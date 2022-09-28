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У Росії ведеться реєстр тих, хто намагається виїхати з країни після оголошення мобілізації, - Володін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мобілізація

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що на кордоні Росії складають списки тих, хто виїжджає, і запропонував подумати, що робити з кинутими там машинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас складають списки всіх тих, хто стоїть на виїзд зараз. Думаєте, вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав?" - сказав Володін на засіданні Держдуми РФ.

Він додав, що на кордоні багато хто кидає машини: "Тож треба подумати, кому віддати ці машини. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати. Так буде правильно".

Також читайте: Посольство США у Москві закликає своїх громадян негайно покинути Росію

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
А в Канаді: "Діаспора з Чикаго закупила для захисників України 100 пікапів"

Благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни, закупила у США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з яких спільно з Львівською ОВА вже передали захисникам України.
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28.09.2022 13:50
+6
В Челябинской области мобилизовали студента с панкреатитом, ринитом, простатитом, варикозом и геморроем.
А в Приморье молодого человека с косоглазием сделали старшим стрелком в артиллерии.

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28.09.2022 13:58
+4
Реестр будет длинным. Твой зад, володин, этот реестр вместит? Пока есть возможность, тренируй его, потом будет легче.
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28.09.2022 13:50
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запропонував подумати, що робити з кинутими там машинами.

Певно, продати та роздати гроші малозабезпеченим, нє?
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28.09.2022 13:46 Відповісти
він уточнив що робити з тими машинами: роздавати замість бєльіх жьігулєй.
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28.09.2022 13:59 Відповісти
придурок, рибні місця воєнкомам попалив!
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28.09.2022 13:48 Відповісти
а в Росії ведеться реєстр тих, хто після мобілізації сожітєльствуєт з мужчінами? Запитайте у Володіна будь ласка
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28.09.2022 13:49 Відповісти
А в Канаді: "Діаспора з Чикаго закупила для захисників України 100 пікапів"

Благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни, закупила у США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з яких спільно з Львівською ОВА вже передали захисникам України.
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28.09.2022 13:50 Відповісти
Реестр будет длинным. Твой зад, володин, этот реестр вместит? Пока есть возможность, тренируй его, потом будет легче.
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28.09.2022 13:50 Відповісти
Граждане России, чьи родственники являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, не освобождаются от мобилизации. Информация об этом опубликована на портале "Объясняем.рф". Зато срачей на фронт не отправт, ага 😂
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28.09.2022 13:53 Відповісти
а чому машина відразу кинута ? яке в нього є право забирати чужу власність ? хоча тут є трохи перегнув кацапія і право )))) територія рабів !!!
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28.09.2022 13:54 Відповісти
росія -це фейл стейт,яка ще відносно довго буде розвалюватися але неодмінно це станеться,тюрма народів зникне!
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28.09.2022 15:02 Відповісти
В Челябинской области мобилизовали студента с панкреатитом, ринитом, простатитом, варикозом и геморроем.
А в Приморье молодого человека с косоглазием сделали старшим стрелком в артиллерии.

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28.09.2022 13:58 Відповісти
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28.09.2022 16:11 Відповісти
Скоро не лише хмарні сервіси стануть недоступні рашистській пітьмі, а й звичайні сервери.
Тому погрози її зверхників, що всіх ухилянтів ретельно замельдують у якісь там реєстри - порожні.
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28.09.2022 14:00 Відповісти
Зараз російські більшовики почнуть займатися улюбленою справою (грабунком)звичайно після присідання на пляшку)
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28.09.2022 14:59 Відповісти
Думаю что надо мобилизовать Володина.
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28.09.2022 16:12 Відповісти
Зачем же уезжать ?
Надо отрицательно приезжать.
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28.09.2022 18:34 Відповісти
 
 