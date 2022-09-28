"Ми вас всіх уб’єм. Обирайте, що вам краще", - звернення адвоката і воїна Закревської до російських мобілізованих і військовозобов’язаних

Мобілізовані росіяни стають легітимними військовими цілями для України.

Про це заявила у своєму зверненні до росіян військовослужбовець ТрО ЗСУ, учасниця бойових дій, адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".

"Все, що мені хочеться сказати з приводу мобілізації на росії, вже сказали Surface Tension в цій прекрасній пісеньці, яка має красномовну назву "Ми вас всіх уб’єм". Мобілізація - це дійсно саме так страшно, як вам здається. І навіть ще страшніше. Ми дійсно вас всіх уб’єм. Причому зробимо це законно і легітимно. У повній відповідності з нормами міжнародного гуманітарного права. Всіх, хто перетне державний кордон України і не здасться ЗСУ (а це буде важко в силу об’єктивних обставин і ставлення до вас вашого ж командування) - всіх уб’єм", - звертається вона до російських мобілізованих.

Вона також нагадує, що з моменту мобілізації вони стають комбатантами.

"Наша військова ціль прозора і зрозуміла - щоб ноги вашої на нашій території не було. Принаймні прикріпленої до тулуба. Наша територія, визнана всім цивілізованим світом включає Крим, Донецьку і Луганську область. Загугліть де це. Поки вас від гугла не відключили. Тому в Севастополі, в Керчі, в Ялті, у Сватовому, в Донецьку, в Харцизьку, в Горлівці, в Старобільську, Луганську, Алчевську, Іловайську, Маріуполі, Волновасі, Докучаєвську, Бердянську, Херсоні - ми будемо вас убивати.

У Скадовську, Армянську, Красноперекопську, Новій Каховці, Мелітополі - ми будемо вас вбивати. Ми будемо нищити ваші військові бази на території РФ, де ви після мобілізації будете проходити навчання - в Кантемірівці, в Валуйках, в Бєлгороді - будь-де. Це теж - легітимні військові цілі. Ви комбатанти - з моменту мобілізації, навіть до перетину державного кордону з Україною", - додає Закревська.

"Тут увага (!) – для України, яка є частиною цивілізованого світу (на відміну від вашого дикого московського каганату), є суттєва відмінність між комбатантами і цивільним населенням. І як би ми вас не ненавиділи і не зневажали ВЖЕ, вбивати ми вас можемо і будемо саме з моменту, коли ви станете комбатантами. Саме з моменту мобілізації. Саме з цього моменту, відповідно до правил і звичаїв війни, яку розпочала ваша тупорила недодержава, вас можна і потрібно вбивати. І повторюю – саме це ми і будемо робити. І це дійсно найстрашніше, що може з вам статись", - продовжує вона.

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"Миттєво загинути від прямого влучання танка, чи стекти кров’ю від осколкового поранення в мерзлій або сирій Українській Землі, або згоріти заживо в якійсь із ваших консервних банок - це

страшніше, ніж кийок поліцейського на мітингу,

страшніше за штраф,

страшніше, ніж звільнення з роботи,

страшніше за примусові роботи,

страшніше за зламану руку чи довідку з "дурки",

страшніше за автозак, за тюрму, за кримінальну справу і "апщественноє паріцаніє".

Страшніше за все, що "загрожує" вам за ухилення від мобілізації.

Набагато страшніше", - зазначає адвокат.

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"Якщо ви розраховуєте призватись і вже потім "пропєтлять" – розчарую. Відпетляти від мобілізації - це всього лише ухилення. "Укланєніє" по-вашему. ст. 328 УК рф (штраф, примусові роботи, арешт, позбавлення волі до 2 рочків). "Пропятлять" після мобілізації - це дезертирство, ст. 337 УК рф (15 років тюрми). Але навіть пофіг на кодекси. Дезертирів ваші часто просто розстрілюють. Ваші втрати відразу після оголошення мобілізації вже збільшились. Суттєво збільшились. Вас б’ють. Б’ють на нашому напрямку. Б’ють на інших напрямках. Ваші лишають поранених, не кажучи вже про 200-х. Розстрілюють дезертирів. Вас ненавидимо і вбиваємо ми. Але і вашому командуванню вас не шкода від слова "зовсім". Ви для своїх - м’ясо. І вашими кістками буде устелена наша земля, якщо ви на неї ступите. НАША. ВІЛЬНА. ЗЕМЛЯ. І це буде ваш вільний свідомий вибір. Обирайте", - резюмує захисниця України.