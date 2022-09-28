Усі нитки "Північних потоків" можуть вийти з ладу назавжди, - Tagesspiegel

Спецслужби Німеччини побоюються, що всі нитки "Північного потоку" та "Північного потоку - 2" назавжди залишаться непридатними для використання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Tagesspiegel із посиланням на урядові джерела та німецькі служби безпеки.

Видання зазначає, що якщо їх швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить у трубопроводи та роз’їсть їх.

Нагадуємо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Вони пояснили це дірою в трубі і зазначили, що не знають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи газопроводів.

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