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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Держдума (675) анексія (104) Володін (77)

Держдума Росії збереться на позачергове засідання 3 жовтня. На ньому планують розглянути питання анексії територій України, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

держдума

Позачергове засідання пройде 3 та 4 жовтня. У перший день російські депутати мають розглянути так зване "приєднання" окупованих територій України після псевдореферендумів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

Спікер держдуми  В'ячеслав  Володін пояснив, що таке коригування потрібне, щоб депутати мали час ухвалити так звані "законодавчі рішення" за підсумками псевдореферендумів на окупованому Донбасі.

"Йдеться про перенесення регіонального тижня з 3 жовтня на 10-те, відповідно 3 жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00 для того, щоб до цього провести засідання Ради та інші необхідні відповідно до регламенту засідання Державної думи та комітетів", - заявив Володін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін, імовірно, 30 вересня оголосить про російську анексію окупованих українських територій, - ISW

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
збіговисько дибільних потвор
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28.09.2022 14:52
+9
***** отказалось выступать - ответственность на думу скидывает
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28.09.2022 14:48
+9
От би куди Хаймарсами лупонути...
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28.09.2022 14:51
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28.09.2022 14:48 Відповісти
Не держдума (госдума), а госум
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28.09.2022 14:56 Відповісти
Госмысль.
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28.09.2022 15:01 Відповісти
"госдура"
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28.09.2022 15:18 Відповісти
собирайтесь ****** аккурат внеочердное тема будет-
ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ ************...
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28.09.2022 16:16 Відповісти
***** отказалось выступать - ответственность на думу скидывает
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28.09.2022 14:48 Відповісти
А, можливо, смотрящіє КГБовського общака йому не дозволили(ізолювали)?
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28.09.2022 14:52 Відповісти
Є варіант дуже ймовірний, що це рішення в кремлі просто підвісять... Будуть шантажувати для переговорів
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28.09.2022 15:27 Відповісти
надо чтобы все при деле были, а то желающие спрыгнуть могут появиться
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28.09.2022 15:32 Відповісти
От би куди Хаймарсами лупонути...
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28.09.2022 14:51 Відповісти
не розумію навіщо стільки уваги до копрофілів *****-путіна..
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28.09.2022 14:52 Відповісти
збіговисько дибільних потвор
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28.09.2022 14:52 Відповісти
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28.09.2022 15:10 Відповісти
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28.09.2022 15:14 Відповісти
Підірвати би зараз це кудло ... Так, мрії вголос ...
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28.09.2022 14:53 Відповісти
Та пiх#й на госдуру вместе с госдупой. Вся Параша должна быть уничтожена поголовно.
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28.09.2022 14:53 Відповісти
Держдупа росії...
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28.09.2022 14:55 Відповісти
Пітекантроп валуєв вчиняє черговий злочин. Повна відсутність мізків не врятує його, буде висіти на шибениці так само, як і інші кацапські потвори з кремля та госдури
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28.09.2022 14:58 Відповісти
Занадто багато уваги цьому лайну навіщо писати про це, просто не звертати уваги
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28.09.2022 15:03 Відповісти
І шо 🤔
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28.09.2022 15:06 Відповісти
А буде шо анексувати?
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28.09.2022 15:09 Відповісти
Стадо кацапни управляемое с Путлерспульт
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28.09.2022 15:10 Відповісти
Ну, в целом решение логичное. Слив Лимана - это очень крупное поражение кацапской армии. Признать ордло за кацапстаном и просрать Лиман - это сильное унижение. И мы же не будем из-за этого терять время, плюс кацапам внутри будет время всякие гадости сделать типа гексоген в гильзу от снарядов засунуть, чтобы при выстреле разнесло гаубицу (потом все боеприпасы проверять по 100 раз, но можно пленных заставить это сделать), насрать в родничок, мин раскидать и многое другое. И под это число крупных побед не будет, так как дальше идут либо укрепления, либо чуть больше полей, которые дольше проходить надо, ПВО подтягивать, да и Лиман зачищать от заныкавшихся барсовцев. Под шумок это высрать собирается.
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28.09.2022 15:38 Відповісти
Голосувати, не в український землі гнити. Стадо, що умовно обирає бидло, не умовно йде на убой
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28.09.2022 15:43 Відповісти
 
 