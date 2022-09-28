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У Росії ведеться реєстр тих, хто намагається виїхати з країни після оголошення мобілізації, - Володін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що на кордоні Росії складають списки тих, хто виїжджає, і запропонував подумати, що робити з кинутими там машинами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"У нас складають списки всіх тих, хто стоїть на виїзд зараз. Думаєте, вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав?" - сказав Володін на засіданні Держдуми РФ.
Він додав, що на кордоні багато хто кидає машини: "Тож треба подумати, кому віддати ці машини. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати. Так буде правильно".
Топ коментарі
+6 MyronMaG mm
показати весь коментар28.09.2022 13:50
+6 Перехватчик
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+4 jklpqrs
показати весь коментар28.09.2022 13:50
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Певно, продати та роздати гроші малозабезпеченим, нє?
Благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни, закупила у США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з яких спільно з Львівською ОВА вже передали захисникам України.
А в Приморье молодого человека с косоглазием сделали старшим стрелком в артиллерии.
Тому погрози її зверхників, що всіх ухилянтів ретельно замельдують у якісь там реєстри - порожні.
Надо отрицательно приезжать.