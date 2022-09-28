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Усі нитки "Північних потоків" можуть вийти з ладу назавжди, - Tagesspiegel
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Спецслужби Німеччини побоюються, що всі нитки "Північного потоку" та "Північного потоку - 2" назавжди залишаться непридатними для використання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Tagesspiegel із посиланням на урядові джерела та німецькі служби безпеки.
Видання зазначає, що якщо їх швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить у трубопроводи та роз’їсть їх.
Нагадуємо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Вони пояснили це дірою в трубі і зазначили, що не знають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи газопроводів.
Топ коментарі
+42 Ласковый зверь
показати весь коментар28.09.2022 15:14
+38 cimbitep
показати весь коментар28.09.2022 15:13
+37 Зэлэный_Змий
показати весь коментар28.09.2022 15:19
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Будь ласка, зачекайте...
То що вони самі закрити мали вже давно, вони побоюються... Оці слова спецслужб, що вони побоюються, тільки надихають кремлядь ще більше провокувати та брати на понт
І що ти придурок довів усьому світові?
Лише те, що кацапи настільки *******, що мати їх за постачальника, може тільки повний ідіот!
Агов, пані Меркель, хоч щось гавкніть на захист.
Там теперь только замена участка
Найбільшим отримувачем зиску є раша!
1. Не продає по контрактам (150$-200$),а тільки на спотовому 2.000$+ та по новим за 750$+ контрактам.
2. Збільшила продаж скрапленого,підняла ціну.
3. Ухиляється від відшкодувань за порушеня чиних контрактів.
4. Здійсьнює політико - економічний тиск(вентіль,компресор - не спрацювало).
5. Ну і чисто москсвинська жаба - " вони продають за 2000+,а ми вимушені віддавати за 200- .
Може щось забув - додавайте!
диаметром до 1200мм Потоки смонтированы с диаметром 1420мм.
А какая толщина труб - не известно. Старые газопроводы работали
с давлением 55-75 атм. Сейчас рф газопровод " Сила Сибири " эксплуатирует по проекту 90 атм. Вот в чём вопрос .
померла, то й померла ....
https://twitter.com/i/status/1574771419031945218