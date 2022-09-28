Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій для Росії: обмеження на ціну нафти, розширення списку підсанкційних осіб
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Європейська комісія оприлюднила пропозиції восьмого пакету санкцій для Росії через ескалацію війни в Україні – буде розширено список осіб, щодо яких запровадять санкції, а крім того обмеження у сфері торгівлі, стелю ціни на російську нафту та інше.
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю та змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація та погрози Путіна використовувати атомну зброю – подальший крок на шляху ескалації. Ми не приймаємо псевдореферендум і будь-якого виду анексії в Україні, і ми віддані тому, щоб Кремль заплатив за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій, що кусаються, проти Росії. Перша частина стосується переліку осіб та компаній", - оголосила фон дер Ляєн підстави для нового пакету санкцій.
За словами президента Єврокомісії, друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі. "Ми ізолюємо та вдаримо по російській економіці ще більше. Ми пропонуємо нову заборону на російські товари, що не дозволить їм зайти на європейський ринок і спричинить втрату додаткових 7 млрд євро доходів", - деталізувала вона.
Окрім того, Єврокомісія пропонує розширити список товарів, які більше не зможуть експортувати до Росії. "Мета - зробити так, щоб не допустити військовий комплекс Кремля до ключових технологій", - продовжила фон дер Ляйєн. Як приклад вона сказала, що це включає "додаткові авіаційні предмети або електронні складові та конкретні хімічні речовини". "Ця нова заборона у сфері торгівлі додатково послабить російську економічну основу та послабить її можливості модернізуватися", - додала президент Єврокомісії.
Крім того, Єврокомісія пропонує додаткову заборону на надання європейських послуг Росії та заборону громадян ЄС обіймати посади у державних російських компаніях. "Росія не повинна вигравати від європейських знань та досвіду", - переконана вона.
Фон дер Ляйєн також повідомила, що ЄК пропонує "законодавчу основу для запровадження цінової стелі на російську нафту".
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Ну і обов'язково дуже ретельно перевіряти їх виконання, щоби ми потім не знаходили західні мікросхеми в ракетах і БПЛА.
Slava Bortok
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Реєстрація:03.09.2022
Когда родню верхушки в наРФию уже отправите? В 29 пакете?
Європейська комісія (ЄК) 28 вересня запропонує послам ЄС запровадити у новому восьмому санкційному пакеті обмеження цін на російську нафту, а також обговорить стелю цін на газ. До того ж ЄС має намір пом'якшити деякі санкції проти Росії.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на високопоставлених єврочиновників та дипломатів. Так, за даними видання, згідно з угодою, ЄС фактично скасує заборону транспортування російських добрив, цементу та "іншої продукції" (якої саме - не уточнюється).
"Це do ut des (з лат. "Я даю для того, щоб і ти дав". - Ред.)", - пояснив таку пропозицію один із чиновників. Вірогідно, йдеться про те, щоб Росія не відмовилася від продовження "зернової угоди" про експорт у Чорному морі.https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/es-gotuetsya-znyati-chastinu-sanktsij-iz-rosii-ale-obmezhiti-tsini-na-naftu-v-politico-diznalisya-pro-detali-8-go-paketu.htm?_gl=1*ccv5jr*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NDM4MDM2Ni43MjMuMS4xNjY0MzgwOTE0LjU3LjAuMA..
Оттакі справи малята.