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Усі нитки "Північних потоків" можуть вийти з ладу назавжди, - Tagesspiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік

Спецслужби Німеччини побоюються, що всі нитки "Північного потоку" та "Північного потоку - 2" назавжди залишаться непридатними для використання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Tagesspiegel із посиланням на урядові джерела та німецькі служби безпеки.

Видання зазначає, що якщо їх швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить у трубопроводи та роз’їсть їх.

Нагадуємо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Вони пояснили це дірою в трубі і зазначили, що не знають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи газопроводів.

Також читайте: ЦРУ попереджало Німеччину про можливу атаку на "Північний потік", - Spiegel

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Одну дірку можна заткнути меркель, іншу - шрьодером.
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28.09.2022 15:14
+38
от кацапи і зробили те, що не змогли європейські слизняки: наклали ембарго на енергоносії. причому одразу і повне. без усіляких там поетапних переходів.
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28.09.2022 15:13
+37
100%

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28.09.2022 15:19
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Ну ты понЕл...

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28.09.2022 15:22 Відповісти
От німці жалюгідні.... Нема слів
То що вони самі закрити мали вже давно, вони побоюються... Оці слова спецслужб, що вони побоюються, тільки надихають кремлядь ще більше провокувати та брати на понт
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28.09.2022 15:23 Відповісти
пару дирок і 100 лярдів , вкладених в потоки,зробили на весь світ великий "пшик"
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28.09.2022 15:23 Відповісти
Зважаючи на те що була (і є) ГТС України, нічого було ту херню і будувати
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28.09.2022 15:24 Відповісти
Яке кончене: мабуть десятки мільйонів щодня в океан та атмосферу уходять!
І що ти придурок довів усьому світові?
Лише те, що кацапи настільки *******, що мати їх за постачальника, може тільки повний ідіот!
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28.09.2022 15:24 Відповісти
Ну що, панове німці, хто там сраку на свастику рвав, доказуюючи необхідність 2-х потоків?
Агов, пані Меркель, хоч щось гавкніть на захист.
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28.09.2022 15:24 Відповісти
ты дядя путин не балуй, а то дельфин откусит *** ! )))
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28.09.2022 15:33 Відповісти
Странно,а с украинской трубой всё отлично уже 8 лет.Так война в Германии идёт?
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28.09.2022 15:36 Відповісти
кто и как может их отремонтировать...?\чисто технически...\
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28.09.2022 15:39 Відповісти
Куй його знає.
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28.09.2022 15:46 Відповісти
Они заполнились водой

Там теперь только замена участка
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28.09.2022 15:52 Відповісти
Только Нафтогаз способен отремонтировать.
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28.09.2022 15:52 Відповісти
уже никто, потому что в следующем году они уже накуй никому не нужны будут как трубопроводы. Но как неплохой стартап для компании занимающейся металлоломом - имеет право на жизнь.
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28.09.2022 16:02 Відповісти
😁
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28.09.2022 21:57 Відповісти
Технически можно поднять и заменить пробитый участок. Но по теперешним геополитическим реалиям оно теперь годится только для металлолома.
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28.09.2022 16:33 Відповісти
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28.09.2022 15:43 Відповісти
Ну что многоходовочник твой тепер ход
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28.09.2022 15:44 Відповісти
Он его сделал!
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28.09.2022 15:52 Відповісти
"Шукай кому вигідно"!
Найбільшим отримувачем зиску є раша!
1. Не продає по контрактам (150$-200$),а тільки на спотовому 2.000$+ та по новим за 750$+ контрактам.
2. Збільшила продаж скрапленого,підняла ціну.
3. Ухиляється від відшкодувань за порушеня чиних контрактів.
4. Здійсьнює політико - економічний тиск(вентіль,компресор - не спрацювало).
5. Ну і чисто москсвинська жаба - " вони продають за 2000+,а ми вимушені віддавати за 200- .
Може щось забув - додавайте!
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28.09.2022 15:51 Відповісти
Реально там пока все можно сделать. Так, на испуг. В идеале для нас было бы не плохо, чтоб навеки накрылось. Та и либералам в ЕС пора ущучить, кому хлопали 10 лет назад. Идёт передел бабла и сфер влияния, мы всего лишь второй план. Таких не мало, но и радоваться не чему. Ведь сами все просрали.
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28.09.2022 16:07 Відповісти
В мире существует и работает методика ремонта газопроводов
диаметром до 1200мм Потоки смонтированы с диаметром 1420мм.
А какая толщина труб - не известно. Старые газопроводы работали
с давлением 55-75 атм. Сейчас рф газопровод " Сила Сибири " эксплуатирует по проекту 90 атм. Вот в чём вопрос .
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28.09.2022 16:09 Відповісти
Поток 1 диаметр 1220мм, тиск на момент аварії у потоку 2 був 105 бар. Краще щоб не вийшло відремонтувати ))
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28.09.2022 16:39 Відповісти
Эмбааааарго, прийдиии. 😆
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28.09.2022 16:28 Відповісти
Ну и х... с ними.
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28.09.2022 18:03 Відповісти
Зауважте -- вони побоюються !
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28.09.2022 19:12 Відповісти
*назавжди залишаться непридатними для використання*та чому ж,буде Великий Балтійський кораловий риф.
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28.09.2022 20:36 Відповісти
нарешті, сподіваюся, вирвали жало в незрозумілої сліпої лояльності німецької влади до мокшанських боліт.... Тепер дивишся і танки почнуть нам поставляти, бо вже немає за що пуйлу лизати резинову ж%пу ....
померла, то й померла ....
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28.09.2022 21:13 Відповісти
расия наконец-то обогнала компанию Coca-Cola по объему производства газированных напитков
https://twitter.com/i/status/1574771419031945218
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29.09.2022 00:09 Відповісти
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