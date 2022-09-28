Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій для Росії: обмеження на ціну нафти, розширення списку підсанкційних осіб

Європейська комісія оприлюднила пропозиції восьмого пакету санкцій для Росії через ескалацію війни в Україні – буде розширено список осіб, щодо яких запровадять санкції, а крім того обмеження у сфері торгівлі, стелю ціни на російську нафту та інше.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю та змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація та погрози Путіна використовувати атомну зброю – подальший крок на шляху ескалації. Ми не приймаємо псевдореферендум і будь-якого виду анексії в Україні, і ми віддані тому, щоб Кремль заплатив за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій, що кусаються, проти Росії. Перша частина стосується переліку осіб та компаній", - оголосила фон дер Ляєн підстави для нового пакету санкцій.

За словами президента Єврокомісії, друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі. "Ми ізолюємо та вдаримо по російській економіці ще більше. Ми пропонуємо нову заборону на російські товари, що не дозволить їм зайти на європейський ринок і спричинить втрату додаткових 7 млрд євро доходів", - деталізувала вона.

Окрім того, Єврокомісія пропонує розширити список товарів, які більше не зможуть експортувати до Росії. "Мета - зробити так, щоб не допустити військовий комплекс Кремля до ключових технологій", - продовжила фон дер Ляйєн. Як приклад вона сказала, що це включає "додаткові авіаційні предмети або електронні складові та конкретні хімічні речовини". "Ця нова заборона у сфері торгівлі додатково послабить російську економічну основу та послабить її можливості модернізуватися", - додала президент Єврокомісії.

Також читайте: ЄС запровадить санкції за причетність до псевдореферендумів, - Стано

Крім того, Єврокомісія пропонує додаткову заборону на надання європейських послуг Росії та заборону громадян ЄС обіймати посади у державних російських компаніях. "Росія не повинна вигравати від європейських знань та досвіду", - переконана вона.

Фон дер Ляйєн також повідомила, що ЄК пропонує "законодавчу основу для запровадження цінової стелі на російську нафту".