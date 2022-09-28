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Окупанти вже випустила по півдню України 32 дрони-камікадзе, 22 з них було збито, – ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,іранські

Починаючи від 10 вересня, російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони. Тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними", – зазначила вона.

Також читайте: Розробляється система протидії іранським дронам Shahed-136, - ОК "Південь"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
поголовье летающих мотопедов резко подходит к концу.
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28.09.2022 17:02
+3
Сам факт застосування цих дронів говорить що справи в аналогланєтному ВПК не райдужні.
Якби НАТА реально хотіла запилять расіюшку, то зараз її можна брати теплою...

.
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28.09.2022 16:44
+2
Щоб пердячий іранський повітряний мопед може пропердіти 2000 км, то такі східні казки.
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28.09.2022 17:06
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Сам факт застосування цих дронів говорить що справи в аналогланєтному ВПК не райдужні.
Якби НАТА реально хотіла запилять расіюшку, то зараз її можна брати теплою...

.
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28.09.2022 16:44 Відповісти
Сам факт застосування цих дронів говорить про долучання до війни все більше країн, що може перевести її в разряд світової.
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28.09.2022 16:46 Відповісти
поголовье летающих мотопедов резко подходит к концу.
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28.09.2022 17:02 Відповісти
В свій час Іран штурмував посольство США і взяв дипломатів у заручники, нам час підірвати Іранське посольство, а потіх, "А хто це зробив, мабуть кацапи, бо херові дрони підсунули", ну і всіх іранців вислати з України, крім тих, хто реально є ворогами їх режиму.
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28.09.2022 17:05 Відповісти
Щоб пердячий іранський повітряний мопед може пропердіти 2000 км, то такі східні казки.
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28.09.2022 17:06 Відповісти
Чи справді Ви український патріот:

1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльностю Ліги Націй та Боем під Крутами?
4) Які заключні слова сказав Степан Хмара після "повинной" захистника Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз іх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розразунку "Роттердам+" корелюється з статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Яке у вас відношення до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненю? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуаця що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуаціїю на острові Тузла?
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28.09.2022 17:11 Відповісти
12) Яке у вас відношення до Ірини Фаріон?

Таке запитання має сенс лише до тих, хто особисто знайомі з цією людиною. І то, це має звучати по-іншому, - "Яке відношення ви маєте до Ірини Фаріон?"
Кум, друг, сват, сусід, однокласник, співробітник, просто знайомий.

Те, що ви мали на увазі, українською мовою називається "ставлення".
Тоді запитання буде звучати так, - "Як ви ставитеся до Ірини Фаріон?"
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28.09.2022 18:04 Відповісти
Студенти пакують валізи.

Після бомбардування російськими православними християнами одеського торговельного порту іранськими дронами-камікадзе «Shahed 136», Служба Безпеки України не може гарантувати безпеку іноземним студентам, які навчаються у вузах Одеси, тому іранські студенти пакують валізи.

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28.09.2022 19:54 Відповісти
Шановні одесити,з біллю у серці переживаю за Вас.Ці кляті дрони з Ірану дуже вам дошкуляють.Але ви тримаєтесь і вірите в перемогу України. Крім дронів вам дошкуляють,і навіть не знаю,хто більше ще йдепутати заборонених партій Шарія і ОПЗЖ і "прімкнувшіє" до них.Із за таких депутатів питання з пам*ятником катьки не вирішується так,як хоче Одеса.Не вірю,що у одеситів немає достатньо вибухівки,щоб,як Авгієву конюшню,вичистити і сам пам*ятник і площу навколо нього...А може то іранський дрон,а шо...
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28.09.2022 21:23 Відповісти
 
 