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Німеччина приготувала до передачі ЗСУ мостові системи та 90 платформ для перевезення важких озброєнь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

платформа

Поки невідомо якого типу мостовики з майбутньої партії передадуть Україні.

Про це повідомив сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ

Станом на 28 вересня готується для передачі: 

  • 10 мостових систем;
  • 3 середні системи;
  • 90 великовантажних причепів.

З міркувань безпеки ФРН утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування військової допомоги до того, як вона потрапляє до ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не має вимог до України щодо використання переданої зброї, - посол Фельдгузен

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Чудово!
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28.09.2022 14:10
+8
90% Армии это логистика,вспомогательные группы.
Только дебилы Суворовы на голой жопе по Альпам скакали,где почти все и передохли.
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28.09.2022 14:16
+8
Дякуємо за допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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28.09.2022 14:20
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28.09.2022 14:10 Відповісти
а тягачі до причепів?

забули ?
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28.09.2022 14:49 Відповісти
Це ще не значить що передадуть, за тиждень скажуть що не дамо, бо у ЗСУ немає причепного та щоб тягати причепи потрібно вчитися пів року
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28.09.2022 15:10 Відповісти
а пожарные лестницы, багры и ведра уже передали ? или я что то пропустил ?
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28.09.2022 14:10 Відповісти
багры и ведра в любой части есть, а вот прицепы не везде...
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28.09.2022 14:20 Відповісти
ну вобще то сарказм был. немцы дают все что угодно кроме оружия нормального.
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28.09.2022 14:39 Відповісти
Платформы расчитаны на массу лео2а5 и м1а2?
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28.09.2022 14:12 Відповісти
Готуються до форсування Дніпра.
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28.09.2022 14:15 Відповісти
О!
В Винни-Пухов пустой горшочек тоже можно было положить что угодно!
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28.09.2022 14:16 Відповісти
ну це все що залишилось в Бундесвері після комсомолки .
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28.09.2022 14:16 Відповісти
90% Армии это логистика,вспомогательные группы.
Только дебилы Суворовы на голой жопе по Альпам скакали,где почти все и передохли.
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28.09.2022 14:16 Відповісти
Причем там, где Ганнибал на слонах проехал, ковыряясь в носу
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28.09.2022 14:21 Відповісти
Это нашим хейтерам не обьяснишь, они упиваются, расказывая друг другу, "Шольц токо обещает и НИЧЕГО не дает", подигрывая ИПСО рф, в попытке как можно больше очернить союзников Украины в войне с роиссей.
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28.09.2022 14:22 Відповісти
А ты заметил,что уже Америка тоже плохой становится( по комментариям)
Кто больше всех помогает,тот и плохой
Так откуда это всё идёт?
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28.09.2022 14:28 Відповісти
Это звенья одной цепи. ИПСО и ориентировано на людей не способных к самостоятельному анализу и ориентирующихся на простые "кричалки", или оценку происходящего в рамках -"зрада-перемога". Так проще жить, Голоборотько появился из этой же дырки.
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28.09.2022 14:32 Відповісти
Дякуємо за допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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28.09.2022 14:20 Відповісти
Спасибо!
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28.09.2022 14:26 Відповісти
В этом случае немцы просто умнички. Прицепов для перевозки военной техники у нас не хватает. Это хроническая проблема не решена.
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28.09.2022 14:48 Відповісти
Наші німецькі друзі могли б і на причепи щось покласти
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28.09.2022 16:17 Відповісти
Тягачі вони ще не виготовили. Не спішіть радіти
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28.09.2022 17:33 Відповісти
 
 