..
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29.09.2022 12:14 Відповісти
1) Я закрив АЕС і замінив їх на газові 2) я проклав два північних потоки, щоб закрити газовий транзит через Україну 3) я забронив оборонним підприємтвам брати гроші і виконувати замовлення з України 4) я напару з Францією закрив Україні шлях до НАТО у 2008
Так, путінферштейн довбаний?
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29.09.2022 14:13 Відповісти
все потому что репутация єто штука которую можно потерять только один(!) раз. И Шольц єто уже давно сделал!
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28.09.2022 13:03 Відповісти
Олфе якщо бажаєш увійти в історю як справжній чоловік, в тебе є всі шанси ... І такий шанс поставка леопардів українцям попри весь тиск , що чинять на тебе ************** чорти
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28.09.2022 13:29 Відповісти
Совсем бедолага заврался как бы не потребовал открыть на самого себя уголовное дело.
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28.09.2022 13:31 Відповісти
мені Шольц нагадує Медведева - танков нет нови держитесь !
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28.09.2022 14:31 Відповісти
Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи Джерело: https://censor.net/ua/n337014

А шо? Не?
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28.09.2022 15:20 Відповісти
А почему Гондурасу никто не предъявляет претензий за то, что он не поставляет баллистические ракеты Украине? Ну наверно потому, что Гондурас никто и звать его никак и у кремля он вообще не чешется. Другое дело Германия, которая является ключевым игроком в ЕС. И от позиции Германии много чего зависит. Поэтому, чем больше будет насрано на голову немцам и чем хуже будут отношения с Украиной, тем лучше. Что и происходит уже пол-года в режиме нон стоп посредством дерьмаковских ботов, кремлевских ботов и проплаченных статей. Про некоего Мельника будем вспоминать? Про тупого гундоса с его обсером? Отож...
Боты и невнимательные типа патриоты в упор не замечают в ответе Шольца ключевую фразу: "Позиция федеральной власти четкая - не действовать самостоятельно". То есть, это позиция коллективная. Позиция стран входящих в НАТО. Почему они так на ДАННЫЙ момент считают, то уже отдельный вопрос. Может что-то знают. Может что-то готовят. Может еще что, но при чем тут Германия в отдельности на которую спустили всех собак?
Как же легко наридом манипулировать...
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28.09.2022 15:28 Відповісти
Это бесполезно. Нарід привчився кричати або зрада, або перемога! Большинство живет в черно-белом свете, причем сформированом не ими, а телевизором, интернетом, окружением. Своей головой думать и пытаться критически относится к информации они не станут. НИКАКИЕ логические аргументы на этих людей не действуют. Печалька.
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29.09.2022 12:19 Відповісти
«Позиція федерального уряду чітка: не діяти самостійно; і так буде і надалі". Джерело: https://censor.net/ua/n3370147» ???

Что он сказал?

1. Германия никогда не будет в авангарде помощи Украине.

2. Германия не будет передавать Украине тяжёлое наступательное оружие- танки и самолёты.

3. Германия будет »добиваться уменьшения конфликта», а не победы Украины.

Ну, и кто ты, Шольц, После Этого ?
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28.09.2022 17:06 Відповісти
А шо, ті 5000 шоломів, що у травні обіцяли, вже поставили?
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28.09.2022 21:08 Відповісти
 
 