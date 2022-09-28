Депутати заборонених проросійських партій мають бути негайно люстровані, - законопроєкт від "ЄС"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутати від заборонених проросійських партій мають автоматично втрачати свій мандат. Відповідний законопроєкт підготували у "Європейській Солідарності".
Про це повідомили співголови фракції "ЄС" Ірина Геращенко та Артур Герасимов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт пресслужби Європейської Солідарності.
"Ми вітаємо рішення РНБО і рішення українських судів, які заборонили партії, що дали відчутний відсоток колаборантів і зрадників, багато років просували російські наративи в Україні. Йдеться про ОПЗЖ, про партію Шарія, про Прогресивну соціалістичну партію, партію Мураєва тощо", – зазначила Геращенко. Вона зауважила, що попри заборону цих політсил їхні депутати продовжують працювати в радах.
"У нас представники цих партій не тільки у Верховній Раді, а й у місцевих радах, де досі засідають шаріївці, колишні регіонали, вони займають керівні посади в комітетах, створюють нові групи і продають свої послуги владі", – констатує Геращенко.
"Якщо ми як країна вимагаємо покарання не тільки для путіна, а для всіх росіян, за їх причетність до війни в Україні, то так само "заборонені" партії мають бути заборонені, а їх представники не можуть натягти на себе вишиванку і бігти знову в міжнародні делегації, в керівництво комітетів, розподіли бюджетів. Вони мають понести політичну, моральну відповідальність і має бути виконана норма закону", – вважає народна депутатка.
"Тому "Європейська Солідарність" напрацювала і реєструє сьогодні законопроєкт про справжню відповідальність заборонених партій і їх представників", – повідомила Геращенко.
"Це законопроєкт про те, що представники заборонених партій не мають права створювати нові групи, очолювати комітети. Рішення суду має бути паралельно із забороною партії про скасування їхніх депутатських повноважень. Якщо партія заборонена, то як її представник може далі представляти інтереси українського народу?" – обурилась Геращенко.
Як пояснив Артур Герасимов, передбачається внесення взаємоузгоджених змін до низки законів України, зокрема "Про статус народного депутата України і "Про статус депутатів місцевих рад".
"Там дуже чітко прописано, що заборона діяльності політичної партії є підставою доя призупинення здійснення повноважень обраного від такої політичної партії народного депутата України, а також для дострокового припинення повноважень депутатів місцевої ради, які були обрані від цієї партії. Також дуже важливо, що депутати будь-яких рівнів від заборонених партій не зможуть брати участь у засіданнях Верховної Ради", – пояснив Герасимов.
"Окрім цього вони не можуть вступати до складу депутатських фракцій і груп, тобто не можна буде "перевзуватися в повітрі". А також не можна отримувати повноваження членів офіційних делегацій Верховної Ради України", – говорить співголова "ЄС".
"Уявіть собі: люди їздили у Москву до російського керівництва, підтримували росію навіть під час вторгнення, а сьогодні вони будуть представляти український парламент у міжнародних делегаціях, де весь світ нас підтримує? Залишати такий стан речей – безпринципно", – наголошує Герасимов.
Співголови "Євросолідарності" закликали депутатів інших фракцій підтримати цей законопроєкт. "Ми реєструємо законопроєкт сьогодні, до кінця доби відкрите долучення як співавтора до цього закону. Ми вважаємо, що під цим проєктом мають підписатися всі проукраїнські, патріотичні політики Верховної Ради України", – наголосила Ірина Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
Вони прадуктівна работают со слугамі народа!
2004 сепарский сьезд рыгов и заявы о югавасточнам гасударсьтве.. -- ст110 конституции Украины ---- им светит тюрьма.черным по белому.
пришли "патриоты" ---- дела закрылись.. все свободны
2005 или 2006 раша загоняет газ по 400-450... что делали "патриоты" чтоб слазить с иглы? мешали газ и толкали в европу...
что случилось с кучей НПЗ которые проданы и порезаны??-- уж темболее война с 2014го должна была заставить чухать репу.( а у нас выходит лукашенко на подтанцовке у пути.. .а мы сидим на бензиновой игле....) + газовой от рашки...
мне далекому очевидно что энергонезависимость нужно было делать еще тогда..
2008 война раши против Грузии... чем думали наши патриоты?? как мы ограничивали бизнес.. как мы думали за альтернативу...
в 2007м если неошибусь приняли проект о порезке ракет дальностью 350-500км... и както непередумали.. за бабло порезали альтернатива где..
2014 раша напала...
где люстрации? вчерашние рыги успешно жили...
у Пети главой администрации работал будущий жопоблоковиец..а до этого наверно и партии рыгов сидел
забыли как рыги в 2016 выигрывали европейские суды и снимали с них санкции( если неошибусь Клюевы + портнов или еще ктото выиграли суды)---
а забыли что Ефремов.. выиграл суд в 2016 и дело о сепаратизме закрыли...... но "патриотам" об этом трубить не популярно----они еще 3 года его в сизо держали искали нарушения по злоупотреблению служебным положением...
Кернесы Добкины Труханов и прочие прочие... все оказалось пшиком при "патриотах"
что там с бойком с его вышками стало??? с 2009 или 2010+/- про те вышки у всех на слуху..
дело растворилось...
на словах "борцы с рыгами"------- а по факту.. половина бпп были рыги.... а потом в 2019 еще народ в жопоблок свалил . Райнин или как его там года 3-4 был у Пети главой администрации а потом в Харьковскую ячейку жопоблока слинял..
когда "патриоты" чтото бухтят на Молдову.. у меня вопрос.. а что вы **** сделали в 2008?? кроме что поставили немного Буков и Ющенко слетал в Грузию... ввели санкции?? ограничили бизнес???или также дружэили с рашкой и рубили бабло... продавая газ и смешивая
да после 2014 .. еще ширпотреб из рашки засрашки продавался..
назовите мне результаты работы Луценка 5 лет министр МВД при Ющенко. и 5 лет прокурор при Порошенко..
при Ющенко янык межгорье тырил...
при яныке -+ Косюк построил свой замок на археологически ценных землях ( а вам рабам мораторий)-а потом при Пете еще 80% аграрных дотация получал наш "бедный" миллиардер Косюк...
2019 осень... один из адковатов по делам Майдана на полит-передаче обьявляет голодовку ибо 2 года депутаты непринимают нужный закон ((( а патриоты 5 лет пиарились Майданом.... за Луценка голоса менять закон -легко.. а тут 2 года.. мало.)
и обьявляет во время каникул в Раде......и при этом Арахамия говорит --через 2недели прийдем с каникул и проголосуем.....но нет...
"патриотов" мы терпим 2 года не голодаем... а тут только пришли новые.... терпеть не можем.. простите... но это както странно
@TarasBuzak
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25 сент.
Голова партії «СН» (монобільшості) Олена Шуляк: ОПЗЖ працюють дуже конструктивно.
https://twitter.com/i/status/1573954790836649985
20 червня 2014 року Порошенко своїм указом в односторонньому порядку на 7 днів зупинив бойові наступальні дії українських підрозділів АТО.
21 червня Путін і Штанмайєр похвалили Порошенка за такий подарунок проросійським сепаратистам, які не припиняли обстріл і напади на українські військові частини і продовжували безперешкодно ввозити військову техніку з Росії.
23 червня командир батальйону "Айдар" в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив: "Я впевнений в тому, що в керівництві АТО є зрада. Тому що полонені, яких ми захоплюємо, розповідають, що "ми знаємо кожен виліт вашого літака, кожен виліт вашого вертольота, ми знаємо всі ваші вказівки. Коли відбуваються бомбардування чи інші події, ми просто йдемо з позицій, а потім повертаємося". "Тобто відбувається повний злив інформації. Противник знає все".
24 червня Петро Порошенко в Києві зустрівся з Віктором Медведчуком. Крім Медведчука, в цій зустрічі взяли участь екс-президент Леонід Кучма, посол Росії Михайло Зурабов і представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні. За повідомленням ОБСЄ Віктор Медведчук під час переговорів тристоронньої групи представляє інтереси терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".
В той же день Путін заявив, що 7-ми днів Порошенкових "треба перестати стріляти" недостатньо.
25 червня під час розмови за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель, Франсуа Олланда і Володимира Путіна, Меркель запропонувала, щоб в тристоронню контактну групу з функцією посередника увійшов Медведчук. Петро Порошенко та інші учасники розмови погодилися з пропозицією Ангели Меркель.
27 червня Порошенко виконав прохання Путіна і продовжив зупинку бойових наступальних дій українських підрозділів АТО ще на 3 дні.
29 червня за стінами АП зібрався мітинг з вимогою скасувати Порошенкове "треба перестати стріляти" і ввести воєнний стан. На Майдані тисячі людей підтримали звернення до Порошенка про відновлення АТО.
В той же день на своїй сторінці у FB журналіст Денис Казанський пише: "Луганск сегодня. Пока Олланд, Путин и Меркель уговаривают Порошенко продлить перемирие, российские танки продолжают свободно завозиться в город прямо на платформах, тягачами…".
30 червня керівництво АТО не випускає три роти добровольчого батальйону "Донбас" з Києва на схід.
Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці заявляє, що Порошенко нарешті повинен припинити грати в фарс з перемир'ям. Агресор повинен отримувати по зубах. Мета "перемир'я" для Путіна зрозуміла - посилити угруповання російських найманців важкою бронетехнікою й артилерією з російської федерації. "Наши "союзники" из США и Евросоюза делают вид, что они этого не замечают… Дальнейшее беззубое продление "перемирия" приведет к безнаказанному наращиванию группировки противника. Это значит, что за счет группировки бронетехники и артиллерии, они значительно повысят устойчивость своей обороны, и увеличат количество диверсионных групп, которые смогут теперь под прикрытием брони предпринимать более активные действия", - зазначає Бутусов ...
... Ці 10 днів через досить короткий час вилилися в ганебний капітуляційний договір з гарантіями - порошенківські Мінські угоди, написані під диктовку Меркель та Путіна.
Це публікація Бутусова від 30.06.2014 р.:
"Наши "союзники" из США и Евросоюза делают вид, что они этого не замечают. Что ж, задача немного усложняется. Но надеюсь, что президент наконец прекратит играть в этот фарс...", - отмечает Бутусов.
Семи дней мира на Донбассе недостаточно, - Путин:
https://censor.net/ru/news/291359/semi_dneyi_mira_na_donbasse_nedostatochno_putin
Порошенко решил продлить перемирие на 72 часа:
https://censor.net/ru/news/291877/poroshenko_reshil_prodlit_peremirie_na_72_chasa
проросійські партії заборонили , а депутати прошедшие по їх спискам ДОСІ ГОЛОСУЮТЬ
дивлячись на пуйло й Зе Гітлер вже тихенько виє від заздрощів..ті обидва очуєні фальсифікатори й узурпатори, шедевральні мізкоклюї й ворюги..ну пуйло ще й вбивати навчився..
Я про те, що у 99% влади головна мотивація - це можливість "рєшать вопроси". Забери в них таку можливість та залиш лише зарплату (яка не маленька до речі) - розбіжаться з політики аж засмердить за ними. Бо стане не цікаво. Залишаться одиниці самих ідейних.