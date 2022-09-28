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Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським: Псевдореферендуми ускладнюють зусилля щодо активізації дипломатичного процесу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський,ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у середу телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Ердоган висловив задоволення успішною реалізацією домовленості щодо обміну полоненими між Україною та Росією.

Також турецький лідер заявив, що "референдуми" на окупованих територіях України ускладнюють зусилля щодо активізації дипломатичного процесу.

Він наголосив, що Туреччина готова до посильного внеску у припинення війни шляхом мирних переговорів.

Ердоган нагадав про домовленості щодо постачання українського зерна Чорним морем, не виключивши, що подібна домовленість може бути досягнута й щодо Запорізької АЕС.

"Пропозиція Анкари щодо посередництва у питанні створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС залишається чинною", - сказав лідер Туреччини.

Водночас президент Зеленський у Telegram подякував Ердогану за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за принципову позицію щодо невизнання незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях.

"Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам", - додав глава держави.

Також читайте: Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Мета - організувати двосторонню зустріч, - МЗС Туреччини

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Іди, Ердоган, борони зерновий коридор - пуйло намагається угоду зірвати, ти без грошей залишишся.
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28.09.2022 16:30
+11
Дипломатичним процесом займаються ЗСУ. І досить успішно. Слава Україні!!!
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28.09.2022 16:52
+8
які перемовини з ядерним терористом
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28.09.2022 16:35
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занепокоєння висловив ? глибоке ?
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28.09.2022 16:29 Відповісти
зебеня, намагалось бути найвпливовішим надкушеним .ідером, а тому надулось та попросилось на руці до дЄрьмака...
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28.09.2022 18:31 Відповісти
Іди, Ердоган, борони зерновий коридор - пуйло намагається угоду зірвати, ти без грошей залишишся.
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28.09.2022 16:30 Відповісти
які перемовини з ядерним терористом
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28.09.2022 16:35 Відповісти
Для Зелі він ще не ядерний !
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28.09.2022 16:49 Відповісти
Зв'язковий Ердоган знову на зв'язку!
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28.09.2022 16:37 Відповісти
аха!!даже не могу определиться??макрон-2 ?или таки уже опередил??(макрона)
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28.09.2022 16:41 Відповісти
Nehevo lihnova, tolko biznes... Prjam kak merkelsha svoimi trubami.
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28.09.2022 17:06 Відповісти
Для ***** перемовини це балачки про капітуляцію України.. для України це відшкодування збитків при виходу нахер з наших земель
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28.09.2022 16:40 Відповісти
Це Ердоган думає що ускладнює. А Зеля його заспокоює.
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28.09.2022 16:48 Відповісти
Дипломатичним процесом займаються ЗСУ. І досить успішно. Слава Україні!!!
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28.09.2022 16:52 Відповісти
Эрдоган введи войска!(на территорию ЗАЭС)
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28.09.2022 16:53 Відповісти
А най Туреччина здивується аваріям на південному та турецькому потоках. А потім ще більше здивується активізації бажання московитів до переговорів на будь-яких умовах. Ну ще може здивуватися забороні приймати літаки з московії, висильці дипломатів московії, забороні експорту на московію будь-чого... І най Туреччина офігіє від здивування, коли повністю "чомусь" закриється Босфор для ******** різного призначення, які слідують в (або "з") московії...

Але то все мрії... А реальність така, що може репнути турецька дупа при намаганні всидіти на двох стільцях, які постійно віддаляються один від одного.
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28.09.2022 17:00 Відповісти
самий головний і надійний переговорник від України це ЗСУ
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28.09.2022 17:04 Відповісти
Киевскую Княгиню Ольгу принимали в Константинополе в 973 году с большими Почестями... кстати...
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28.09.2022 17:11 Відповісти
Ердоген еще один Шольц, а то и хуже. Мирный путь. Пускай скажет о мирном путе после возвращения териториальной целосности Украины. Или он тоже считает , что нет так страны как Украина. Я бы сразу спрашивал таких помощников один вопрос: Вы поддерживаете териториальную целосность Украины ? и стало было ясно кто виляет, кто нервничает, а кто скажет поддерживаю. А это разговор о двух стульях мы уже слышали
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28.09.2022 17:23 Відповісти
Війна не ускладнює, а референдум ускладнює , тим паче під дулами чи не під дулами, якщо не під дулами, то можно розвязувати війну, тем більш в порушення Будапештського меморандуму і захоплювати чужі землі, все вирішують люди?,щось не хто не питав у Бучі чи іншіх місцях?, чи там були неонацісти,-це зовсім звісно все міняє ?
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28.09.2022 17:37 Відповісти
Переговоры, как правило, обычно имеют следующие предпосылки:
1. Слабая рука пытается сохранить текущую ситуацию, то есть не получить более худший результат.
2. Цугцванг , когда никто не хочет делать следующий ход, дабы не ухудшить имеющийся результат.

На данный момент предпосылок нет совсем, так как независимо от мнения кого-либо, лидеры России и Украины не видят предпосылок - один не верит в успех наступающей украинской армии, а второй не верит в пусть возможно и маленький, но конкретный бабабум.
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28.09.2022 17:43 Відповісти
Аннексия, внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права ЗАХВАТ каким-либо государством не принадлежащей ему территории.

Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.

Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.

Источник: Советская военная инциклопедия

Том1. М.:Огиз, 1932
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28.09.2022 17:51 Відповісти
Ердоган висловив задоволення успішною реалізацією...
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28.09.2022 17:53 Відповісти
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ)

РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, НЕПРИЗНАННЫЕ , частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
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28.09.2022 17:53 Відповісти
А Залужний в курсі?
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28.09.2022 18:08 Відповісти
Якщо б назвали,так як є х..ня-муйня,а не псевдо-не псевдо реф.не треба було б взагалі щось реагувати і казати.
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28.09.2022 18:21 Відповісти
Пердоган із Зеленським і з рашистами домовились в Стамбулі про окупацію України і її поділ до війни.
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28.09.2022 20:46 Відповісти
Так зеля ж казав що якщо буде проведено референдум, то більше ніяких перемовин, чи знов збрехав?
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29.09.2022 00:20 Відповісти
Ердоган дбає за свою країну і це добре. Нам треба одібрати все! що захопили асвабабздітєлі, і від цього ні на крок. Асвабабздітєлям термінова потреба "вздохнуть" "сіл поднабраца" а всьому світу треба аби вони вибрались чимшвидше або виздихали на нашій землі. А позаяк самі не виздихають ? вважаємо відбулася бесіда Господь! пробач гріхи наші! Захисти і укрепи ЗСУ, йди поперед наших діток Щитом невидимим. Аби повернулися живими.
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29.09.2022 04:39 Відповісти
 
 