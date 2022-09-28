Німеччина приготувала до передачі ЗСУ мостові системи та 90 платформ для перевезення важких озброєнь
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Поки невідомо якого типу мостовики з майбутньої партії передадуть Україні.
Про це повідомив сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 28 вересня готується для передачі:
- 10 мостових систем;
- 3 середні системи;
- 90 великовантажних причепів.
З міркувань безпеки ФРН утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування військової допомоги до того, як вона потрапляє до ЗСУ.
Топ коментарі
+9 Перехватчик
показати весь коментар28.09.2022 14:10
+8 Alex Ukr fc29d6f6
показати весь коментар28.09.2022 14:16
+8 Amber
показати весь коментар28.09.2022 14:20
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забули ?
В Винни-Пухов пустой горшочек тоже можно было положить что угодно!
Только дебилы Суворовы на голой жопе по Альпам скакали,где почти все и передохли.
Кто больше всех помогает,тот и плохой
Так откуда это всё идёт?