НКРЕКП перерахує розмір "зеленого" тарифу відповідно до актуального курсу євро, - інвестори
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30 вересня року відбудеться засідання Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, де буде розглянуто питання перерахунку розміру "зелених" тарифів на 4 квартал 2022 року відповідно до актуального курсу євро.
Про це повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергетики, передає Цензор.НЕТ.
На сайті комісії зазначається, що у зв’язку зі зміною середнього офіційного курсу гривні до євро за період з 31.08.2022 по 29.09.2022, Департамент енергоринку здійснить перерахунок "зелених" тарифів на електроенергію, вироблену підприємствами ВДЕ.
"УАВЕ вітає ініціативу Регулятора про відновлення перегляду "зелених" тарифів та сподівається на позитивне рішення, адже подальше застосування середнього курсу, визначеного на кінець 2021 року, призведе до фактичного зниження розміру "зеленого" тарифу приблизно на 20%", - заявляють інвестори.
При цьому в асоціації підкреслюють, що НКРЕКП не здійснювала перегляд розміру "зелених" тарифів на 2 та 3 квартали 2022 року.
"Регулятор власним рішенням визначив, що перерахунок "зеленого" тарифу не має здійснюватись протягом дії воєнного стану в Україні, чим порушив ст. 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", - уточнюють в УАВЕ.
Раніше ексдиректор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач заявляв, що НКРЕКП на ІІ та ІІІ квартал 2022 року встановила штучно занижений обмінний курс для виробників електроенергії за "зеленим" тарифом, попри те, що вони повинні повертати свої банківські кредити в іноземній валюті.
За його словами, таке рішення НКРЕКП, яке повністю суперечить закону, зменшило виплати за зеленим тарифом щонайменше вп'ятеро. При цьому ніхто не цікавиться виконанням інвесторами у ВДЕ своїх зобов'язань перед банками.
2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
Будь ласка, зачекайте...
Є Закон та зобов'язання, що взяті! Зроби що обіцяв, а потім міняй умови!
До речі сьогодні: ціна експорту звичайної електроенергії 400 евро, виплати по зеленому тарифу 140 евро за 1000 кВт*год повинні бути, але поки виплатять це буде вдвоє менше. Тому думайТЕ зебіли
2 га не давали а вот Аваков Клюєв і ахметкі почті в кожній громаді давали сотнями га
А так не зовсім зрозуміло, до чого тут євро? Хіба гривну вже відмінили?
Там їм нобелевку можна зразу давати як тільки батареї встановлюються в Україні їх КПД росте на порядок при хмарній погоді
а препіЗедент росте на ОПі, що ще сказати? Такого балдибілдера визнано найвпливовішим обрізаним у світі, добре, що воно не наголосило, що основною візитівкою нашої країни є доступні жінки у "зелених порнохабах", бо готові розчипіритись як ставрида та не про.бати декорації "Мрії"...
«Инвесторы» хреновы во главе с Ахметовым.
Мало того, что до войны вы пролоббировали себе самый высокий тариф в Европе , так даже во время войны требуете увеличения и « пересчета» бюджетных денег в свои карманы.
Это не инвесторы- это бандиты. Это второй Роттердам плюс.
Пора кончать с Ахметовым. Сам он не успокоиться..