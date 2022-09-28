Шольц про загрозу ядерного удару: Хочу чітко сказати Росії - облиште цю ідею!
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Росія не повинна навіть замислюватися про те, щоб застосувати ядерну зброю проти України.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц газеті Neue Osnabrucker Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ.
Канцлер Німеччини зазначив, що ніхто не може знати точно: чи застосує Володимир Путін ядерну зброю.
"Хто знає? Однак, як і президент США Джо Байден, я хочу чітко сказати Росії: облиште цю ідею!" - сказав він.
Мобілізацію в Росії канцлер назвав "актом розпачу та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил".
"Путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом", – сказав Шольц.
Топ коментарі
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар28.09.2022 14:02
+4 Дмитрий Величко f50a5c94
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+4 MyronMaG mm
показати весь коментар28.09.2022 13:39
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бо я як наобіцяю Україні зброї, так вам погано стане!
Мені видається, що росія давно і неодноразово погрожувала і погрожує це зробити. Чи варто говорити про те, щоб вона навіть не замислювалася? Мо' трохі запізно? Чи варто попереджувати вбивцю та грабіжника, що вже вдерся на чуже обійстя та орудує там, щоб він навіть не замислювався над тим?
"Если Россия прекратит воевать - война закончится.
Если Украина прекратит воевать - закончится Украина"
Энтони Джон Блинкен.