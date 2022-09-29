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ЄС застосує "кримські санкції" до всіх окупованих Росією територій України, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Євросоюз застосує санкції, які діють стосовно окупованого Криму проти всіх тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми розширюємо географічне охоплення обмежень щодо Криму, які були прийняті на початку цього року, на Донецьку та Луганську області. Вони покриють усі райони України, непідконтрольні уряду, включаючи Херсонську та Запорізьку області, які не належать до Донбасу і які не були частиною минулих рішень", - заявив Боррель.

Зазначимо, що "кримські санкції", запроваджені Євросоюзом після окупації півострова, забороняють ввезення в ЄС продукції з Криму чи Севастополя. Також вони передбачають заборону інфраструктурних та фінансових інвестицій.

При цьому з ЄС на півострів заборонено ввезення певних товарів чи технологій для місцевих компаній або для використання у телекомунікаційному, транспортному та енергетичному секторах та для розвідки, видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Читайте також: Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій для Росії: обмеження на ціну нафти, розширення списку підсанкційних осіб

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Бачачи як ці санкції спрацювали на прикладі Криму, прям **** піздець як потужно
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28.09.2022 19:44
+16
Ого оце потужно, прям, дякуємо за хоч щось
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28.09.2022 19:42
+12
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28.09.2022 19:45
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Ого оце потужно, прям, дякуємо за хоч щось
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28.09.2022 19:42 Відповісти
Поблизу Мелітополя пролунали 8 гучних вибухів.
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28.09.2022 19:43 Відповісти
Бачачи як ці санкції спрацювали на прикладі Криму, прям **** піздець як потужно
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28.09.2022 19:44 Відповісти
А як сильно це допомогло! Яка величезна потуга! Як це обмежило карлика. Як це зупинило його. Молодці. Дякуємо. Щиро дякуємо.
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28.09.2022 19:57 Відповісти
Пушилiну та Сосальдо анулюють шенгенськi вiзи. А ще заблокують рахунки, яких нема.
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28.09.2022 20:50 Відповісти
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28.09.2022 19:45 Відповісти
Не треба до окупованих українців зостосовувати санкції.
Краще до росії застосуйте.
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28.09.2022 19:45 Відповісти
Дякуємо, це все одно що застосовувати санкції до стінки, але це вже вееееликий крок після "Виразили занепокоєння" !
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28.09.2022 19:45 Відповісти
А Украина им всем выдаст укр.загранпаспорта с шенгеном как в Крыму,это ведь наши люди.
И будет постоянно пенсии платить как в Даунбассе,гуманитарку завозить,но не свой Счёт конечно.
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28.09.2022 19:50 Відповісти
А можна дати зброю швиденько, щоб українці ті області звільнили і не треба буде тужитися з санкціями?
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28.09.2022 20:10 Відповісти
И про кубань не забудьте..
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28.09.2022 20:11 Відповісти
Известный блогер из Литвы Саша Кушнарь каже шо путлер взорвав Северные потоки сам себя кастрировал... дальнейшее использование их невозможно,настолько серьезные повреждения...
Карочи путлер Капут
Подпишитесь на блог Кушнаря в Ютьюбе и булете знать больше чем я...страница...

Newsader
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28.09.2022 20:12 Відповісти
Нарешті, потужний крок, просто вбивчий хід, несподівано
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28.09.2022 20:13 Відповісти
Дайте лучше танки, самолёты, боеприпасы в нормальном кол-ве и не будет никаких оккупированных территорий.
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28.09.2022 20:21 Відповісти
Боррель в Европе..это что наш Кулеба..типа Министр иностранных дел...по факту ничего не решает ни с оружием и прочими дизель генераторами...
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28.09.2022 20:23 Відповісти
Отак сходу голою дупою на їжака? Походу об ЄС ***** скоро ноги почне витирати від алтайської багнюки. Це не стосується Польщі, Чехії, Словенії і Прибалтів.
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28.09.2022 20:26 Відповісти
Ні"уя за стільки років не навчилися. Барани.
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28.09.2022 20:27 Відповісти
Практичні питання знищення суверенної України ЄС з ********** почали втілюватти в життя з 2014 року
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28.09.2022 20:43 Відповісти
По факту рабZee ,zвиzдец...если бы сегодня был жив Николай Васильевич Яновский...,он же Гоголь..то написал бы не Мертвые души,а Мертвые Туши...путлера ..💀🤣
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28.09.2022 20:43 Відповісти
Пушилiну та Сосальдо анулюють шенгенськi вiзи.
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28.09.2022 20:47 Відповісти
і рейтерс статті перестане писати (може)
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28.09.2022 20:57 Відповісти
Сегодня Бавовна была в Алуште и Ялте...генерал Залужный разбушевался...♥️🖤👍🔱✊ Слава ЗСУ...
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28.09.2022 20:48 Відповісти
Це сильно, треба ще заборонити їм танцювати гопака і варити борщ. Ось і шах і мат!
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28.09.2022 21:03 Відповісти
На рабZee кроме щей из топора ничего не умеют...🤣да блины на лопате...
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28.09.2022 21:06 Відповісти
Є слова попа, жопа, задниця, анус. Але кращого за українське "срака" немає. Так ось - запхайте, панове євроПЕЙСИ-борделі свої санкції собі у сраку і так з ними ходіть, приспустивши штани. Території анексовані і зможуть бути повернені лише шляхом ядерної війни з розпадом росії.
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28.09.2022 21:08 Відповісти
шо він меле?..
на окупованих землях люди гинуть щоденно, а вони "папери з місця на місце перекладають" з суворостурбованими фейсами.. і фсЬо..
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28.09.2022 21:31 Відповісти
Найкращі санкції застосуть ЗСУ, інфа 100%
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28.09.2022 21:38 Відповісти
У відповідь на санкції якась **** підірвала підводні газопроводи до Європи.
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28.09.2022 23:33 Відповісти
 
 