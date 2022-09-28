Офіцер-танкіст ЗС РФ за злочини проти цивільних на Київщині отримав 9 років ув’язнення, - СБУ

За вироком Солом’янського районного суду міста Києва до 9 років ув’язнення заочно засуджено офіцера ЗС РФ, який віддавав накази знущатись та катувати цивільних мешканців та грабувати їх домівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБУ у Києві та Київській області.

"Лейтенанта-заступника командира роти по озброєнню однієї з військових частин збройних сил РФ визнано винним у вчиненні низки злочинів проти цивільного населення.

Встановлено, що у період з 9 по 28 березня 2022 року, перебуваючи зі своїм військовим підрозділом у захопленому ЗС РФ селі Лук’янівка Броварського району, військовослужбовець віддавав злочинні накази підлеглим щодо:

- жорстокого поводження з місцевими мешканцями;

- незаконного присвоєння та нищенням їх майна", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на виконання наказів лейтенанта, військовослужбовці збройних сил РФ вдиралися до помешкань селян та грабували їх, пошкоджуючи і руйнуючи при цьому приватні будинки та господарські споруди. Цивільним мешканцям забороняли вільно пересуватися вулицями населеного пункту.

"Встановлено, що зловмисник віддав наказ знищувати колони з цивільних автомобілів, у яких мешканці намагалися врятуватися втечею. Зафіксовано факт навмисного наїзду танка на легковий автомобіль "Volkswagen-Caddy".

Як кадровий офіцер, окупант був обізнаним із законами та звичаями війни і свідомо пішов на порушення норм міжнародного гуманітарного права", - підкреслюють у СБУ.

СБУ наголошує на невідворотності покарання усіх злочинів, вчинених військовими на тимчасово окупованих територіях України.