Україна та РФ ведуть переговори щодо обміну "всіх на всіх", - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна продовжує працювати над обміном полонених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх".
"Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар28.09.2022 18:17
+10 Evgeny N
показати весь коментар28.09.2022 18:28
+9 Urs
показати весь коментар28.09.2022 18:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
По суті: пропоную поміняти дєрьмака на всіх. З Цемахом та мертвечуком майже "проканало". Можна додати дєрьмаковських радників, на кшталт абдристовича, подляка, катлєти і ніших з того ж посліду...
https://twitter.com/i/status/1575103229045592064
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2019/12/10/7234354/index.amp
кацапи за 8 років міняли тільки потрібних а всі инші для них сміття.
тому не буде ніякого ВСІХ НА ВСІХ.
бо якщо хто забув наших в полоні більше.