Шольц щодо закликів поставляти Україні танки: "Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив роздратування через заклики постачати Україні основні бойові танки.
Про це він сказав в інтерв’ю Neuen Osnabrücker Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами канцлера, у дебатах щодо танків "повністю проігноровано той факт, що нашим круговим обміном ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти".
Такі партнери, як Чехія і Словаччина, Румунія і Греція, передають танки східноєвропейського виробництва в Україну, де вони можуть бути негайно використані, оскільки логістика, боєприпаси, запчастини і необхідні ноу-хау є в наявності, зазначив він.
"Натомість ми поступово поповнюємо запаси наших партнерів західною технікою" – сказав Шольц. Тому він здивований, "що деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи".
Щодо питання постачання власних бойових танків канцлер сказав: "Позиція федерального уряду чітка: не діяти самостійно; і так буде і надалі".
Щоправда, ситуація в Україні "дуже динамічна, і ми постійно переоцінюємо її", додав він.
"Німеччина підтримує Україну в міру своїх можливостей і водночас робить усе можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО і Росією. Саме це лежить в основі всіх рішень. І це також відповідає волі переважної більшості громадян", – заявив Шольц.
Будь ласка, зачекайте...
Як би не "деяки критики" ти б і досі поставля би лише шоломи
Але то не наш клопіт
А вот у зебілів вся економіка працює на асфальті.
Лицемірство, це коли кричать про міць але допомогти не можуть з мільйона вигаданих причин.
Лицемірство, це коли замість сказати "нічого не дам бо всцався ***** (або звик до його бабок)" починають нескінчений марафон обіцянок.
Проте... Забагато бісеру перед ванькою.
Успіху тобі в регаті проти крейсера Масква!
****, не отвлечешь - ГДЕ ТАНКИ???
Я трохи мав справу з цим підприємством. Під час війни я думаю всі розуміють, що його не обійшли удари.
Це не популярна річ, але після війни слід за будь-яку ціну переходити на західний танк, найкраще абрамси, через їх кількість впершу чергу. Кількість машин треба наростити швидко за декілька років, якщо будемо саме в цьому питанні гратися в свого виробника ми без нормальної кількості бронетехніки ризикуємо зустріти нову навалу.
Може хтось і Бундесверу пояснить Шольцу, що війна не біржа, ризики якщо не дооціненні то втрати на фронтах. Потрібно вже і зараз, щоб були мінімальні ризики, якщо щось не так... не кажучи про "так", що зараз.
??ми також дозволяємо поставити в Україну понад 100 бойових танків і бойових машин піхоти??
Як у Шольца із математикою, якщо порівняти із іншим числом - втрати на 28.09.22 рф в танках 2312+6/7, ББМ 4889+8/7 за сім міс війни?? Не здається, що числа не співмірні.
Бабушка жила в юности в Казахстане - на Балхаше, в самом плавильном котле, куда сгоняли и поволжских немцев, и корейцев, и чеченцев, и всех-всех-всех. Однажды немец договорился с русскими, что они на троих сделают работу, а он проставился. Ну, они сделали - немец приносит троим четвертак и говорит: "Фот, пей - хоть залейся!"
Так что "фот, стэляй - хоть устреляйся!"
1. Есть ли формальные обязательства стран ЕС поставлять вооружение Украине? Да или нет?
2. У тебя есть другие цифры небоеспособной техники бундесвера в 2017?
3. Какое отношение имеет состояние дел с поставкой вооружений Украине, с тем шо "Німці сподіваються ня дядку Сема"? Что от этого нам Леопарды не поставляют, от того шо "сподіваються"?
4. . Газ из рф ГЕРМАНИЯ УЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТ И ПОЛУЧАТЬ НЕ БУДЕТ, уголь ЕС закрыл поставки с 1 августа. Нефть-прекращаются пгставки с декабря 2022. Какие "дешеві кацапські носії" ты еше знаешь ?
5. Я не знаю, чем ты в жизни занимаешся, но видимо тебе еще не пришло пониманимание, что решение серьезных задач в стиле Шарикова-"взять и поделить" не бывает. Может придет, а может тебе это и нафик не надо.
Так, путінферштейн довбаний?
А шо? Не?
Боты и невнимательные типа патриоты в упор не замечают в ответе Шольца ключевую фразу: "Позиция федеральной власти четкая - не действовать самостоятельно". То есть, это позиция коллективная. Позиция стран входящих в НАТО. Почему они так на ДАННЫЙ момент считают, то уже отдельный вопрос. Может что-то знают. Может что-то готовят. Может еще что, но при чем тут Германия в отдельности на которую спустили всех собак?
Как же легко наридом манипулировать...
Что он сказал?
1. Германия никогда не будет в авангарде помощи Украине.
2. Германия не будет передавать Украине тяжёлое наступательное оружие- танки и самолёты.
3. Германия будет »добиваться уменьшения конфликта», а не победы Украины.
Ну, и кто ты, Шольц, После Этого ?