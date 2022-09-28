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Мобілізація в РФ: російських пілотів знімають із рейсів через заборону на перетин кордону, - телеграм-канал. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У авіакомпаній виникла нова проблема. Прикордонники почали знімати російських пілотів із рейсів через заборону на перетин кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Мобілізація в РФ: російських пілотів знімають із рейсів через заборону на перетин кордону, - телеграм-канал 01

За даними джерел, понад десяток пілотів у різних авіакомпаніях отримали подібні повідомлення упродовж останніх двох днів. За роз'ясненнями їм рекомендували звертатися до свого військкомату.

Також зазначається, що про заборону на перетин кордону найчастіше пілоти дізнаються вже перед вильотом, і авіакомпаніям терміново доводиться шукати їм заміну.

Тепер багато авіаперевізників вирішили тимчасово взагалі не призначати на закордонні польоти членів екіпажу у віці до 35 років.

Також читайте: Шольц готовий відкрити Німеччину для російських ухилянтів: Вони повинні заздалегідь пройти перевірку безпеки

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
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28.09.2022 15:09
+26
В пехоту, суки!
И под Лиман! Защищать ***** скабееву и куя соловьёва!
Улететь они, ******, хотели на гейропский Запад!
Родину продали?
В пехоту!!!
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28.09.2022 15:17
+23
Ахахаха )))) скоро с круизного лайнера будут спрыгивать и добираться вплавь в любую страну, как при совке.
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28.09.2022 15:10
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аэрофлот, стою у трапа самолёта, аэропорт...
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28.09.2022 15:09 Відповісти
"ваше место в "в ангаре" или где скажут, прикажут.
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28.09.2022 15:13 Відповісти
Только в полетах живут самолеты,
Только в полете растет человек.
Сердце стучится загнанной птицей
Перегоняя отпущенный век.Сегодня все мы пассажиры и отправляемся в полет,
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28.09.2022 15:20 Відповісти
Капець ... скільки лірики сьогодні ...
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28.09.2022 15:40 Відповісти
а скольк та экспертав та тут...
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28.09.2022 17:06 Відповісти
Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
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28.09.2022 15:09 Відповісти
Ну так вони самі говорили що буде тільки один пілот. Тіпа нафіг їх там два.
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28.09.2022 15:10 Відповісти
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28.09.2022 15:25 Відповісти
Ахахаха )))) скоро с круизного лайнера будут спрыгивать и добираться вплавь в любую страну, как при совке.
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28.09.2022 15:10 Відповісти
або на веслах
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28.09.2022 16:23 Відповісти
Вплавь. Причём будет стараться так чтобы не заметили.
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28.09.2022 16:37 Відповісти
Был такой Вячеслав Курилов, очень умный ученый, который ночью спрыгнул с теплохода в океан и своим ходом добрался до Филлипин, имея только маску трубку и компас. Проплыл несколько десятков километров. Каковы шансы выжить посреди океана и еще не сбиться с курса - ты понимаешь сам.
Книга "Один в океане".
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28.09.2022 17:40 Відповісти
С моряками кстати как у них ситуация ? Возвращаться с рейсов уже не будут ?
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28.09.2022 15:11 Відповісти
та там ситуация ...тоже
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28.09.2022 16:24 Відповісти
а чого?
раз пілот - медкомісію проходить регулярно
здоров'я підтверджене

РОДІНА ТЄБЯ НЄ ЗАБУДЄТ, СИНОК!
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28.09.2022 15:12 Відповісти
Пилоты Аэрофлота помните - СТАРИНА СТИНГЕР ВАС ЖДЁТ!
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28.09.2022 15:13 Відповісти
Зараз всіх пілотів пересадять на Сушки і Міги. Правда, виліт може бути лише в один раз. То вже як пощастить.
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28.09.2022 15:16 Відповісти
та це й зрозуміло літунів то одноразових невистачає будуть з цивільних на військові літаки перекидувати,парашути можна не видавати)
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28.09.2022 15:16 Відповісти
В пехоту, суки!
И под Лиман! Защищать ***** скабееву и куя соловьёва!
Улететь они, ******, хотели на гейропский Запад!
Родину продали?
В пехоту!!!
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28.09.2022 15:17 Відповісти
"Ша! Уже никто никуда не летит!" (с)
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28.09.2022 15:20 Відповісти
В России телевизор выиграл схватку у холодильника, но теперь ему предстоит сразиться с его большим братом, вагоном-рефрижератором. (c)
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28.09.2022 15:37 Відповісти
ожидаю, когда моряков-росиян будут снимать с суден и депортировать на расию.
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28.09.2022 15:40 Відповісти
Что за дебилы эти пилоты? Их в Китае до ковида могли взять на 10000 долларов в месяц зарплаты, и, что не менее важно, уважительного отношения и соблюдения аккуратного рабочего времени, чего нету в кацапских авиалиниях.

Нахера они там вообще остались? Да, кацапы сильно не подтверждали диплом специально и надо было давить на них, но ведь это решаемо.
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28.09.2022 15:41 Відповісти
Нехай їх знімають всіх прямо в польоті!
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28.09.2022 16:09 Відповісти
Не раскатуй губу--- народ! Стюардессы сядут до штурвалу.
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28.09.2022 16:16 Відповісти
Так на автопилотах пусть летают
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28.09.2022 17:33 Відповісти
Стюардессы нормально справятся с джойстиком Суперджета.
Они могут держать его даже ртом.
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28.09.2022 18:32 Відповісти
Странно все это, на них же никто не нападал, зачем им столько мяса?
Неужели на рашке все так плохо и народ решили отвлечь войной?
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28.09.2022 19:16 Відповісти
 
 