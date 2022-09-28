УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14095 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 014 45
Зеленський (17387) Канада (1497) Росія (47133) шантаж (55) Трюдо Джастін (288)

Світ не має терпіти російський ядерний шантаж, - Зеленський провів перемовини з Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У межах постійного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери здійснили конструктивний обмін думками щодо протидії російській агресії на тлі безпрецедентного тиску та шантажу з боку Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

Глава держави подякував Джастіну Трюдо за підтримку нашої країни, висловлену у виступі на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент також висловив подяку за принципову позицію канадської сторони щодо невизнання псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не визнає "результатів" псевдореферендумів і готує санкції проти причетних до них

"Мета цих фейкових референдумів – анексія нових українських земель", – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції від міжнародних партнерів на визнання результатів псевдореферендумів Росією.

Глава держави окремо подякував Джастіну Трюдо за надану Канадою оборонну підтримку та за послідовну санкційну політику щодо держави-агресора і привітав наміри "Групи семи" встановити граничну ціну на російську нафту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошення Путіним мобілізації свідчить про крах російського вторгнення, - Трюдо

Сторони обговорили необхідність надання подальшої економічної підтримки Україні, а також спеціалізованих автомобілів для розмінування деокупованих територій.

Президент заявив про необхідність жорсткої реакції на російський ядерний шантаж.

"Світ не має терпіти російський ядерний шантаж. Цьому повинен бути покладений край. Агресор має чітко усвідомити всі наслідки своєї безвідповідальності", – наголосив Глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада готова допомогти відновлювати енергетичну інфраструктуру УкраїниСвіт не має терпіти російський ядерний шантаж, - Зеленський провів перемовини з Трюдо 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Як би клоун не здав все що зміг, то не було б ні референдумів, ні ядерного шантажу.
показати весь коментар
28.09.2022 19:15
+8
показати весь коментар
28.09.2022 19:42
+7
показати весь коментар
28.09.2022 19:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.09.2022 19:12 Відповісти
Як би клоун не здав все що зміг, то не було б ні референдумів, ні ядерного шантажу.
показати весь коментар
28.09.2022 19:15 Відповісти
Спасиба поржали
показати весь коментар
28.09.2022 19:17 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2022 19:42 Відповісти
****. вы уже все в одну корзину валить!!! Во всем Зе виноват?? Утомили уже, с больной головы на здоровую!!
показати весь коментар
28.09.2022 19:59 Відповісти
ты нам расскажи кто виноват...\здесь все ясельная группа...\
показати весь коментар
28.09.2022 20:04 Відповісти
Та вы ту все умные шо ******, Зе виноват и все, ой все!!! Вот вся ваша правда.
показати весь коментар
28.09.2022 20:17 Відповісти
ты мудило с нижнеготагила не можешь даже аргументировать свой высер...!
показати весь коментар
28.09.2022 20:21 Відповісти
Вот и поговорили, я тебе ничего не должен, если ты не понял ничего то это твои проблемы. Вас таких "диванных экспертов" даже нахер послать лень, развелось вас как тараканов за баней!!!
показати весь коментар
28.09.2022 20:34 Відповісти
да я вас ЗЕбуинов понимаю - иди на путина мудило...!
показати весь коментар
28.09.2022 20:36 Відповісти
иди нафуй ЗЕбуин - жуй это со своим зелёным дерьмом...
показати весь коментар
28.09.2022 20:41 Відповісти
читай выше - там тебе дерьму написано...\если не понял - читай пока поймёшь...\
показати весь коментар
28.09.2022 20:54 Відповісти
А причем Крым и Минские договора до сдачи Херсона?
показати весь коментар
28.09.2022 20:53 Відповісти
зачем ты паРашенку клоуном обзываешь??? ему это может понравиться..
показати весь коментар
28.09.2022 20:13 Відповісти
Хто випустив кацапів з Криму? Чому Херсон був зданий без бою? Чому в перший же день кацапи захопили Мелітополь, а на другий Бердянськ? А потім з півдня блокували Маріуполь. Де були наші війська під мудрим керівництвом клоуна? Ти навіть аргументувати не вмієш, салага.
показати весь коментар
28.09.2022 21:03 Відповісти
Копеечный, не хами и не провоцируй, пожалуйста.. спасибо.. у меня вопросов тоже очень много, но к пАпередныку их куда больше..
показати весь коментар
28.09.2022 21:10 Відповісти
И я тебе скажу больше, в первый день войны, 24.02, в 11.30 касапы уже были у меня под домом... а это чтобы ты понимал минский массив.. а как они от Киева свалили за 20минут - это вопрос номер один... разводят нас все... а мы глотки рвём друг-другу.
показати весь коментар
28.09.2022 21:18 Відповісти
Ты дебил? Если бы не Зеленский, ты бы уже был в рабстве парашенском, хотя ты и так в порошенковском рабстве, так что тебе всё равно
показати весь коментар
28.09.2022 21:52 Відповісти
тебе по ходу мало того, что благодаря твоей зЕлупе ракеты полетели в Украину, надо что бы и в бошку твою влетела
показати весь коментар
29.09.2022 14:12 Відповісти
Варавство вагонами гуманитарки тоже терьпеть нельзя
показати весь коментар
28.09.2022 19:16 Відповісти
незнання української теж
показати весь коментар
28.09.2022 19:47 Відповісти
Та разве только гуманитарки!?воруеться всё и везде!в любой отрасли и сфере.украина-украсть.к сожалению родственные слова.и ничего не меняется уже очень много лет! слава Украине.
показати весь коментар
28.09.2022 19:48 Відповісти
думаєте буба центрифуги замовив у трюдо?
показати весь коментар
28.09.2022 19:16 Відповісти
Почему преступника нельзя скрутить на приемах и в Гаагу, пусть суд принимает решение?
показати весь коментар
28.09.2022 19:19 Відповісти
А він приїде чи трійника пришле. Прийде час і із під землі дістануть
показати весь коментар
28.09.2022 19:39 Відповісти
не приїде..путлєр у бункері на чумуйдан сере
показати весь коментар
28.09.2022 19:48 Відповісти
***** понял один прикол.... оно может залезть куда угодно и отжать сколько сможет... и при попытках его оттуда кышнуть оно сразу завижжит - ударю ЯО... и все шоб не провоцировать затихли....
и все затихли??? до следующего раза...
показати весь коментар
28.09.2022 19:23 Відповісти
Не должен терпеть!!!а по факту?терпит!!!!! реально смотрите на расклад,терпилы!!!
показати весь коментар
28.09.2022 19:50 Відповісти
мож пояс шахида на личной стрєлкє?
показати весь коментар
28.09.2022 19:26 Відповісти
бо на самой мокшании джигиты вывелись...
показати весь коментар
28.09.2022 19:29 Відповісти
Зараз для Великобританії та США було б доцільним повернути-надати Україні ядерну зброю посилаючись на неможливість виконання ними умов будапештського меморандуму...
показати весь коментар
28.09.2022 19:40 Відповісти
до речі нормальна ідея...
показати весь коментар
28.09.2022 19:48 Відповісти
Над нефтяными объектами Норвегии заметили неопознанные беспилотники
17:15

Норвегия усиливает безопасность и наблюдение за объектами своей энергетической инфраструктуры.

Норвежцы пошли на данные меры после того, как Управление по безопасности нефти страны (PSA) получило информацию о неопознанных беспилотниках вблизи морских нефтегазовых платформ страны.

«PSA получило ряд уведомлений от компаний-операторов на норвежском континентальном шельфе относительно наблюдения неопознанных беспилотников вблизи морских нефтегазовых объектов», - говорится в сообщении ведомства.

неопознанные
показати весь коментар
28.09.2022 19:41 Відповісти
іншопланетяни??
показати весь коментар
28.09.2022 19:50 Відповісти
Почему у этого поца, одевшего футболку ЗСУ на левой руке нет прилипки с гербом Украины, как у всех защитников Украины, носящих этот элемент военной формы одежды?
показати весь коментар
28.09.2022 19:47 Відповісти
відповідь у Вашому ж питанні)) тому що поц..
показати весь коментар
28.09.2022 19:51 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2022 19:51 Відповісти
Пентагон объявил о выделении Украине нового транша «военной помощи» на $1,1 млрд, - пишут СМИ

В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА. Об этом сообщают СМИ.
показати весь коментар
28.09.2022 20:16 Відповісти
Что-то не постарел и не посидел. Фу, ну и торец со шнобелем, на блевануть третий год тянет, как такое гундосенькое можно было выбирать и даже выбрать, ни вкуса ни мозга у голосовавших
показати весь коментар
28.09.2022 20:20 Відповісти
Красится.
показати весь коментар
29.09.2022 06:31 Відповісти
таки да... но... не надо морщить лобище... кто дал приказ разминировать перешеек в сторону Херсона? а вот после этого можно будет поговорить... вова, был фильм, в котором парня призывали в армиюи он, нелох, пришел со справкой и говорит - я не пойду служить - я ссусь... на сто ему ответили - пойдешь... в воздушно-десантные... там еще и сраться будешь... вот так вот, отказник-членограй ты наш...
показати весь коментар
28.09.2022 20:43 Відповісти
У межах постійного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери здійснили конструктивний обмін думками щодо того, як провести зварочні роботи .для усунення витоку газу на рашистських газогонах
показати весь коментар
28.09.2022 21:10 Відповісти
 
 