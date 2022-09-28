РФ досі не дає можливості Україні відвідати місце теракту в Оленівці, - омбудсмен Лубінець

Російська Федерація досі не дає Україні можливості відвідати місце скоєння воєнного злочину російської армії в Оленівці Донецької області, внаслідок якого масово загинули українські військовополонені.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська Федерація досі не дає можливості мені приїхати до Оленівки. Усі про це почули б, якби я там був... Ми продовжуємо над цим працювати", - сказав омбудсмен.

Водночас Лубінець зазначив, що в офісі омбудсмена РФ Тетяни Москалькової на його запит із пропозицією разом відвідати місце теракту в Оленівці відповіли, що цим питанням займається "окремий омбудсмен" у самопроголошеній "Донецькій народній республіці (ДНР)".

"Яка була реакція (Москалькової на пропозицію разом відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівці, -Ред.)? Була офіційна відповідь, що я як омбудсмен України маю звертатися не до неї, а до "омбудсмена" "ДНР", тому що це окрема "держава", там - окремий омбудсмен, який займається цим питанням. Російська сторона продовжує грати у таку гру "я - не я, і хата - не моя". Весь світ розуміє, що ця територія захоплена Російською Федерацією, всі про це говорять, окрім Російської Федерації. Це спроба сховатись від відповідальності, хоча це їх не рятує", - уточнив він.

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Крім того, Лубінець зазначив, що до Оленівки не здійснювала візит і спеціальна моніторингова місія ООН, створена рішенням генсека ООН для проведення незалежного розслідування. "Я зробив аналіз цієї місії, і за фактами показав, що із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії", - додав омбудсмен.

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 зазнали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.