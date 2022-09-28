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Мобілізація в РФ: російських пілотів знімають із рейсів через заборону на перетин кордону, - телеграм-канал. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У авіакомпаній виникла нова проблема. Прикордонники почали знімати російських пілотів із рейсів через заборону на перетин кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
За даними джерел, понад десяток пілотів у різних авіакомпаніях отримали подібні повідомлення упродовж останніх двох днів. За роз'ясненнями їм рекомендували звертатися до свого військкомату.
Також зазначається, що про заборону на перетин кордону найчастіше пілоти дізнаються вже перед вильотом, і авіакомпаніям терміново доводиться шукати їм заміну.
Тепер багато авіаперевізників вирішили тимчасово взагалі не призначати на закордонні польоти членів екіпажу у віці до 35 років.
Топ коментарі
+38 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар28.09.2022 15:09
+26 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+23 Oleg Mamont
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Только в полете растет человек.
Сердце стучится загнанной птицей
Перегоняя отпущенный век.Сегодня все мы пассажиры и отправляемся в полет,
Книга "Один в океане".
раз пілот - медкомісію проходить регулярно
здоров'я підтверджене
РОДІНА ТЄБЯ НЄ ЗАБУДЄТ, СИНОК!
И под Лиман! Защищать ***** скабееву и куя соловьёва!
Улететь они, ******, хотели на гейропский Запад!
Родину продали?
В пехоту!!!
Нахера они там вообще остались? Да, кацапы сильно не подтверждали диплом специально и надо было давить на них, но ведь это решаемо.
Они могут держать его даже ртом.
Неужели на рашке все так плохо и народ решили отвлечь войной?