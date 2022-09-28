УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14015 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Обмін полоненими Війна
5 745 21
Буданов (345) війна (56174) обмін (982) полонені (1938)

Україна та РФ ведуть переговори щодо обміну "всіх на всіх", - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обмін

Україна продовжує працювати над обміном полонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх".

"Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні створять картки військовополонених

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
А хіба буданов є стороною переговорів? Справа його відомства розкривати факти, які приховує ворожа сторона, а не базікати!
показати весь коментар
28.09.2022 18:17
+10
ГУР є стороною перемовин? АПУПЄТЬ! Верещучка вже наперемовлялася так, що всі з "Азовсталі" потрапили у полон та до фільтраційних таборів. До чого "наперемовляється" цей ЗЕпризначенець?

По суті: пропоную поміняти дєрьмака на всіх. З Цемахом та мертвечуком майже "проканало". Можна додати дєрьмаковських радників, на кшталт абдристовича, подляка, катлєти і ніших з того ж посліду...
показати весь коментар
28.09.2022 18:28
+9
у нас "всех" через пару недель сильно добавится после Лимана и Ямполя.
показати весь коментар
28.09.2022 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тримаємо кулаки
показати весь коментар
28.09.2022 18:06 Відповісти
у нас "всех" через пару недель сильно добавится после Лимана и Ямполя.
показати весь коментар
28.09.2022 18:08 Відповісти
Ну то нехай. Щоб у них не додалось.
показати весь коментар
28.09.2022 18:11 Відповісти
всих таксыстив на лётчиков и серийных убийц.
показати весь коментар
28.09.2022 18:10 Відповісти
Всех на всех? Конец войны близок?
показати весь коментар
28.09.2022 18:15 Відповісти
так як з нашими полоненими русскіє обходяться, вони до кінця війни можуть і не дожити. Це русскім полоненим спішитися немає куди, вони тут як на курорті, їм чим пізніше їх обміняють тим краще, ну якщо тільки вони не хочуть знову гарматним м"ясом для путіна стати.
показати весь коментар
28.09.2022 18:58 Відповісти
Далі в програмі "кінець світу" а після прогноз погоди на завтра.
показати весь коментар
28.09.2022 18:16 Відповісти
А хіба буданов є стороною переговорів? Справа його відомства розкривати факти, які приховує ворожа сторона, а не базікати!
показати весь коментар
28.09.2022 18:17 Відповісти
Слушне зауваження. Та приходиться констатувати що осоьи призначені зекомандою займаються казна чим а не виконанням своїх посадових обов"язків.
показати весь коментар
28.09.2022 18:29 Відповісти
ГУР є стороною перемовин? АПУПЄТЬ! Верещучка вже наперемовлялася так, що всі з "Азовсталі" потрапили у полон та до фільтраційних таборів. До чого "наперемовляється" цей ЗЕпризначенець?

По суті: пропоную поміняти дєрьмака на всіх. З Цемахом та мертвечуком майже "проканало". Можна додати дєрьмаковських радників, на кшталт абдристовича, подляка, катлєти і ніших з того ж посліду...
показати весь коментар
28.09.2022 18:28 Відповісти
Ці переговори велися і півроку тому. Таку новину можна ставити щодня, і вона буде актуальною.
показати весь коментар
28.09.2022 18:55 Відповісти
Ну блін . при владі одні базіки і брехуни (звичайно і зрадникі і хабарники) Хіба це справа оголошувати розвідника. А "всіх на всіх" ми вже майже півроку чуємо,але результатів немає.
показати весь коментар
28.09.2022 19:00 Відповісти
Робота українського снайпера

https://twitter.com/i/status/1575103229045592064
показати весь коментар
28.09.2022 19:05 Відповісти
Аякже.З 2019-го
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2019/12/10/7234354/index.amp
показати весь коментар
28.09.2022 20:11 Відповісти
Я так розумію, що кацапів полонених у нас більше ніж наших там. Віддавати всіх якось неекономно, бо орків полонити то нелегка справа, а кацапюри мають можливість нахапати наших людей на окупованих територіях.
показати весь коментар
28.09.2022 20:32 Відповісти
роблять з нас дурнів.

кацапи за 8 років міняли тільки потрібних а всі инші для них сміття.

тому не буде ніякого ВСІХ НА ВСІХ.

бо якщо хто забув наших в полоні більше.
показати весь коментар
28.09.2022 21:23 Відповісти
Вже навпаки..
показати весь коментар
29.09.2022 00:21 Відповісти
На кого буданов будет менять своего сожителя Гогилашвили ?
показати весь коментар
28.09.2022 22:01 Відповісти
 
 