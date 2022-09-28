У Росії ведеться реєстр тих, хто намагається виїхати з країни після оголошення мобілізації, - Володін

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що на кордоні Росії складають списки тих, хто виїжджає, і запропонував подумати, що робити з кинутими там машинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас складають списки всіх тих, хто стоїть на виїзд зараз. Думаєте, вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав?" - сказав Володін на засіданні Держдуми РФ.

Він додав, що на кордоні багато хто кидає машини: "Тож треба подумати, кому віддати ці машини. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати. Так буде правильно".

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