Німеччина приготувала до передачі ЗСУ мостові системи та 90 платформ для перевезення важких озброєнь

Поки невідомо якого типу мостовики з майбутньої партії передадуть Україні.

Про це повідомив сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 28 вересня готується для передачі:

10 мостових систем;

3 середні системи;

90 великовантажних причепів.

З міркувань безпеки ФРН утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування військової допомоги до того, як вона потрапляє до ЗСУ.

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