У розслідуванні "Схем" щодо громадянства РФ заступника голови ВС Львова не було допущено помилок, - Седлецька

Журналісти "Схем" переконані у неспростовних висновках розслідування щодо ймовірної наявності громадянства РФ у заступника голови Верховного Суду Львова.

Про це у Facebook повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, ми бачимо, що суддя Верховного суду Богдан Львов стверджує, що наше розслідування про його російське громадянство - це "фейк". Ми фіналізуємо детальний аналіз його звинувачень. Якщо коротко: ми повністю переконані у своїй правоті. У розслідуванні "Схем" не було допущено помилок, і ми це детально аргументуємо. Нестиковки, як їх називає суддя - усі легко пояснюються, і НЕ на користь судді. Інші його твердження про форми анкет і тд - просто не відповідають дійсності", - наголосила вона.

За словами Седлецької, журналісти переконані у неспростовних висновках розслідування, які полягають в тому, що "суддя Верховного суду Львов Богдан Юрійович - громадянин Російської Федерації, та використовував своє громадянство свідомо".

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

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