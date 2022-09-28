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війна (56174) катування (520) полонені (1938) Лубінець Дмитро (321)

Втрата ваги у військових, що повернулись з російського полону, становить від 25 до 70 кг, - омбудсмен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,полонені,обмін

Російські окупанти били та знущалися з українців у полоні, а голод використовували як один з методів тортур.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Усі полонені зазначають, що були жахливі умови утримання. Місця не були пристосовані до такої великої кількості. Все починалося із захоплення в полон, якихось юридичних моментів – як визнання військовополоненим, статусу комбатанта – не відбувалося. Поширена практика "зустрічей" – пропускали крізь стрій, де били гумовими кийками. Ці кийки навіть ламалися, і після цього використовували дерев'яні палиці", – сказав омбудсмен.

Також, за словами Лубінця, привезених українських полонених змушували тримати голови опущеними – окупанти називали це "вудочки вниз". "Порушників" росіяни "додатково" били.

Омбудсмен розповів, що їжі та води полоненим українцям давали "вкрай мало", а засоби особистої гігієни не видавали взагалі – не було туалетного паперу, мила, зубних щіток. Полонені, за його словами, найчастіше спали просто на бетоні – їм не давали ні ковдр, ні матраців.

Також читайте: РФ досі не дає можливості Україні відвідати місце теракту в Оленівці, - омбудсмен Лубінець

"Всі втратили вагу. Причому кардинально. Я спілкувався з хлопцем, який втратив 63 кг. Хлопець з Азова сказав, що він втратив понад 70 кг. Найменше, що я почув, – хлопець втратив 25 кг. Притому що він маленького зросту і, як сам сказав, завжди вважав себе худим", – сказав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що росіяни "взагалі практично не давали їжу" полоненим і використовували голод як елемент катувань.

Він також зазначив, що за весь час перебування у полоні українці жодного разу не бачили представника Червоного Хреста, хоча на виході з території Азовсталі Червоний Хрест роздав їм анкети для ідентифікації військовополонених. Після цього представники МКЧХ мали приїхати до місць утримання та забрати ці анкети, але російська сторона так і не допустила їх.

Читайте: 2,5 тисячі українців досі у полоні рашистів, - Верещук

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Цей жах неможливо читати, а коли азовців здали в полон, то що не знали, що таке буде з ними чи думали, що там будуть так само як наші доглядали рашинських покидьків.
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28.09.2022 19:17
+15
и этого совсем нельзя было предвидеть, отдавая... сдавая в лапы дикой русни бесстрашных АЗОВцев, которых те считали нациками и бендеровцами ????
или ожидалось что их поселят в гостиницу и будут кормить из ресторанов???
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28.09.2022 19:13
+15
Думали як позбавитись зайвих свідків гівнокомандування.
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28.09.2022 19:24
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Тримайтесь, Герої! Вам ще Україну відновлювати
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28.09.2022 19:13 Відповісти
и этого совсем нельзя было предвидеть, отдавая... сдавая в лапы дикой русни бесстрашных АЗОВцев, которых те считали нациками и бендеровцами ????
или ожидалось что их поселят в гостиницу и будут кормить из ресторанов???
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28.09.2022 19:13 Відповісти
говорят сейчас в Эмиратах ведут переговоры об обмене всех на всех Залужный по телефону с Герасимовым
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28.09.2022 19:35 Відповісти
А де той доказ, що русня з (уйлом віддасть нам усіх?
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28.09.2022 19:36 Відповісти
разведка почти все знает
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28.09.2022 19:45 Відповісти
В Эмиратах или Залужный с герасимовым по телефону?
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28.09.2022 19:45 Відповісти
переговоры в Эмиратах а перед этим телефонный разговор - Залужный в интервью Тimes очень хвалил герасимова как своего учителя
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28.09.2022 19:48 Відповісти
Понял, спасибо
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28.09.2022 19:56 Відповісти
Если удастся , это было просто супер
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28.09.2022 19:58 Відповісти
Зато у рашензольдат пленных аж хари трескаются, хотя говорят только воду им давали.
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28.09.2022 19:15 Відповісти
капітанАзова Мудрак після 100 днів "екстрадикції" ЗЄ-лі

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28.09.2022 19:16 Відповісти
а це під час "екстрадикції", навіть після кількох місяців "неситих" боротьби та життя в Азовсталі

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28.09.2022 19:20 Відповісти
Цей жах неможливо читати, а коли азовців здали в полон, то що не знали, що таке буде з ними чи думали, що там будуть так само як наші доглядали рашинських покидьків.
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28.09.2022 19:17 Відповісти
Думали як позбавитись зайвих свідків гівнокомандування.
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28.09.2022 19:24 Відповісти
Які були ще варіанти?
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28.09.2022 19:25 Відповісти
інколи, кпаще піти за обрій, я не зміг би зробити вибір!
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28.09.2022 19:34 Відповісти
можливо і були, це ми можемо і не знати
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28.09.2022 20:27 Відповісти
Ублюдки целенаправленно морили голодом.
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28.09.2022 19:23 Відповісти
а ті іроди жеруть у нас в полоні наш хліб
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28.09.2022 19:39 Відповісти
а по скільки важать віддаті орки та персонально мертвечук?
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28.09.2022 19:42 Відповісти
Як там верещучка з рештою плісняви? Нормально ночами їм спиться?

Зате як всю цю зелену плісняву виставляють героями не єдиному аналі! Там вже забули і про "вагнерівців", і про "травневі шашлики", і про "нагнітання істерики", і про "відлякування інвесторів", і про "велике крадівництво", і про "пряме сполучення з Чонгаром на 10 днів раніше строку", і про... Цей перелік безкінечний... І за кожним з цих "висерів" є конкретне прізвище. Але "не на часі"!
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28.09.2022 19:47 Відповісти
Які каральні санкції за це було застосовано?
Скількома тисячами крилатих ракет за це розбомбили на рф складів, казарм, заводів?

Росіяни за все мають платити максимально високу ціну страждання їх м'яса.

Якщо їх тіла поводяться не достойно та роблять злочини, то їх треба усмиряти стражданнями і максимальними муками в плоть до смерті. Інакше вони продовжуватимуть робити злочини, бо не покаране зло завжди повертається.
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28.09.2022 19:54 Відповісти
А чому б і нам не перевести полонених рашистів на таку ж «дієту» чи Ху ла не можна провокувати.
Наших переселенців годують міжнародні організації, а полонених годують від пуза ще і в Лавру на екскурсію возять. Цікаво в колонії «шедеври» шапіто-95 їм теж для розваги показують?
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28.09.2022 19:58 Відповісти
Є декілька запитань до Героя України- Савченко...
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28.09.2022 19:58 Відповісти
ах бедненькие, исхудали!да чтоб вы сдохли суки поганые!
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29.09.2022 14:11 Відповісти
 
 