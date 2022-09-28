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Шольц готовий відкрити Німеччину для російських ухилянтів: Вони повинні заздалегідь пройти перевірку безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалює ідею приймати в країні росіян призовного віку, які тікають від путінської мобілізації "з міркувань совісті".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив в інтерв'ю газеті Neue Osnabrucker Zeitung.

"Я за те, щоб запропонувати цим людям захист", - сказав Шольц.

При цьому він зазначив, що такі люди, "звичайно, повинні заздалегідь пройти перевірку безпеки, щоб ми знали, кого пускаємо до нашої країни".

Про те, як перевіряти, чи підтримував росіянин, що тікає від мобілізації, агресію Росії проти України та чи поділяє імперські погляди більшості земляків, які схвалюють війну, Шольца в інтерв'ю не запитали.

Також читайте: Для жителів окупованого Криму, які намагаються уникнути російської мобілізації, відкрили гарячу лінію, - прокуратура

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
дебіл
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28.09.2022 14:59
+17
Патологическая любовь к кацапам....
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28.09.2022 14:59
+15
И расползется ХАМСКИЙ МИР по Европе

кстати : Чехия возобновляет пограничные посты, чтобы не пускать в страну всякую мразь - устали чехи от немецко французской толерантности И СРАЗУ ВСПОМНИЛИ 68 год
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28.09.2022 15:04
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Патологическая любовь к кацапам....
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28.09.2022 14:59 Відповісти
9 мая, 2023 год, Германия

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28.09.2022 15:45 Відповісти
Яка вавка у цих матусь в голові?
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28.09.2022 16:52 Відповісти
Велика.
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28.09.2022 17:00 Відповісти
Їхній фюрер їми грається як іграшковіми солдатиками, а вони - своїми дітьми. Замкнене коло. Оце так сусіди нам дісталися!
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29.09.2022 10:23 Відповісти
дебіл
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28.09.2022 14:59 Відповісти
Совість у кацапа? Угу... Неможливо знайти чорну кішку в темній кімнаті особливо коли її там нема...
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28.09.2022 15:02 Відповісти
На детекторе лжи стоило бы их также проверить
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28.09.2022 15:02 Відповісти
c донецкого завода паяльников...
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28.09.2022 15:05 Відповісти
сначала шольца меркель и шредера
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28.09.2022 15:34 Відповісти
Ну тепер нехай наші бенці пиз@дять кацапських ухилянтів, бо ті будуть ще більше нападати за українську мову на вулицях.
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28.09.2022 15:03 Відповісти
достойный преемник фрау риббентроп.
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28.09.2022 15:03 Відповісти
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28.09.2022 15:04 Відповісти
А така пропозиція: Всім хто добровільно складе зброю перед ЗСУ і таким чином стане полоненим "Шольц готовий відкрити Німеччину для тих хто в полоні ЗСУ.
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28.09.2022 15:04 Відповісти
И расползется ХАМСКИЙ МИР по Европе

кстати : Чехия возобновляет пограничные посты, чтобы не пускать в страну всякую мразь - устали чехи от немецко французской толерантности И СРАЗУ ВСПОМНИЛИ 68 год
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28.09.2022 15:04 Відповісти
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28.09.2022 15:08 Відповісти
21 августа 1968 года советские войска при поддержке ряда стран-участниц Варшавского договора входят в Чехословакию. Основанием для этого стала попытка «реставрации в Чехословакии буржуазного государства», как утверждалось в СССР. Причем помимо советской стороны крупные силы в Чехословакию отрядили немцы, поляки и венгры. Румыны и албанцы не поддержали ввод войск, а Албания даже вышла из ОВД.
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28.09.2022 15:11 Відповісти
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28.09.2022 15:12 Відповісти
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28.09.2022 15:14 Відповісти
Чаушеску за себе злякався, тому і не підтримав. За Албанію не пам'ятаю, чому не підтримали
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28.09.2022 17:49 Відповісти
Немцы, вам мало 5000 000 Russische Schweine на своей земле?
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28.09.2022 15:05 Відповісти
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28.09.2022 15:05 Відповісти
Зпочатку нехай виженуть з Німеччини мою тітку Тамару Федоренко! Вата ватна та поклонниця *****!
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28.09.2022 15:05 Відповісти
Представляю я себе как в Германии будут ******* кацапов наши женщины Украинские. Они со всем что ли дибилы? Надеюсь хоть будут спрашивать "Чей Крым"?
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28.09.2022 15:06 Відповісти
Рузкому соврати раз плюнути.
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28.09.2022 15:16 Відповісти
Пусть мрази свинособачим путлера и его банду скидыват, а не в Німеччину тікають!
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28.09.2022 15:08 Відповісти
Да закрыть все границы всем странам с мордором и не выпускать никого, ни хороших, ни добрых, ни раскающихся, ни уклонистов. В виде исключения можно впускать только тех ватников /и то под условиями/, которые убили силовиков или чиновников или нанесли любые виды ущерба московщине. Вот типа того, что убил военкома.
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28.09.2022 15:10 Відповісти
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28.09.2022 15:10 Відповісти
Враження, що в Німеччині владу передають один одному виключно агенти КГБ. Я вже підозрюю що і воз'єднання східної та західної її частин це було спецоперацією по руйнації мотивованої до спротиву росії країни. Наразі маємо пронизану московською агентурою та агентами впливу на рівнях включно канцлера країну-симпатика москві. Вони можуть декларувати що завгодно але дії такі щоби не завадити фуйлу.
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28.09.2022 15:11 Відповісти
Дуже цікаво у цій балаболці про дрезденських період хутіна , про криминал и скупку европейськоі еліти
https://youtu.be/5XrkjLYWAQw

https://youtu.be/q0oNVT3vJRs

Мало українські журністи пишуть про Лебедіне озеро в ЕС ( ось 19-20 вересня в Братиславі танцювали кацапи ) , а Пономарев і Дзидзье відмовили в залі для концерту

« культурний російський десант» - це теж війська проти України
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28.09.2022 15:23 Відповісти
Пономареву і Дзідзье
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28.09.2022 15:24 Відповісти
Пора сюда двухголовую курицу добавить
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28.09.2022 15:16 Відповісти
Їх там наші дівчата пательнями одпи...ять)

А сирійські біженці можуть і голову відрізати, єслі шо. Чорношкірі знають, шо кацапи расисти...
Куди не сунься - скрізь русофобія, те на що вони заслуговують
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28.09.2022 15:16 Відповісти
До мблз воно.ру дупу і горляку рвало за війну, вбивства, мародерство, катування, знищення, гвалтування, викрадення, вивезення українців(((
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28.09.2022 15:16 Відповісти
Декілька років тому дивувалися чому в Європу лізе дуже багато молодих здорованів у якості біженців із країн близького сходу та північної африки. Зараз армія кацапських биків. Що може трапитись на вулицях Берліну в якийсь час Х, ніхто з німецьких можновладців такий сценарій не прораховував? Чи, можливо це і є цілью агентури при владі?
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28.09.2022 15:18 Відповісти
ти розберись з тими що у тебе вже є
ходять їздять підараси, мітингують автопробіги роблять, прославляють рашу
хочеш руского міра,запрошуй побільше
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28.09.2022 15:18 Відповісти
Та пох . Шмоня кремлівський вже і так нікого не випустить.
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28.09.2022 15:27 Відповісти
Тепер у дойчланді з'явиться декілька сотень тисяч а може й мільйонів "петрових та баширових". Приїдуть дивитися на шпілі...
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28.09.2022 15:31 Відповісти
І навіщо москалі в Європі? Яка з них користь? Ви почитайте,що вони пишуть,в соцмережах.
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28.09.2022 15:34 Відповісти
дуже небезпечна наївність, яка може вилізти боком..., хороших рускіх не буває, це казочки для довірливих..., під маскою ухилянтів до країни потраплять дуже небезпечні агенти фсб, які потім будуть верещати про утискання прав "рускоязичного насєлєнія", потім настануть "народні рєспублікі", а потім прєднання до імперії..., такий простий сценарій...
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28.09.2022 15:37 Відповісти
Ох, Шольц.....

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28.09.2022 15:39 Відповісти
Клоунада из Европы продолжается. Мало того, что решения по поводу ковида от вас были тотально несвязными и нелогичными (лишние запреты там, где не нужны, но зато нету обязательной и принудительной вакцинации в тоже время).

Как же не повезло Чмоне, что такая вот география. Нападать можно только на страны Балтии, Польшу или на нас. Была бы граница общая с Германией, то конец бы ей пришел с такими политическими импотентами с нулевой скоростью принятия решений, зато круассан утрецом с чашечкой кофе в кафе каждый день надо принимать.
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28.09.2022 15:52 Відповісти
мда, арабов им не хватило
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28.09.2022 16:55 Відповісти
Шість мільйонів русні вже вишикувались в черги. Шольц, відкривай ворота!
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28.09.2022 16:57 Відповісти
Ну шо сказать. Готовьте хлеб-соль бюргеры и спирт в цистернах , а дальше шо будет то и будет.
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28.09.2022 17:33 Відповісти
А хтось там нарікає, що ми стаємо на ті самі граблі...ага
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28.09.2022 18:40 Відповісти
 
 