Втрата ваги у військових, що повернулись з російського полону, становить від 25 до 70 кг, - омбудсмен

Російські окупанти били та знущалися з українців у полоні, а голод використовували як один з методів тортур.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Усі полонені зазначають, що були жахливі умови утримання. Місця не були пристосовані до такої великої кількості. Все починалося із захоплення в полон, якихось юридичних моментів – як визнання військовополоненим, статусу комбатанта – не відбувалося. Поширена практика "зустрічей" – пропускали крізь стрій, де били гумовими кийками. Ці кийки навіть ламалися, і після цього використовували дерев'яні палиці", – сказав омбудсмен.

Також, за словами Лубінця, привезених українських полонених змушували тримати голови опущеними – окупанти називали це "вудочки вниз". "Порушників" росіяни "додатково" били.

Омбудсмен розповів, що їжі та води полоненим українцям давали "вкрай мало", а засоби особистої гігієни не видавали взагалі – не було туалетного паперу, мила, зубних щіток. Полонені, за його словами, найчастіше спали просто на бетоні – їм не давали ні ковдр, ні матраців.

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"Всі втратили вагу. Причому кардинально. Я спілкувався з хлопцем, який втратив 63 кг. Хлопець з Азова сказав, що він втратив понад 70 кг. Найменше, що я почув, – хлопець втратив 25 кг. Притому що він маленького зросту і, як сам сказав, завжди вважав себе худим", – сказав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що росіяни "взагалі практично не давали їжу" полоненим і використовували голод як елемент катувань.

Він також зазначив, що за весь час перебування у полоні українці жодного разу не бачили представника Червоного Хреста, хоча на виході з території Азовсталі Червоний Хрест роздав їм анкети для ідентифікації військовополонених. Після цього представники МКЧХ мали приїхати до місць утримання та забрати ці анкети, але російська сторона так і не допустила їх.

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