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Нам десятиліттями доведеться жити з військовою загрозою з боку РФ, - президент Естонії Карріс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що військова загроза з боку Росії триватиме десятиліттями.
Про це повідомляє портал ERR. передає Цензор.НЕТ.
"Російська військова загроза - це те, з чим нам доведеться жити роками, десятиліттями", - сказав Каріс.
Каріс наголосив, що якомога більше жителів Естонії мають усвідомлювати, що без ефективної та надійної національної оборони країна, нація, її культура і саме існування не мають майбутнього.
За словами президента, Естонія повинна вчитися у найкращих, як захистити себе. Досвід України показує, наскільки важливо зберегти функціонування держави в умовах війни та згуртувати суспільство навколо спільної мети, додав президент Естонії.
Топ коментарі
+5 Born 5ab2300a
показати весь коментар28.09.2022 13:41
+5 НБ
показати весь коментар28.09.2022 13:50
+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар28.09.2022 13:42
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Например, бабка моей жены, к примеру, после ленинградского техникума - дело было, емнип, в 1952 - хотела поехать в Сибирь. Но распределение было только по границе - "прибалтика" и Средняя Азия. Вот она и оказалась в Риге.
Что до евреев, то в Германии я слышал такое: "Если в семье дети говорят по-русски, значит семья - евреи." Мне удалось видеть это в действии, когда в еврейской семье, приехавшей из Израиля и собиравшейся потом возвращаться в Израиль, дети говорили по-русски, а в русских - забывали.
Зараз я можу спілкуватися з вами будь-яким суржиком лише завдяки інтернету та насамперед Майклу Щуру - але мне ще потрібен гугль, тому що з орфографією в мене швах.
Доречи, милленниали в Німеччини навчались англійської мови завдяки MTV, яку в 90е не дублювали, а були лише субтитри.
И питун тоже будет травить всех еще десятки лет?
С точки зрения биологии столь же реалистично, как выработка электричества в Матрице, а вот как метафора - вполне.
Когда моя бабушка была ещё жива, ещё до Майдана и оккупации Крыма, в пока ещё, как Бабченко это называет, "вегетарианские" времена нараисе, она как-то выдала: "По телевизору сказали, что Верка Сердючка - враг народа". Никто тогда ещё такими фразами не пользовался - но шаблон закрепился прочно.
Никто ведь не заставлял людей обматываться колорадскими ленточками как Аменхотеп III, никто не гнал их обряжать дошколят чекистами. Если сарлакк заставлял свои жертвы страдать - то тут...
Если искать сравнение - то, на мой взгляд, тут хорошо подойдёт наркотик "крокодил". Что он делает с людьми можно погуглить, если нервы и кишки крепкие, но колют-то его себе добровольно.
Карфагенімперія рашистів не буде знищена, доти не буде спокою.