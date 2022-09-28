Україна провела з РФ 20 офіційних обмінів і повернула з полону понад 800 військових і цивільних

Прикладів подібних обмінів тому, що був проведений 21 вересня, у світі небагато, а сучасна Україна їх іще не робила. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ, було близько 20 офіційних обмінів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу розповів Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

"Його (обміну - ред.) деталі ми, на жаль, повністю розкривати не можемо, щоб це не зашкодило наступним обмінам. Але зазначу, що це була надскладна операція. Це така командна, на мій погляд, велика робота, бо подібних обмінів сучасна Україна, напевно, не робила. І у світі, напевно, таких прикладів є небагато", - сказав він.

Зі свого боку представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що цей обмін був великою серйозною операцією, і наразі, після завершення цього обміну, одразу паралельно готуються наступні.

"Вони обов'язково будуть. Триває підготовка до великого процесу, - і це серйозний довгий шлях — щодо формату обміну "всіх на всіх", так і окремі обміни будуть тривати", - запевнив Юсов.

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Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у рамках близько 20 офіційних обмінів було повернуто більш як 800 українських цивільних громадян і захисників.

"Але, звичайно, дуже багато громадян ще залишається у полоні. Родичі українських полонених захисників чекають на повернення своїх рідних додому - і вони обов'язково будуть повернуті. Координаційний штаб, Президент, омбудсмен, - вся держава Україна над цим працює", - зазначив представник ГУР Міноборони.

Відповідаючи на питання, Юсов сказав, що наразі можна констатувати те, що умови тримання українських військовополонених є незадовільними, і в багатьох випадках вони не відповідають Женевським конвенціям.

"Якби був вільний доступ МКЧХ і представників ООН, так, як це має бути, до умов утримання українських військовополонених, то це було б належним чином зафіксовано. Але ми всю інформацію збираємо і фіксуємо, - я маю на увазі, що це робить і Координаційний штаб, і всі правоохоронні органи, які задіяні в цьому процесі", - сказав Юсов, зазначивши, що цьому, безумовно, буде надана оцінка.

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Окремо він поінформував, що весь світ міг побачити стан повернутих російських і українських полонених.

"Україна забезпечує доступ до місць утримання (російських військовополонених — ред.) міжнародних структур, Червоного Хреста. Наша держава поводиться з російськими військовополоненими відповідно до міжнародних норм і Женевських конвенцій — це стосується і харчування, і медзабезпечення, і умов утримання та іншого", - заявив представник ГУР Міноборони.

За його словами, це є однією з причин, коли українські захисники, звертаючись до російських солдат, які потрапляють на український фронт, закликають їх здаватися і не боятися цього, бо Україна поводитиметься з ними відповідно до Женевських конвенцій. "Ми — цивілізована демократична країна. І це бачить весь світ", - сказав представник ГУР МОУ.

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