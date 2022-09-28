Депутати заборонених проросійських партій мають бути негайно люстровані, - законопроєкт від "ЄС"

Депутати від заборонених проросійських партій мають автоматично втрачати свій мандат. Відповідний законопроєкт підготували у "Європейській Солідарності".

Про це повідомили співголови фракції "ЄС" Ірина Геращенко та Артур Герасимов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт пресслужби Європейської Солідарності.

"Ми вітаємо рішення РНБО і рішення українських судів, які заборонили партії, що дали відчутний відсоток колаборантів і зрадників, багато років просували російські наративи в Україні. Йдеться про ОПЗЖ, про партію Шарія, про Прогресивну соціалістичну партію, партію Мураєва тощо", – зазначила Геращенко. Вона зауважила, що попри заборону цих політсил їхні депутати продовжують працювати в радах.

"У нас представники цих партій не тільки у Верховній Раді, а й у місцевих радах, де досі засідають шаріївці, колишні регіонали, вони займають керівні посади в комітетах, створюють нові групи і продають свої послуги владі", – констатує Геращенко.

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"Якщо ми як країна вимагаємо покарання не тільки для путіна, а для всіх росіян, за їх причетність до війни в Україні, то так само "заборонені" партії мають бути заборонені, а їх представники не можуть натягти на себе вишиванку і бігти знову в міжнародні делегації, в керівництво комітетів, розподіли бюджетів. Вони мають понести політичну, моральну відповідальність і має бути виконана норма закону", – вважає народна депутатка.

"Тому "Європейська Солідарність" напрацювала і реєструє сьогодні законопроєкт про справжню відповідальність заборонених партій і їх представників", – повідомила Геращенко.

"Це законопроєкт про те, що представники заборонених партій не мають права створювати нові групи, очолювати комітети. Рішення суду має бути паралельно із забороною партії про скасування їхніх депутатських повноважень. Якщо партія заборонена, то як її представник може далі представляти інтереси українського народу?" – обурилась Геращенко.

Як пояснив Артур Герасимов, передбачається внесення взаємоузгоджених змін до низки законів України, зокрема "Про статус народного депутата України і "Про статус депутатів місцевих рад".

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"Там дуже чітко прописано, що заборона діяльності політичної партії є підставою доя призупинення здійснення повноважень обраного від такої політичної партії народного депутата України, а також для дострокового припинення повноважень депутатів місцевої ради, які були обрані від цієї партії. Також дуже важливо, що депутати будь-яких рівнів від заборонених партій не зможуть брати участь у засіданнях Верховної Ради", – пояснив Герасимов.

"Окрім цього вони не можуть вступати до складу депутатських фракцій і груп, тобто не можна буде "перевзуватися в повітрі". А також не можна отримувати повноваження членів офіційних делегацій Верховної Ради України", – говорить співголова "ЄС".

"Уявіть собі: люди їздили у Москву до російського керівництва, підтримували росію навіть під час вторгнення, а сьогодні вони будуть представляти український парламент у міжнародних делегаціях, де весь світ нас підтримує? Залишати такий стан речей – безпринципно", – наголошує Герасимов.

Співголови "Євросолідарності" закликали депутатів інших фракцій підтримати цей законопроєкт. "Ми реєструємо законопроєкт сьогодні, до кінця доби відкрите долучення як співавтора до цього закону. Ми вважаємо, що під цим проєктом мають підписатися всі проукраїнські, патріотичні політики Верховної Ради України", – наголосила Ірина Геращенко.