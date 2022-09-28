Український пілот винищувача Герус увійшов до рейтингу "30 до 30" Forbes. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У рамках проєкту "30 до 30" журналу Forbes з-поміж кращих був відзначений військовослужбовець бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Герой України Андрій Герус – пілот винищувача МіГ-29.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Андрій з перших хвилин рашистського вторгнення став на захист рідної землі та виконував завдання щодо винищувально-авіаційного прикриття міста Київ, Київщини та України в цілому", - зазначили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Топ коментарі
+38 Марина Кравець
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+38 Перехватчик
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+36 Владимир Киндрат
показати весь коментар28.09.2022 13:13
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Слава ЗСУ
ща москали склеют улыбку с глазами, найдут родственников и начнётся...
@dw_russian
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5 ч
"Нас отправили на смерть, чтобы посмотреть, с какой стороны стреляют", - рассказывает бывший российский военный, который сдался украинцам.
Сейчас он ремонтирует российскую военную технику для ВСУ
https://twitter.com/i/status/1574987266019278850
Це сатанинська нечисть - біси, чорти і інше.
Тільки вони несуть смерть. Сам диявол в обличчі путіна править цією ордою нечисті
Ми переможиемо. З нами Бог.
Але нам теж потрібно докласти чимало зусиль. А головне покластися на Господа, захищатися, молитися і виявляти і знищувати всю нечисть в нашій владі. Там слуг сатани дуже багато.
кацапи агоу ! у вас воїнів немає , тільки військові злочинці!
Кожен наш захисник буде записан в нову історію України. Нікого не забудемо. Ми переможемо.
Безмежно ДЯКУЮ!!!