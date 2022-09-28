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війна (56174) Росія (47133) мобілізація (1443) Закревська Євгенія (96)

"Ми вас всіх уб’єм. Обирайте, що вам краще", - звернення адвоката і воїна Закревської до російських мобілізованих і військовозобов’язаних

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

закревська

Мобілізовані росіяни стають легітимними військовими цілями для України.

Про це заявила у своєму зверненні до росіян військовослужбовець ТрО ЗСУ, учасниця бойових дій, адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".

"Все, що мені хочеться сказати з приводу мобілізації на росії, вже сказали Surface Tension в цій прекрасній пісеньці, яка має красномовну назву "Ми вас всіх уб’єм". Мобілізація - це дійсно саме так страшно, як вам здається. І навіть ще страшніше. Ми дійсно вас всіх уб’єм. Причому зробимо це законно і легітимно. У повній відповідності з нормами міжнародного гуманітарного права. Всіх, хто перетне державний кордон України і не здасться ЗСУ (а це буде важко в силу об’єктивних обставин і ставлення до вас вашого ж командування) - всіх уб’єм", - звертається вона до російських мобілізованих.

Вона також нагадує, що з моменту мобілізації вони стають комбатантами.

"Наша військова ціль прозора і зрозуміла - щоб ноги вашої на нашій території не було. Принаймні прикріпленої до тулуба. Наша територія, визнана всім цивілізованим світом включає Крим, Донецьку і Луганську область. Загугліть де це. Поки вас від гугла не відключили. Тому в Севастополі, в Керчі, в Ялті, у Сватовому, в Донецьку, в Харцизьку, в Горлівці, в Старобільську, Луганську, Алчевську, Іловайську, Маріуполі, Волновасі, Докучаєвську, Бердянську, Херсоні - ми будемо вас убивати.
У Скадовську, Армянську, Красноперекопську, Новій Каховці, Мелітополі - ми будемо вас вбивати. Ми будемо нищити ваші військові бази на території РФ, де ви після мобілізації будете проходити навчання - в Кантемірівці, в Валуйках, в Бєлгороді - будь-де. Це теж - легітимні військові цілі. Ви комбатанти - з моменту мобілізації, навіть до перетину державного кордону з Україною", - додає Закревська.

"Тут увага (!) – для України, яка є частиною цивілізованого світу (на відміну від вашого дикого московського каганату), є суттєва відмінність між комбатантами і цивільним населенням. І як би ми вас не ненавиділи і не зневажали ВЖЕ, вбивати ми вас можемо і будемо саме з моменту, коли ви станете комбатантами. Саме з моменту мобілізації. Саме з цього моменту, відповідно до правил і звичаїв війни, яку розпочала ваша тупорила недодержава, вас можна і потрібно вбивати. І повторюю – саме це ми і будемо робити. І це дійсно найстрашніше, що може з вам статись", - продовжує вона.

Також читайте: Автомобілі росіян, які тікають від мобілізації, планують передавати сім’ям військових, - росЗМІ

"Миттєво загинути від прямого влучання танка, чи стекти кров’ю від осколкового поранення в мерзлій або сирій Українській Землі, або згоріти заживо в якійсь із ваших консервних банок - це

  • страшніше, ніж кийок поліцейського на мітингу,
  • страшніше за штраф,
  • страшніше, ніж звільнення з роботи,
  • страшніше за примусові роботи,
  • страшніше за зламану руку чи довідку з "дурки",
  • страшніше за автозак, за тюрму, за кримінальну справу і "апщественноє паріцаніє".
  • Страшніше за все, що "загрожує" вам за ухилення від мобілізації.
  • Набагато страшніше", - зазначає адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії ведеться реєстр тих, хто намагається виїхати з країни після оголошення мобілізації, - Володін

"Якщо ви розраховуєте призватись і вже потім "пропєтлять" – розчарую. Відпетляти від мобілізації - це всього лише ухилення. "Укланєніє" по-вашему. ст. 328 УК рф (штраф, примусові роботи, арешт, позбавлення волі до 2 рочків). "Пропятлять" після мобілізації - це дезертирство, ст. 337 УК рф (15 років тюрми). Але навіть пофіг на кодекси. Дезертирів ваші часто просто розстрілюють. Ваші втрати відразу після оголошення мобілізації вже збільшились. Суттєво збільшились. Вас б’ють. Б’ють на нашому напрямку. Б’ють на інших напрямках. Ваші лишають поранених, не кажучи вже про 200-х. Розстрілюють дезертирів. Вас ненавидимо і вбиваємо ми. Але і вашому командуванню вас не шкода від слова "зовсім". Ви для своїх - м’ясо. І вашими кістками буде устелена наша земля, якщо ви на неї ступите. НАША. ВІЛЬНА. ЗЕМЛЯ. І це буде ваш вільний свідомий вибір. Обирайте", - резюмує захисниця України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
мало ли чого вам там наобіцяли...
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28.09.2022 16:19
+30
Це все одно, що підбивати до бунту свиней на бойні.
Результат = 0,0
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28.09.2022 16:16
+30
Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·
5 ч

Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.

В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
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28.09.2022 16:22
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Це все одно, що підбивати до бунту свиней на бойні.
Результат = 0,0
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28.09.2022 16:16 Відповісти
Такою має бути заява президента!
А результат у рашистів буде на рівні рефлексів, і цього достатньо.
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28.09.2022 16:25 Відповісти
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28.09.2022 16:18 Відповісти
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28.09.2022 16:40 Відповісти
Вот Так

@vottak_tv

·

48 мин

Пограничники снимают пилотов с международных рейсов из-за запрета на пересечение границы, пишет Baza. По данным канала, более десятка пилотов в различных авиакомпаниях только за последние два дня получили такие уведомления. За разъяснениями им предлагают обращаться в военкомат
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28.09.2022 16:19 Відповісти
мало ли чого вам там наобіцяли...
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28.09.2022 16:19 Відповісти
Нєбєньзя заявив, в ООН, що ЗЄ зриває мобілізацію в засраші
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28.09.2022 16:22 Відповісти
Смішно.
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28.09.2022 21:31 Відповісти
Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·
5 ч

Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.

В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
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28.09.2022 16:22 Відповісти
Het.
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28.09.2022 16:25 Відповісти
Коля, змінюй стать на "es" . Мабуть в росії це зараз модно. Навіть в руській казці : " родила цапица в ночь, и не сына , и не дочь..."
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28.09.2022 16:56 Відповісти
В сибіру може сховатися весь китай, не те, що мільйон потенційних пєтухов.
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29.09.2022 00:18 Відповісти
Вони приишли нас убивати -- іх жде ліквідація.
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28.09.2022 16:22 Відповісти
Ви нас нє бойтєсь - ми вас нєбольно убйом!
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28.09.2022 16:24 Відповісти
Пісню, згадану в статті, дуже раджу )) З кліпом, який можна знайти в телеграмі, бо на Ютубі лише цензурована версія (посилання на ТГ не буду давати, щоб не потерли за рекламу, але знайти канал за назвою гурту не проблема)
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28.09.2022 16:25 Відповісти
I'd say - let them go. Ukraine's soil needs "перегной".
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28.09.2022 16:28 Відповісти
жду авианалеты\удары хаймарсами на парочку эшелонов с чмобиками.
*для справки - в один вагон помещается около сотни туловищ.
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28.09.2022 16:34 Відповісти
Євгенія-молодець !
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28.09.2022 16:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE
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28.09.2022 16:42 Відповісти


Всі приказки закінчуються на - русні п@зда...
1. Баба з возу - русні п@зда
2. Хотів як краще, а русні п@зда
3. Чим дитя б не тішилось, а русні п@зда...
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28.09.2022 16:47 Відповісти
Surface Tension - Ми вас всіх уб'єм (CENSORED)
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28.09.2022 16:54 Відповісти
Підтримую кожне слово. Або тікайте, суки, або здохніть.
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28.09.2022 16:56 Відповісти
++++
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28.09.2022 17:36 Відповісти
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность»
Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
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28.09.2022 17:46 Відповісти
Як не захоплюватись такою українською жінкою, як Євгенія Закревська, - патріотом,
адвокатом і військовою! І, на щастя, вона не одна. Такі жінки, сподіваюсь, допоможуть
згуртувати українську принциповість і наполегливість у досягненні головної мети -
побудови Української Держави.
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28.09.2022 19:22 Відповісти
Кого вы обидеть и унизить решили рабы рабсейские, наших женщин,украинская женщина это страшная сила, красивая умная, хлебосольная и жизнелюбивая. Они вам лапти сплетут за разрушение Мира.
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28.09.2022 21:39 Відповісти
 
 