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Шольц про загрозу ядерного удару: Хочу чітко сказати Росії - облиште цю ідею!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Росія не повинна навіть замислюватися про те, щоб застосувати ядерну зброю проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц газеті Neue Osnabrucker Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ

Канцлер Німеччини зазначив, що ніхто не може знати точно: чи застосує Володимир Путін ядерну зброю. 

"Хто знає? Однак, як і президент США Джо Байден, я хочу чітко сказати Росії: облиште цю ідею!" - сказав він.

Мобілізацію в Росії канцлер назвав "актом розпачу та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил".

"Путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом", – сказав Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц щодо закликів поставляти Україні танки: "Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
***
"Если Россия прекратит воевать - война закончится.
Если Украина прекратит воевать - закончится Украина"
Энтони Джон Блинкен.
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28.09.2022 14:02
+4
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28.09.2022 13:38
+4
Сказав Шульц, в котрого нема ні армії, ні ЯО
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28.09.2022 13:39
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Де танки, пане Шольц? Чи ви як і меркель- кдбшна агентура?
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28.09.2022 13:57 Відповісти
шульцу боевые дельфины яйки прищемили, труба газовая лопнула, он злой )
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28.09.2022 14:04 Відповісти
Європа озаботилась.
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28.09.2022 13:38 Відповісти
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28.09.2022 13:38 Відповісти
Сказав Шульц, в котрого нема ні армії, ні ЯО
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28.09.2022 13:39 Відповісти
А что по твоему он должен был сказать?
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28.09.2022 14:02 Відповісти
Німеччина держава з потужним економічним потенціалом, але у військовому плані це "0+". Шульцу личило б "молчаніє в тряпочку"
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28.09.2022 14:13 Відповісти
Ух ты какой грозный! Так может всем, кроме США и рф замолчать? Или Китаю то же разрешишь?
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28.09.2022 14:17 Відповісти
Ви, пане vismavista, шанувальник Шрьодера і шмеркель?, які розброїли ФРН?, путіноїд?, орбаноїд?, а, можливо, Ви закінчили московський інст. міжнародних відносин і великий КГБ-дипломат?
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28.09.2022 14:42 Відповісти
Ты пальчиком грозить будешь, или может всё-таки хотя бы "мардерами"?
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28.09.2022 13:39 Відповісти
Шольц про загрозу ядерного удару: Хочу чітко сказати Росії - облиште цю ідею! Джерело: https://censor.net/ua/n3370163

бо я як наобіцяю Україні зброї, так вам погано стане!
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28.09.2022 13:41 Відповісти
Не "погано", а "стыдно".
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28.09.2022 13:43 Відповісти
Е-е-е...
Мені видається, що росія давно і неодноразово погрожувала і погрожує це зробити. Чи варто говорити про те, щоб вона навіть не замислювалася? Мо' трохі запізно? Чи варто попереджувати вбивцю та грабіжника, що вже вдерся на чуже обійстя та орудує там, щоб він навіть не замислювався над тим?
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28.09.2022 13:43 Відповісти
Погрожувати вони можуть скільки завгодно. Шольц сказав, щоб вони навіть не думали застосовувати. Бо Шольц мабуть знає, що зробить НАТО після цього з його бізнес-партнерами
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28.09.2022 13:49 Відповісти
а шо там меркель по этому вопросу проволает? ядерный удар это чисто экономический проект?
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28.09.2022 13:56 Відповісти
Чисто екологічний проект.
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28.09.2022 14:15 Відповісти
Шмольц леопарди давай
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28.09.2022 14:00 Відповісти
***
"Если Россия прекратит воевать - война закончится.
Если Украина прекратит воевать - закончится Украина"
Энтони Джон Блинкен.
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28.09.2022 14:02 Відповісти
 
 