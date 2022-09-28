Якщо РФ застосує ядерну зброю, то відповідь НАТО має бути конвенційною, але руйнівною, - глава МЗС Польщі Рау
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
На думку глави МЗС Польщі Збіґнева Рау, у разі застосування Росією ядерної зброї проти України НАТО має відреагувати і це повинна бути "конвенційна, але руйнівна" відповідь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї на території України, а не атакою проти НАТО. Що означає, що НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною. І, думаю, саме цей сигнал НАТО зараз надсилає Росії", - сказав міністр.
За словами Рау, Росія може використати "референдуми" й подальше приєднання окупованих територій України як виправдання застосування "надзвичайних заходів".
На його думку, вже очевидно, що Путін почав програвати війну, і відправлення на фронт погано підготовлених і споряджених людей мало як змінить це, враховуючи те, що перед цим українці воювали з професійною регулярною армією.
Він додав, що мобілізація скоріш спричинить суттєвий перелом всередині Росії, підірвавши підтримку розв’язаної Кремлем війни у російському суспільстві.
Будь ласка, зачекайте...
Погрози були і до нападу 24го, якби боялися, не допомагали би від початку.
1. на нас Украину напали
2.убивают не НАТО и ЕС-- а нас с вами.... наших людей.... разрушают нашу страну
3. обвиняя США НАТО ЕС в якобы конфликте-- Россия ведет войну на территории Украины проводит все свои действия терроризм заложники пытки референдумы анексии на нашй территории Украины за счет наших жизней территорий экономики... под флагом- виновато США ЕС И НАТО.. логика просто с вывертом....
4. разговоры пальнет или Россия нет ядерным оружием -- становятся мэмом, обыденностью что ли в мире, игрой в рулетку и приемом ставок у букмейкеров..
Коля Остенбакен (мерзкий поуех)
@ostenbaken1004
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5 ч
Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.
В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
Слава Иисусу Христу...
Таку шоб там від Дону до Байкалу - суцільне скло півметрове було, з вплавленними рештками свинособак і "неінтерісующіхся політикою" представників мєстной фауни...