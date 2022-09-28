Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ
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СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового референдуму на тимчасово окупованих територіях півдня України.
Так, на Донеччині підозру від СБУ отримали:
Денис Пушилін, "голова ДНР";
Володимир Бідьовка, "голова народної ради ДНР";
Радомська Олена, "секретар цвк ДНР".
На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:
Євген Балицький, "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області";
Галина Данильченко, "виконуюча обов’язки мера" Мелітополя;
Олександр Сауленко, "голова військово-цивільної адміністрації Бердянська";
Галина Катющенко, "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області";
Андрій Сігута, "голова військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району".
Максим Зубарев, "голова Якимівської громади Мелітопольського району".
На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:
Володимир Сальдо, "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;
Кирил Стремоусов, "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;
Марина Захарова, "голова центральної виборчої комісії" Херсонської області;
Ольга Кулик, "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району";
Тамара Мірошниченко, "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району";
Олена Саяхова, "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району";
Людмила Козлова, "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району".
Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
"Зокрема, встановлено, що ці зрадники за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:
створили територіальні дільниці для псевдоголосування;
сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;
інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму";
склали попередні списки учасників "плебісциту";
розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;
забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо", - повідомляють у СБУ.
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.
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