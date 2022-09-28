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Нам десятиліттями доведеться жити з військовою загрозою з боку РФ, - президент Естонії Карріс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що військова загроза з боку Росії триватиме десятиліттями.

Про це повідомляє портал ERR. передає Цензор.НЕТ.

"Російська військова загроза - це те, з чим нам доведеться жити роками, десятиліттями", - сказав Каріс.

Каріс наголосив, що якомога більше жителів Естонії мають усвідомлювати, що без ефективної та надійної національної оборони країна, нація, її культура і саме існування не мають майбутнього.

За словами президента, Естонія повинна вчитися у найкращих, як захистити себе. Досвід України показує, наскільки важливо зберегти функціонування держави в умовах війни та згуртувати суспільство навколо спільної мети, додав президент Естонії.

Також читайте: Захід не має боятися поразки Росії у її війні проти України, - президент Естонії Каріс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
ой та які десятиліття , трохи ще потерпіть
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28.09.2022 13:41
+5
В Естонії живе занадто багато вороже налаштованих до Естонії та України кацапів. Слухав інтерв'ю з Бабченко на естонському кацапомовному радіо. В студію звонили місцеві кацапи і надзвичайно агресивно сповідували "руzкій мір". Схоже їм дуже подобається бути загрозою і ведуть вони себе нахабно відкрито підтримуючи дії *****.
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28.09.2022 13:50
+4
Так развалите рашку на фиг и верните себе часть своих земель
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28.09.2022 13:42
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ой та які десятиліття , трохи ще потерпіть
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28.09.2022 13:41 Відповісти
Так развалите рашку на фиг и верните себе часть своих земель
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28.09.2022 13:42 Відповісти
moskovia delenda est!
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28.09.2022 13:55 Відповісти
Жили 300 років, потерпіть ще з 10. Таке життя...
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28.09.2022 13:42 Відповісти
Більш ніж 300. Ревель (Таллінн) еще Иван Грозныйч брал.
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28.09.2022 13:46 Відповісти
Маєте рацію, але 300р такі гарні, кругленькі та й іван грозний був тільки потугами відродження золотої орди, які перетворились в свинособаче утворення, клоаку людської цивілізації
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28.09.2022 14:00 Відповісти
Була осада Ревеля за Грозного, але москалі його не взяли. Тільки за Петра І.
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28.09.2022 14:44 Відповісти
Саме стільки, доки не згорить кремль
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28.09.2022 13:43 Відповісти
В Естонії живе занадто багато вороже налаштованих до Естонії та України кацапів. Слухав інтерв'ю з Бабченко на естонському кацапомовному радіо. В студію звонили місцеві кацапи і надзвичайно агресивно сповідували "руzкій мір". Схоже їм дуже подобається бути загрозою і ведуть вони себе нахабно відкрито підтримуючи дії *****.
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28.09.2022 13:50 Відповісти
Если б только в Эстонии. В Латвии таких тоже - перебор. Это была целенарпавленная сталинская политика разбавления местных русскими, которые будут постоянной угрозой.

Например, бабка моей жены, к примеру, после ленинградского техникума - дело было, емнип, в 1952 - хотела поехать в Сибирь. Но распределение было только по границе - "прибалтика" и Средняя Азия. Вот она и оказалась в Риге.
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28.09.2022 13:54 Відповісти
Опинитись можна де завгодно але з повагою ставитись до місцевого населення, вчити мову, традиції. В я 70-ті вчився в україномовних школах де кацапів не було. Зовсім. Зате до чверті дітей були жидами. Їх розумні батьки вважали що живучи в Україні потрібно знати і вивчати українську мову. І, як бачите, зараз в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі. 5%. Навіть і Франції рівень антисемітизму 24%.
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28.09.2022 14:06 Відповісти
Там было интересно - сначала их пытались учить латышскому. Потом сказали, что не обязательно - и никто не стал.

Что до евреев, то в Германии я слышал такое: "Если в семье дети говорят по-русски, значит семья - евреи." Мне удалось видеть это в действии, когда в еврейской семье, приехавшей из Израиля и собиравшейся потом возвращаться в Израиль, дети говорили по-русски, а в русских - забывали.
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28.09.2022 14:20 Відповісти
Жив в 12 країнах включаючи ********* (2 роки в армії). Кацапська в жодній з них, за винятком *********у, не знадобилась. На цій мові взагалі немає нічого оригінального вартого вивчення. В Україні кацапомовність насаджувалась різними методами, з яких найбільш ефективним вважаю книговидавництво та освіту. Зараз народ читає мало і роль просвітника виконують школа, інтернет та телебачення. Маленькі країни як Естонія не можуть дублювати все нове та ******* естонською і молодь змушена отримувати інформацію та розваги кацапською або англійською. В Україні зараз фільми дублюються майже миттєво, а англійську починають вивчати в дитячих садках. Починаючи з 2014 ставлення до кацапської радикально змінилось і, думаю, років за 10 вона майже зникне з суспільного простору.
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28.09.2022 14:59 Відповісти
Нещодавно у Різи зустрів молодого латиша, якій вже не міг спілкуватися руською. Також вже є набагато таких грузинів. Кількість їх постійно зростає.

Зараз я можу спілкуватися з вами будь-яким суржиком лише завдяки інтернету та насамперед Майклу Щуру - але мне ще потрібен гугль, тому що з орфографією в мене швах.

Доречи, милленниали в Німеччини навчались англійської мови завдяки MTV, яку в 90е не дублювали, а були лише субтитри.
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28.09.2022 15:08 Відповісти
В Румунії ніколи не дублювали англомовні фільми. Все йшло з субтитрами. Населення вільно володіє англійською. У мене друге покоління дітей категорично відмовляються дивитися і слухати кацапомовний контент хоч дружина вдома розмовляє переважно кацапською. Але ми всі разом поступово цей недолік виправляємо.
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28.09.2022 15:25 Відповісти
В Латвії в кіно дублюють лише фільми для дітей, усі голлівудський фільми для дорослих - англійською з субтитрами, латвійською та "криевською". А ще декілька років в Латвії зробили дуже класний власний фільм "Місто у річці" (Pilsete pie Upes), про часи Другої Світової, де розмовляли переважно на одному з діалектів Латвійської мови.
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28.09.2022 15:33 Відповісти
*Pliseta pie Upes, також на тому діалекти "Pilsata pa Upas".
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28.09.2022 15:34 Відповісти
В 6-х "Звездных войнах" меня давно смущала угроза, что герои в желудке Сарлака будут перевариваться тысячу лет. Это как? Им суждено столько прожить и промучаться?

И питун тоже будет травить всех еще десятки лет?
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28.09.2022 13:53 Відповісти
Согласно Вукипедии, они там не то чтобы даже перевариваются - сарлакк прорастает в них, снабжая питанием и при этом причиняя боль нейротоксином, так что жертва живёт дольше, чем могла бы прожить вне сарлакка. Под конец же жертва окончательно срастается с сарлакком, становясь частью его кишечника.

С точки зрения биологии столь же реалистично, как выработка электричества в Матрице, а вот как метафора - вполне.
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28.09.2022 14:59 Відповісти
Нувыпонели - речь то о питуне.
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28.09.2022 15:05 Відповісти
Нумыпониле, но...

Когда моя бабушка была ещё жива, ещё до Майдана и оккупации Крыма, в пока ещё, как Бабченко это называет, "вегетарианские" времена нараисе, она как-то выдала: "По телевизору сказали, что Верка Сердючка - враг народа". Никто тогда ещё такими фразами не пользовался - но шаблон закрепился прочно.

Никто ведь не заставлял людей обматываться колорадскими ленточками как Аменхотеп III, никто не гнал их обряжать дошколят чекистами. Если сарлакк заставлял свои жертвы страдать - то тут...

Если искать сравнение - то, на мой взгляд, тут хорошо подойдёт наркотик "крокодил". Что он делает с людьми можно погуглить, если нервы и кишки крепкие, но колют-то его себе добровольно.
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28.09.2022 15:19 Відповісти
Доки Карфаген імперія рашистів не буде знищена, доти не буде спокою.
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28.09.2022 13:54 Відповісти
Імпотенти кончені! Знищити ту рашу раз і назавжди і не мати біди!
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28.09.2022 15:38 Відповісти
рашка не стоит того чтобы при ее упоминании бздеть, это просто пережиток прошлого, отрезать и выкинуть, лишив всего, пусть свою нефть пьют, а газом закусывают
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28.09.2022 17:51 Відповісти
 
 