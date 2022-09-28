У Харкові запускають метро на Салтівку - один із найбільш постраждалих від війни районів
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У Харкові в повному обсязі почне працювати Салтівська лінія метро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер міста Ігор Терехов.
"Завтра Салтівська лінія метрополітену відновлює роботу в повному обсязі. З 6:30 ранку з інтервалом у 10 хвилин состави підуть по всіх станціях лінії - від "Історичного музею" до "Героїв праці"", - написав він.
Нагадаємо, коли Харківський метрополітен відновив роботу після початку повномасштабної війни, то поїзди на Салтівській лінії ходили лише до станції "Академіка Барабашова".
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Но все 30 лет мы под олигархами такими же как и в рф... Т.е. война ради "них" а не за "нас"...
@Decommunizator
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4 ч
За перейменування театру Пушкіна обласна рада в Харкові не проголосувала, а ось за надбавку колишній дружині Мураєва - дала голоси.
Якийсь сюр.