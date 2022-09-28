Сьогодні на території Вишгородського району тривають навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій

Сьогодні, 28 вересня, на території Вишгородського району продовжуються навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 28 вересня, на території Вишгородського району продовжуються навчання для саперів. Під час заходів будуть відпрацьовуються навички з вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.



У зв'язку з цим у громадах області ви можете чути звуки вибухів.



Дотримуйтесь правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні у Білоцерківському районі Київщини заплановано проведення вибухових робіт, громадян закликають зберігати спокій