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Шольц готовий відкрити Німеччину для російських ухилянтів: Вони повинні заздалегідь пройти перевірку безпеки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалює ідею приймати в країні росіян призовного віку, які тікають від путінської мобілізації "з міркувань совісті".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив в інтерв'ю газеті Neue Osnabrucker Zeitung.
"Я за те, щоб запропонувати цим людям захист", - сказав Шольц.
При цьому він зазначив, що такі люди, "звичайно, повинні заздалегідь пройти перевірку безпеки, щоб ми знали, кого пускаємо до нашої країни".
Про те, як перевіряти, чи підтримував росіянин, що тікає від мобілізації, агресію Росії проти України та чи поділяє імперські погляди більшості земляків, які схвалюють війну, Шольца в інтерв'ю не запитали.
Топ коментарі
+19 Ukraine in War
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+15 Sophia-Maria Duglass
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Будь ласка, зачекайте...
кстати : Чехия возобновляет пограничные посты, чтобы не пускать в страну всякую мразь - устали чехи от немецко французской толерантности И СРАЗУ ВСПОМНИЛИ 68 год
https://youtu.be/5XrkjLYWAQw
https://youtu.be/q0oNVT3vJRs
Мало українські журністи пишуть про Лебедіне озеро в ЕС ( ось 19-20 вересня в Братиславі танцювали кацапи ) , а Пономарев і Дзидзье відмовили в залі для концерту
« культурний російський десант» - це теж війська проти України
А сирійські біженці можуть і голову відрізати, єслі шо. Чорношкірі знають, шо кацапи расисти...
Куди не сунься - скрізь русофобія, те на що вони заслуговують
ходять їздять підараси, мітингують автопробіги роблять, прославляють рашу
хочеш руского міра,запрошуй побільше
Как же не повезло Чмоне, что такая вот география. Нападать можно только на страны Балтии, Польшу или на нас. Была бы граница общая с Германией, то конец бы ей пришел с такими политическими импотентами с нулевой скоростью принятия решений, зато круассан утрецом с чашечкой кофе в кафе каждый день надо принимать.