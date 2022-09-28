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Новини За кордономВійна в Україні Війна
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війна (56174) НАТО (5105) Польща (5140) Росія (47133) ядерна зброя (921) Рау Збіґнев (105)

Якщо РФ застосує ядерну зброю, то відповідь НАТО має бути конвенційною, але руйнівною, - глава МЗС Польщі Рау

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя,ядерна

На думку глави МЗС Польщі Збіґнева Рау, у разі застосування Росією ядерної зброї проти України НАТО має відреагувати і це повинна бути "конвенційна, але руйнівна" відповідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї на території України, а не атакою проти НАТО. Що означає, що НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною. І, думаю, саме цей сигнал НАТО зараз надсилає Росії", - сказав міністр.

За словами Рау,  Росія може використати "референдуми" й подальше приєднання окупованих територій України як виправдання застосування "надзвичайних заходів".

На його думку, вже очевидно, що Путін почав програвати війну, і відправлення на фронт погано підготовлених і споряджених людей мало як змінить це, враховуючи те, що перед цим українці воювали з професійною регулярною армією.

Він додав, що мобілізація скоріш спричинить суттєвий перелом всередині Росії, підірвавши підтримку розв’язаної Кремлем війни у російському суспільстві.

Читайте: Можливість ядерного удару по Києву дуже обмежена, - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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28.09.2022 13:22
+13


Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·

5 ч

Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.

В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
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28.09.2022 13:26
+13
Схоже, що ЗСУ планують зробити котел для російських мальчіков в трусіках. Ваші прогнози?)
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28.09.2022 13:26
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Ну, хоч щось загрозливе для пуйла пролунало...
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28.09.2022 13:18 Відповісти
Саме так, руйнівною
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28.09.2022 13:20 Відповісти
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28.09.2022 13:22 Відповісти
комунянє, метро теж не захистить
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28.09.2022 13:29 Відповісти
русню если захотеть можно одними только томагавками вынести не говоря уже о других видах ракет и бомб.20 к самолетов нато,у сша только 13,5 к....у кацапов 4,5)о чем еще можно говорить ото у них одна надежда на ЯО и что оно им самим на головы не *********)
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28.09.2022 13:21 Відповісти
У кацапов только 1300 боевых самолётов, ты что и то сейчас уже меньше
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28.09.2022 13:22 Відповісти
Будут бить аккуратно, но сильно )) надеюсь
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28.09.2022 13:21 Відповісти
Знову пуйлу розв,язали руки....Шкода. Що нам з ваших санкцій буде ,як Україну зітре з лиця землі?Руйнівнівна відповід повинна бути зараз,коли оркі на ЗАЕС сидять, і погрожують ядерним ударом.Ну і що далі? Вже не раз показали що боїтеся пуйла,то ви будете в нього на десерт.
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28.09.2022 13:25 Відповісти
Не йде мова про санкції, йде мова про конвекційну зброю. Немає різниці чим його «приб'ють», молотком чи кувалдою. Головне щоб відповідь була адекватна самеу військову плані.
Погрози були і до нападу 24го, якби боялися, не допомагали би від початку.
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28.09.2022 13:35 Відповісти
чоловіче, а кого захистять, того хто зостанеться живий?Треба зараз давити кацяпню усіма можливими способами, орки розуміють лише силу.А Німеччина, наприклад ,і двома ракетними установкми не може розродитися.
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28.09.2022 13:38 Відповісти
Не йде мова про застосування стратегічної ЯЗ. Зараз іде мова, що можливо застосують тактичну ЯЗ, а можливо і ні, не зрозуміло д. Я також за те щоб ввели вже війська НАТО, шанси на застосування ЯЗ такими як і зараз залишаться, 50% на 50%, або застосують, або ні.
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28.09.2022 13:47 Відповісти
Ну то добре, хай пуйло не думає що буде безкарно , жорстокі створіння - перші боягузи.
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28.09.2022 13:52 Відповісти
Дикость ситуациив том что--
1. на нас Украину напали
2.убивают не НАТО и ЕС-- а нас с вами.... наших людей.... разрушают нашу страну
3. обвиняя США НАТО ЕС в якобы конфликте-- Россия ведет войну на территории Украины проводит все свои действия терроризм заложники пытки референдумы анексии на нашй территории Украины за счет наших жизней территорий экономики... под флагом- виновато США ЕС И НАТО.. логика просто с вывертом....
4. разговоры пальнет или Россия нет ядерным оружием -- становятся мэмом, обыденностью что ли в мире, игрой в рулетку и приемом ставок у букмейкеров..
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28.09.2022 13:25 Відповісти


Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·

5 ч

Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.

В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
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28.09.2022 13:26 Відповісти
Я отут теж подумала,добре що чоловіки не вагітніють, кацяпи заполонили би усю планету,а ще десь геев у Европах засуджують.так тим треба кохання,навіть родини створюють,а ця істота - кацяпа як вірус.
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28.09.2022 13:33 Відповісти
Схоже, що ЗСУ планують зробити котел для російських мальчіков в трусіках. Ваші прогнози?)
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28.09.2022 13:26 Відповісти
ну які тут прогнози можуть бути ? на мій погляд - ***** русні шо з котлом, шо без.
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28.09.2022 13:39 Відповісти
Та там уже котел. Крышка захлопнулась. Теперь вспоминаем Илловайск и все прекрасно знают что надо делать.
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28.09.2022 14:25 Відповісти
Немає там ще ніякого котла. Навіть оперативного оточення ще немає. Є загроза оперативного оточення. Кацапи про це чудового знають. Якщо загроза буде наростати, то просто виведуть свої війська з Лиману і Ямполя. Як раніше зробили це в Ізюмі. Питання чи буде цей відхід організований?
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28.09.2022 14:41 Відповісти
да пох як свалять...головне щоб відійшли и залишили побільш технікі та ***********
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28.09.2022 14:51 Відповісти
Конвенційною, ядерною і руйнівною
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28.09.2022 13:28 Відповісти
Світ на грані.
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28.09.2022 13:35 Відповісти
Польша і США, закликали своіх громадян НЕГАЙНО залишити територію кацапіі......... готується шось погане....... 😞😞
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28.09.2022 13:35 Відповісти
наоборот)))будут дрюкать русню,значит готовиться удар при применении русней ТЯО.
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28.09.2022 13:41 Відповісти
а хтось уявляє кількість жертв при застосуванні навіть ТЯЗ, серед наших, чи всім - ПОФУЙ????
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28.09.2022 13:58 Відповісти
Схоже що про це взагалі ніхто не задумується. Життя українців винесені за душки як щось абстрактне. Коли почитати західних діячів, складається враження ядерний заряд збираються підірвати десь на Марсі. Проте що це може бути зроблено в місті мільйоннику з взагалі важко прогнозованими жертвами взагалі не оголошується. І те що це може бути початком ядерного світового хаосу також.
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28.09.2022 14:14 Відповісти
Вяликие монгольские пЫсатели Михаил Юрьевич Пушкин и Александр Сергеевич Лермонтов накликали бяду Вяликаю на рабZeю путлера...🤣💀💀..сдохнет концлагерь в Муках страшных...
Слава Иисусу Христу...
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28.09.2022 13:41 Відповісти
***** и его ************** испугают только ответные ядерные удары по москвэ. Другие ответы типо уничтожение черноморского флота и тому подобное как то далеко от кремля, Москвасити и Барвихи.
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28.09.2022 13:45 Відповісти
Я "ЗА" ядерну відповідь!
Таку шоб там від Дону до Байкалу - суцільне скло півметрове було, з вплавленними рештками свинособак і "неінтерісующіхся політикою" представників мєстной фауни...
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28.09.2022 13:56 Відповісти
ядерку відібрали ,і нічн не должні...
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28.09.2022 16:25 Відповісти
 
 