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Офіцер-танкіст ЗС РФ за злочини проти цивільних на Київщині отримав 9 років ув’язнення, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За вироком Солом’янського районного суду міста Києва до 9 років ув’язнення заочно засуджено офіцера ЗС РФ, який віддавав накази знущатись та катувати цивільних мешканців та грабувати їх домівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБУ у Києві та Київській області.

"Лейтенанта-заступника командира роти по озброєнню однієї з військових частин збройних сил РФ визнано винним у вчиненні низки злочинів проти цивільного населення.

Встановлено, що у період з 9 по 28 березня 2022 року, перебуваючи зі своїм військовим підрозділом у захопленому ЗС РФ селі Лук’янівка Броварського району, військовослужбовець віддавав злочинні накази підлеглим щодо:

- жорстокого поводження з місцевими мешканцями;

- незаконного присвоєння та нищенням їх майна", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на виконання наказів лейтенанта, військовослужбовці збройних сил РФ вдиралися до помешкань селян та грабували їх, пошкоджуючи і руйнуючи при цьому приватні будинки та господарські споруди. Цивільним мешканцям забороняли вільно пересуватися вулицями населеного пункту.

"Встановлено, що зловмисник віддав наказ знищувати колони з цивільних автомобілів, у яких мешканці намагалися врятуватися втечею. Зафіксовано факт навмисного наїзду танка на легковий автомобіль "Volkswagen-Caddy".

Як кадровий офіцер, окупант був обізнаним із законами та звичаями війни і свідомо пішов на порушення норм міжнародного гуманітарного права", - підкреслюють у СБУ.

СБУ наголошує на невідворотності покарання усіх злочинів, вчинених військовими на тимчасово окупованих територіях України.
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Топ коментарі
+15
На рашке за уклонение от призыва дают по 10-ке. У нас за массовые убийства 9 лет. Сепарье у власти и судах
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28.09.2022 14:03
+6
Это ****...ец - 9 лет!!! А могли бы и 1000 грн. залога назначить
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28.09.2022 13:58
+5
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28.09.2022 14:00
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ви з таким же успіхом можете і путлера посадити.. ушлепки
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28.09.2022 13:56 Відповісти
Російській військовий корабль іже нах.й!

Alex Sav 8157c114

Мене читають: 4

Я читаю: 0

Реєстрація:01.04.2022
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28.09.2022 14:03 Відповісти
Это ****...ец - 9 лет!!! А могли бы и 1000 грн. залога назначить
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28.09.2022 13:58 Відповісти
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28.09.2022 14:00 Відповісти
Для последнего патрона тампон уже не нужен. Только бешеный учёный - создатель Франкенштейна.
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28.09.2022 16:07 Відповісти
А калібр "Браунінга" - 12,7
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28.09.2022 16:24 Відповісти
Статья 438 от 8 до 20, дали 9...
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28.09.2022 14:03 Відповісти
На рашке за уклонение от призыва дают по 10-ке. У нас за массовые убийства 9 лет. Сепарье у власти и судах
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28.09.2022 14:03 Відповісти
В Печерському суді суддя Вовкцюган визнав би його "туристом".
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28.09.2022 14:11 Відповісти
я как житель Киева, жалею что никакая ракета не попала в "самый справедливый" Пещерский суд, во время какой нибудь судейской планерки, когда они все там собрались.
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28.09.2022 14:14 Відповісти
Украинским зекам будет кого петушить!
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28.09.2022 14:43 Відповісти
А торнадівці за "знущання над ватою! отримали до 11 років...
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28.09.2022 14:43 Відповісти
"...до 9 років ув'язнення заочно засуджено..."

******* срань имитирующая работу
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28.09.2022 14:52 Відповісти
а могли здатися і ремонтувати зараз трофейні танки, як більш розумні орки
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28.09.2022 15:02 Відповісти
Змінюйте законодавство, бо просерете країну.
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28.09.2022 16:02 Відповісти
 
 