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У Харкові запускають метро на Салтівку - один із найбільш постраждалих від війни районів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

салтівка;метро

У Харкові в повному обсязі почне працювати Салтівська лінія метро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер міста Ігор Терехов.

"Завтра Салтівська лінія метрополітену відновлює роботу в повному обсязі. З 6:30 ранку з інтервалом у 10 хвилин состави підуть по всіх станціях лінії - від "Історичного музею" до "Героїв праці"", - написав він.

Нагадаємо, коли Харківський метрополітен відновив роботу після початку повномасштабної війни, то поїзди на Салтівській лінії ходили лише до станції "Академіка Барабашова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ворожі обстріли у Харкові зруйновано депо метрополітену

Автор: Анастасія Потіха
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28.09.2022 20:09 Відповісти
Не расстраивайтесь, даст БОГ, проведём линию метро аж до белгорода..
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28.09.2022 20:10 Відповісти
Да, если бы не Зе а кто то патриотический Президент - 300-500 км РФ - забрали бы себе)
Но все 30 лет мы под олигархами такими же как и в рф... Т.е. война ради "них" а не за "нас"...
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28.09.2022 21:14 Відповісти
Decommunizator

@Decommunizator

·

4 ч

За перейменування театру Пушкіна обласна рада в Харкові не проголосувала, а ось за надбавку колишній дружині Мураєва - дала голоси.

Якийсь сюр.

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28.09.2022 20:20 Відповісти
Все просто! Чим довше там буде стояти театр Пушкіна, тим довше русня буде хрєначить Харків
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28.09.2022 21:29 Відповісти
Тримайся, любий Харків! Тримайся, місто-Герой! Москалота ще буде випробовувати тебе на міць, але, як завжди, москальська орда, разом з їхнім ботоксним гномом, ху@лом, буде знищена нашими ЗСУ, а кремлівське ху@ло відсмокче у всього українського Народу, бо це його карма, а від карми не втечеш...
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28.09.2022 20:21 Відповісти
схоже воно смоктануло українського ще жовтенятком..
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28.09.2022 20:28 Відповісти
Гарна новина. Дуже гарна.
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28.09.2022 20:37 Відповісти
Харків завжди відповідає життям на смерть.
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28.09.2022 20:46 Відповісти
 
 