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Єврокомісія (940) санкції (6830) фон дер Ляєн Урсула (519)

Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій для Росії: обмеження на ціну нафти, розширення списку підсанкційних осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ляєн

Європейська комісія оприлюднила пропозиції восьмого пакету санкцій для Росії через ескалацію війни в Україні – буде розширено список осіб, щодо яких запровадять санкції, а крім того обмеження у сфері торгівлі, стелю ціни на російську нафту та інше.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю та змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація та погрози Путіна використовувати атомну зброю – подальший крок на шляху ескалації. Ми не приймаємо псевдореферендум і будь-якого виду анексії в Україні, і ми віддані тому, щоб Кремль заплатив за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій, що кусаються, проти Росії. Перша частина стосується переліку осіб та компаній", - оголосила фон дер Ляєн підстави для нового пакету санкцій.

За словами президента Єврокомісії, друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі. "Ми ізолюємо та вдаримо по російській економіці ще більше. Ми пропонуємо нову заборону на російські товари, що не дозволить їм зайти на європейський ринок і спричинить втрату додаткових 7 млрд євро доходів", - деталізувала вона.

Окрім того, Єврокомісія пропонує розширити список товарів, які більше не зможуть експортувати до Росії. "Мета - зробити так, щоб не допустити військовий комплекс Кремля до ключових технологій", - продовжила фон дер Ляйєн. Як приклад вона сказала, що це включає "додаткові авіаційні предмети або електронні складові та конкретні хімічні речовини". "Ця нова заборона у сфері торгівлі додатково послабить російську економічну основу та послабить її можливості модернізуватися", - додала президент Єврокомісії.

Також читайте: ЄС запровадить санкції за причетність до псевдореферендумів, - Стано

Крім того, Єврокомісія пропонує додаткову заборону на надання європейських послуг Росії та заборону громадян ЄС обіймати посади у державних російських компаніях. "Росія не повинна вигравати від європейських знань та досвіду", - переконана вона.

Фон дер Ляйєн також повідомила, що ЄК пропонує "законодавчу основу для запровадження цінової стелі на російську нафту".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Головне - таки увести в дію ці санкції, а не відмовитись від них у останню мить, як було з ціною на нафту.

Ну і обов'язково дуже ретельно перевіряти їх виконання, щоби ми потім не знаходили західні мікросхеми в ракетах і БПЛА.
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28.09.2022 17:51
+4
Слабенький пакетик. Не по деяниям рашистов.
Когда родню верхушки в наРФию уже отправите? В 29 пакете?
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28.09.2022 18:10
+2
Зараз вилізуть холуї путлера і розкажуть що не можна вводити обмеження ціни на нафту
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28.09.2022 18:12
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блин,где первый пакет для местных асасинов?
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28.09.2022 17:50 Відповісти
Головне - таки увести в дію ці санкції, а не відмовитись від них у останню мить, як було з ціною на нафту.

Ну і обов'язково дуже ретельно перевіряти їх виконання, щоби ми потім не знаходили західні мікросхеми в ракетах і БПЛА.
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28.09.2022 17:51 Відповісти
Не здивуюся, якщо такі мікросхеми, будуть попадати в рашку з України, через друзів Ерьмака
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28.09.2022 18:18 Відповісти
головне чтобы такие как ты мозг включали некоторые бедные страны типа греции кипра не говоря уже о венгрии не хотят полный пакет так как им никто не компенсирует потери
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28.09.2022 20:12 Відповісти
Кацапа видно здалека, і не лише з дати регістрації!

Slava Bortok

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Я читаю: 0

Реєстрація:03.09.2022
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28.09.2022 21:07 Відповісти
Які "потєрі" !??? , довбойоб! Потєрі сьогодні тіки в Україні!!!
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29.09.2022 05:39 Відповісти
ну это только предложения, вопрос, на что из всего этого согласится орбан
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28.09.2022 17:52 Відповісти
саме так
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28.09.2022 17:53 Відповісти
Санкции против русского газа мордор успешно сам накладывает.
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28.09.2022 17:52 Відповісти
а ось мені цікаво в якім пакети там вже буде хлорка і бетон...
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29.09.2022 01:44 Відповісти
ЄС, а ембарго на експорт московитської нафти -- слабо? Тільки ліміт по ціні? Цікаво, а які санкції накладе на пуйла Єврокомісія, якшо воно (не доведи, Господь!!!) ЗАЕС підірве? "Стурбованість"? "Велику стурбованість"?
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28.09.2022 18:02 Відповісти
Найкращі санкції та ембарго це крилаті ракети. Догадуєтесь на що я натякнув?
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28.09.2022 18:06 Відповісти
вы кацапы и сами вводите ембарго подрывая свои газопроводы
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28.09.2022 20:13 Відповісти
Це Ви яким кацапам кажете?
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30.09.2022 19:11 Відповісти
А орбана турнуть для початку?
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28.09.2022 18:03 Відповісти
орбан скаже: під шконку, сучки! і все скінчіться не почавшись.
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28.09.2022 18:05 Відповісти
Слабенький пакетик. Не по деяниям рашистов.
Когда родню верхушки в наРФию уже отправите? В 29 пакете?
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28.09.2022 18:10 Відповісти
В 29 пакете? Надіюсь, Ви мали на увазі в "чьорном пакєтє"?
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28.09.2022 19:46 Відповісти
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28.09.2022 20:41 Відповісти
Зараз вилізуть холуї путлера і розкажуть що не можна вводити обмеження ціни на нафту
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28.09.2022 18:12 Відповісти
Проти такого сценарію виступають Кіпр, Мальта та Греція. Ці країни зазвичай заробляють на транспортуванні російської нафти. У разі введення нових обмежень їм буде запропоновано компенсацію,попереднє рішення вже погоджено, так принаймі повідомляють урядовці.
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28.09.2022 19:05 Відповісти
Кабаев нервничает а вдруг Золото арестованное Конгрессом США заберут и отдадут Украине...300 Ядров доляров это много...плюс ещё 300 Ядров арестовала финансовая полиция США...🦍🦍а это по факту рухнет не только фондовый рынок мавзолея...🤣💀💀с газом и нефтией...
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28.09.2022 18:43 Відповісти
эти бабки уже 100% не отдадут никокаму ***** и никаокй рашке
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28.09.2022 20:15 Відповісти
ЄС готується зняти частину санкцій з Росії, але обмежити ціни на нафту: в Politico дізналися про деталі 8-го пакету

Європейська комісія (ЄК) 28 вересня запропонує послам ЄС запровадити у новому восьмому санкційному пакеті обмеження цін на російську нафту, а також обговорить стелю цін на газ. До того ж ЄС має намір пом'якшити деякі санкції проти Росії.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на високопоставлених єврочиновників та дипломатів. Так, за даними видання, згідно з угодою, ЄС фактично скасує заборону транспортування російських добрив, цементу та "іншої продукції" (якої саме - не уточнюється).

"Це do ut des (з лат. "Я даю для того, щоб і ти дав". - Ред.)", - пояснив таку пропозицію один із чиновників. Вірогідно, йдеться про те, щоб Росія не відмовилася від продовження "зернової угоди" про експорт у Чорному морі.https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/es-gotuetsya-znyati-chastinu-sanktsij-iz-rosii-ale-obmezhiti-tsini-na-naftu-v-politico-diznalisya-pro-detali-8-go-paketu.htm?_gl=1*ccv5jr*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NDM4MDM2Ni43MjMuMS4xNjY0MzgwOTE0LjU3LjAuMA..
Оттакі справи малята.
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28.09.2022 19:02 Відповісти
гешефтмани уйові
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28.09.2022 19:49 Відповісти
а ты будешь грекам и киприотам компенсировать потери зарплат и рабочих мест? нет - так что заткнись с дивана
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28.09.2022 20:16 Відповісти
А чому б грекам-кіпріотам не відчути трохи запаху війни в Україні, де люди втрачають все? Я, наприклад, ризикую кожен день втратити найдорожче в моєму житті. Мої двоє синів на [0] в Авдіївці, а в них вже є внуки. Вибачись, курво, за "заткнись с дивана"
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28.09.2022 22:27 Відповісти
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28.09.2022 19:17 Відповісти
до чого безпорадні європейські толерасти ,якщо на попередні 7 санкцій накладених ними на рашиста, йому на них н,,,ти ,?
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28.09.2022 20:54 Відповісти
Санкції Заходу більше схожі на пісний пряник ніж на батіг
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28.09.2022 21:20 Відповісти
 
 