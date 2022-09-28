НКРЕКП перерахує розмір "зеленого" тарифу відповідно до актуального курсу євро, - інвестори

30 вересня року відбудеться засідання Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, де буде розглянуто питання перерахунку розміру "зелених" тарифів на 4 квартал 2022 року відповідно до актуального курсу євро.

Про це повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергетики, передає Цензор.НЕТ.

На сайті комісії зазначається, що у зв’язку зі зміною середнього офіційного курсу гривні до євро за період з 31.08.2022 по 29.09.2022, Департамент енергоринку здійснить перерахунок "зелених" тарифів на електроенергію, вироблену підприємствами ВДЕ.

"УАВЕ вітає ініціативу Регулятора про відновлення перегляду "зелених" тарифів та сподівається на позитивне рішення, адже подальше застосування середнього курсу, визначеного на кінець 2021 року, призведе до фактичного зниження розміру "зеленого" тарифу приблизно на 20%", - заявляють інвестори.

При цьому в асоціації підкреслюють, що НКРЕКП не здійснювала перегляд розміру "зелених" тарифів на 2 та 3 квартали 2022 року.

"Регулятор власним рішенням визначив, що перерахунок "зеленого" тарифу не має здійснюватись протягом дії воєнного стану в Україні, чим порушив ст. 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", - уточнюють в УАВЕ.

Раніше ексдиректор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач заявляв, що НКРЕКП на ІІ та ІІІ квартал 2022 року встановила штучно занижений обмінний курс для виробників електроенергії за "зеленим" тарифом, попри те, що вони повинні повертати свої банківські кредити в іноземній валюті.

За його словами, таке рішення НКРЕКП, яке повністю суперечить закону, зменшило виплати за зеленим тарифом щонайменше вп'ятеро. При цьому ніхто не цікавиться виконанням інвесторами у ВДЕ своїх зобов'язань перед банками.

2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

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