У розслідуванні "Схем" щодо громадянства РФ заступника голови ВС Львова не було допущено помилок, - Седлецька
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Журналісти "Схем" переконані у неспростовних висновках розслідування щодо ймовірної наявності громадянства РФ у заступника голови Верховного Суду Львова.
Про це у Facebook повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, ми бачимо, що суддя Верховного суду Богдан Львов стверджує, що наше розслідування про його російське громадянство - це "фейк". Ми фіналізуємо детальний аналіз його звинувачень. Якщо коротко: ми повністю переконані у своїй правоті. У розслідуванні "Схем" не було допущено помилок, і ми це детально аргументуємо. Нестиковки, як їх називає суддя - усі легко пояснюються, і НЕ на користь судді. Інші його твердження про форми анкет і тд - просто не відповідають дійсності", - наголосила вона.
За словами Седлецької, журналісти переконані у неспростовних висновках розслідування, які полягають в тому, що "суддя Верховного суду Львов Богдан Юрійович - громадянин Російської Федерації, та використовував своє громадянство свідомо".
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.
Будь ласка, зачекайте...
Он діамантовим прокурорам вже скільки років нічого. Мабуть, вже й забулось.
От якщо б цього дєятєля посадили, може, щось і зрушилось.
В Німеччині тому й порядок (відносний), що майже нічого чинушам не сходить з рук.
За подорож з коханкою може теплого місця позбутись раз і назавжди.
Не те, щоб агентом московії опинився
Так що відношення до закону в Німеччині на порядки більше... Тому й малозабезпечені, інваліди, багатодітні сім"ї ... не почуваються ніким ..
держслужбовців на наявність паспортів РФ та
інших країн.
Згідно положень, вони не мають права займати
місця держслужбовців.
Це для ОП, ВР, СБУ , ГРУ та службовців обласного рівня.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.