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Новини Економіка
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НКРЕКП (411) альтернативна енергетика (151) Зелений тариф (91)

НКРЕКП перерахує розмір "зеленого" тарифу відповідно до актуального курсу євро, - інвестори

Новини Цензор.НЕТ Економіка

энергетика,зеленая

30 вересня року відбудеться засідання Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, де буде розглянуто питання перерахунку розміру "зелених" тарифів на 4 квартал 2022 року відповідно до актуального курсу євро.

Про це повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергетики, передає Цензор.НЕТ.

На сайті комісії зазначається, що у зв’язку зі зміною середнього офіційного курсу гривні до євро за період з 31.08.2022 по 29.09.2022, Департамент енергоринку здійснить перерахунок "зелених" тарифів на електроенергію, вироблену підприємствами ВДЕ.

"УАВЕ вітає ініціативу Регулятора про відновлення перегляду "зелених" тарифів та сподівається на позитивне рішення, адже подальше застосування середнього курсу, визначеного на кінець 2021 року, призведе до фактичного зниження розміру "зеленого" тарифу приблизно на 20%", - заявляють інвестори.

При цьому в асоціації підкреслюють, що НКРЕКП не здійснювала перегляд розміру "зелених" тарифів на 2 та 3 квартали 2022 року.

"Регулятор власним рішенням визначив, що перерахунок "зеленого" тарифу не має здійснюватись протягом дії воєнного стану в Україні, чим порушив ст. 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", - уточнюють в УАВЕ.

Раніше ексдиректор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач заявляв, що НКРЕКП на ІІ та ІІІ квартал 2022 року встановила штучно занижений обмінний курс для виробників електроенергії за "зеленим" тарифом, попри те, що вони повинні повертати свої банківські кредити в іноземній валюті.

За його словами, таке рішення НКРЕКП, яке повністю суперечить закону, зменшило виплати за зеленим тарифом щонайменше вп'ятеро. При цьому ніхто не цікавиться виконанням інвесторами у ВДЕ своїх зобов'язань перед банками.

2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Да заїбали ці зелені інвестори, їдіть вже *****, будемо робити ядерну енергетику, ну вас ***** екологи-економісти в країні *******, цим все пофіг треба панєльку соняшку змонтувати і гроші наши собі вимагають.
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28.09.2022 13:54
+3
Скільки буде тривати обкрадання українців? Ще за яника клюєви і їм подібні брали в держбанках кредити, будували станції і продавали по завищеним цвнам ее. Борги не повертали. Компенсація відбувалась за рахунок підвищення ціни на кВт (підприємства перекладають це у вартість товарів і послуг). В Німеччині часто влітку вартість зеленого кВт наближається до 0 центів. А злодії при владі будуть навіть під час війни обкрадати державний бюджет.
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28.09.2022 13:55
+2
Шановний, мабуть у Вас є 25 млрд доларів та 10 років на будівництво
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28.09.2022 14:34
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Тарифы они пересчитают, а соцвыплаты, з/п бюджетникам, не?
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28.09.2022 13:52 Відповісти
а ціни в магазинах давнло перерахували і вартість бензину на АЗС і Ви не помітили?
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28.09.2022 15:18 Відповісти
Да заїбали ці зелені інвестори, їдіть вже *****, будемо робити ядерну енергетику, ну вас ***** екологи-економісти в країні *******, цим все пофіг треба панєльку соняшку змонтувати і гроші наши собі вимагають.
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28.09.2022 13:54 Відповісти
Шановний, мабуть у Вас є 25 млрд доларів та 10 років на будівництво
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28.09.2022 14:34 Відповісти
А скільки пан As_BoDya платить за 1 кіловат спожитої електроенергії? Як і всі і бреше, що з нього забирають по "зеленому" тарифу. А щоб побудувати хоч один атомний блок потрібно 10 років часу і мільрди доларів США.
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28.09.2022 15:21 Відповісти
Ти типовий кацап!
Є Закон та зобов'язання, що взяті! Зроби що обіцяв, а потім міняй умови!
До речі сьогодні: ціна експорту звичайної електроенергії 400 евро, виплати по зеленому тарифу 140 евро за 1000 кВт*год повинні бути, але поки виплатять це буде вдвоє менше. Тому думайТЕ зебіли
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28.09.2022 19:31 Відповісти
Скільки буде тривати обкрадання українців? Ще за яника клюєви і їм подібні брали в держбанках кредити, будували станції і продавали по завищеним цвнам ее. Борги не повертали. Компенсація відбувалась за рахунок підвищення ціни на кВт (підприємства перекладають це у вартість товарів і послуг). В Німеччині часто влітку вартість зеленого кВт наближається до 0 центів. А злодії при владі будуть навіть під час війни обкрадати державний бюджет.
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28.09.2022 13:55 Відповісти
Якось вже до нвріду не пристає Ваша муйня, що Вас і таких як Ви обікрали "зелені інвестори". Вас обікрав Беня і Вова і Ви тихенько втерлися, чи не повисили Вам ціни на все і в п'ять-десять разів? Тут винні також "зелені" інвестори? І ті, що тут плачуть, що з них щось хтось здирає - просто брешуть, бо вони платять точно стільки, скільки затвердив уряд. Як йдеться у постанові уряду, від 1 жовтня 2021 року в Україні встановили нові тарифи на світло для побутових споживачів, які від 1 січня не зміняться. Наразі українські домогосподарства, що споживають на місяць до 250 кВт/год, сплачують за світло за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год.
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28.09.2022 15:26 Відповісти
У нас вся Миколаєвська обл заставлена ними людям по
2 га не давали а вот Аваков Клюєв і ахметкі почті в кожній громаді давали сотнями га
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28.09.2022 14:04 Відповісти
Навіть, якщо вірити в те про що Ви написали, то громади це Ви і це Ви тоді давали сотні га. Хоча це не зовсім схоже на правду. Але навіть якщо і виділили, то що тут поганого? Поцікавтеся у своєї громади, скільки власники СЕС платять податків, особливо за аренду землі в казну громади і побачите, що багательно.
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28.09.2022 15:32 Відповісти
Коли пенсії перерахують відповідно до актуального курсу євро?

А так не зовсім зрозуміло, до чого тут євро? Хіба гривну вже відмінили?
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28.09.2022 14:07 Відповісти
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28.09.2022 14:12 Відповісти
Просто потрібно в пасмурну погоду перевірку влаштувати на станції Ахметовскій з контролем потужності і так щоб оператор РЕМ не знали, всі прозріють від КПД по лічильнику.... І всі ті паразити швидко вийдуть з бізнесу продавати звичайну електрику з мережі по зеленому тарифу..

Там їм нобелевку можна зразу давати як тільки батареї встановлюються в Україні їх КПД росте на порядок при хмарній погоді
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28.09.2022 14:21 Відповісти
2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи Джерело: https://censor.net/ua/n3370169

а препіЗедент росте на ОПі, що ще сказати? Такого балдибілдера визнано найвпливовішим обрізаним у світі, добре, що воно не наголосило, що основною візитівкою нашої країни є доступні жінки у "зелених порнохабах", бо готові розчипіритись як ставрида та не про.бати декорації "Мрії"...
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28.09.2022 15:03 Відповісти
та ні то він про коноплю і кокаїн говорив
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28.09.2022 15:28 Відповісти
Пздц. Приехали. В 3 раза поднимут крахоборы нам тарифы? Нас ети *зеленые инвестора* оставят без света еще быстрее чем *****
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28.09.2022 16:24 Відповісти
Когда вы уже нажретесь, суки?!

«Инвесторы» хреновы во главе с Ахметовым.

Мало того, что до войны вы пролоббировали себе самый высокий тариф в Европе , так даже во время войны требуете увеличения и « пересчета» бюджетных денег в свои карманы.

Это не инвесторы- это бандиты. Это второй Роттердам плюс.
Пора кончать с Ахметовым. Сам он не успокоиться..
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28.09.2022 16:35 Відповісти
Цікаво, а що там з "Ротердам +"? Ще до цієї пори Вас дурять, чи Вам вже відомий результат?Чомусь при "поганому" "Ротердам+" при Порошенко я платив менше за комунальні послуги, а при відмінному "Ротердам+" при Зеленському плачу набагато більше, і рази більше. Що то таке? Чому так? А до кого Ви кричите, що пора закінчувати з Ахметовичм, до наріду, чи до влади? Якщо до влади, то Ви помиляєтеся, бо у команди Зеленського Прем'єром працює менеджер Ахметова - Шмигаль. Не знали? А скільки ще міністрів, яких підтримувала "партія регіонів" і весь офіс президента. Всі слуги януковича сьогодні служать Зеленському.
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28.09.2022 19:00 Відповісти
 
 