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Новини Політика України
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громадянство (910) Седлецька (91) Львов Богдан (29)

У розслідуванні "Схем" щодо громадянства РФ заступника голови ВС Львова не було допущено помилок, - Седлецька

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов,богдан

Журналісти "Схем" переконані у неспростовних висновках розслідування щодо ймовірної наявності громадянства РФ у заступника голови Верховного Суду Львова.

Про це у Facebook повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, ми бачимо, що суддя Верховного суду Богдан Львов стверджує, що наше розслідування про його російське громадянство - це "фейк". Ми фіналізуємо детальний аналіз його звинувачень. Якщо коротко: ми повністю переконані у своїй правоті. У розслідуванні "Схем" не було допущено помилок, і ми це детально аргументуємо. Нестиковки, як їх називає суддя - усі легко пояснюються, і НЕ на користь судді. Інші його твердження про форми анкет і тд - просто не відповідають дійсності", - наголосила вона.

За словами Седлецької, журналісти переконані у неспростовних висновках розслідування, які полягають в тому, що "суддя Верховного суду Львов Богдан Юрійович - громадянин Російської Федерації, та використовував своє громадянство свідомо".

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

Читайте: Довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою, - заступник голови Верховного суду Львов. ДОКУМЕНТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Тобто? Кожен нехай своєю справою займається - а виявляти коллаборантів зараз якраз начасі.
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28.09.2022 16:21
+19
Киньте цього ****** у вулик, потім на поліграф.
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28.09.2022 16:10
+18
Якщо у судді є кацапський паспорт - це ворог, який діє разом з окупантами. Саме час.
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28.09.2022 16:31
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Киньте цього ****** у вулик, потім на поліграф.
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28.09.2022 16:10 Відповісти
Навіщо у вулик . Є більш простіший метод: ЗАКРИЙ ДВЕРІ
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28.09.2022 18:05 Відповісти
Зараз в Україні немає хлопоту окрім як з корупціонером і покидьком львовом?😦
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28.09.2022 16:11 Відповісти
Тобто? Кожен нехай своєю справою займається - а виявляти коллаборантів зараз якраз начасі.
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28.09.2022 16:21 Відповісти
Якщо у судді є кацапський паспорт - це ворог, який діє разом з окупантами. Саме час.
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28.09.2022 16:31 Відповісти
і якщо нема - це теж ворог
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28.09.2022 16:37 Відповісти
В Україні немає порядку, тому що НІЧОГО не доводиться до кінця.
Он діамантовим прокурорам вже скільки років нічого. Мабуть, вже й забулось.
От якщо б цього дєятєля посадили, може, щось і зрушилось.
В Німеччині тому й порядок (відносний), що майже нічого чинушам не сходить з рук.
За подорож з коханкою може теплого місця позбутись раз і назавжди.
Не те, щоб агентом московії опинився
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28.09.2022 16:44 Відповісти
Цікаво а чи правдивою була акція 1936 р в Німеччині під назвою ЗАЙЦІ НА ЗАЛІЗНИЦІ чи це фейк?
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28.09.2022 18:08 Відповісти
Не знаю, що Ви маєте на увазі, я мав нагоду спілкуватись лише з поколінням трохи молодшим. Але в Німеччині до "шварцфарер" тобто проїзд без квитка , сер"йозне ставлення. Раніш було, що ті, хто попався на цьому, на довгий строк попадали в так званий чорний список, а це потім впливало на отримання навчання, роботи, посади...
Так що відношення до закону в Німеччині на порядки більше... Тому й малозабезпечені, інваліди, багатодітні сім"ї ... не почуваються ніким ..
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28.09.2022 21:23 Відповісти
До суду.
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28.09.2022 16:14 Відповісти
ТАК ВІН ТУДИ Й ХОЧЕ.....затягти лямку до наступного фази гравітації планети Земля
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28.09.2022 16:51 Відповісти
Зустріч Юпітера з Нептуном.
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28.09.2022 16:55 Відповісти
Труба провести ревізію особового складу всіх
держслужбовців на наявність паспортів РФ та
інших країн.
Згідно положень, вони не мають права займати
місця держслужбовців.
Це для ОП, ВР, СБУ , ГРУ та службовців обласного рівня.
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28.09.2022 16:15 Відповісти
Яким чином, у кого є база даних москальських паспортів?
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28.09.2022 16:18 Відповісти
У Даркнеті є усі російсі бази даних
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28.09.2022 16:25 Відповісти
Але вони не є офіційними, щоб по них можна було когось судити. Таким чином москалі самі можуть зливати різні бази і вносити туди наприклад наших партитов, різних українських діячів і т.д. Спробуй потім доказати що ти не москаль ...
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28.09.2022 16:31 Відповісти
У хакерів
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28.09.2022 18:09 Відповісти
Трубу прорвало - прочитав, і подумав, що труба знову очолив дбр
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28.09.2022 17:03 Відповісти
скотину на гіляку !!!!!!!!!
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28.09.2022 16:18 Відповісти
Вспоріть брюхо цій свині. Гівно русняве!
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28.09.2022 16:28 Відповісти
Якось пригадалась сценка із комедійної передачки на ТБ совка 70-х під назвою "Кабачок "13 стульев", в якій сценарій був налаштований на псевдопольську атмосферу.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
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28.09.2022 16:30 Відповісти
А що залишилось робити знедоленому? Треба протриматись на посаді хоча б один день, за який він має маржу, більшу ніж зарплатня звичайного українця за усе життя.
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28.09.2022 17:03 Відповісти
Виктор Хвидарович раздавал паспорта мавзолейные всем чувакам с 2010 года...,а ксивы типа агент ФСБ или СВР или ГРУ носили все чиновники Индюковича .. Фишка такая была в те годы...
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28.09.2022 17:04 Відповісти
Не зрозуміло, як саме журналісти довели свою правоту у цьому розслідуванні. Щось не можна оприлюднити?
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28.09.2022 17:05 Відповісти
Чи це часом не ті "Схеми" які роздмухати скандал з Свинарчуками, наслідком якого було обрання Зеленського на посаду президента, а також злив спецслужбам РФ каналів яким Україна викрадала з РФ компоненти військової техніки,? Тоді їм безумовно вірю.
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28.09.2022 17:17 Відповісти
Відповіді Богдана Львова Георгію Шабаєву за принципом кіношного героя Доцента «тут пам'ятаю, а тут не пам'ятаю», наочно підтверджували, що факти, наведені журналістом під час зйомки, підтверджуються. За словами інтерв'юера, голова Львов пообіцяв йому пізніше, вивчивши залишені йому копії цих документів, зв'язатися з ним. Але не зв'язався. https://gpu.com.ua/korupcziya/otochennya-lvova/
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17.03.2023 08:38 Відповісти
 
 