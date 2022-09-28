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Новини Війна в Україні
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Російські окупанти блокують евакуаційні автобуси у Василівці, люди йдуть пішки до Запоріжжя, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Російські військові вимагають від перевізників, які евакуюють людей з тимчасово окупованих територій, російську ліцензію. Евакуаційні автобуси блокують у Василівці, а далі - люди йдуть пішки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час ефіру національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров..

"Два дні тому рашисти придумали нові правила: перевізники мають отримати російську ліцензію. І сьогодні автобуси з людьми не випускають з Василівки. Автобуси доїжджають до Василівки, а далі люди пішки йдуть у бік Запоріжжя, і хтось їх підбирає попутно, якщо є така можливість", - розповів він.

Також Федоров додав, що вчора більше ніж на 12 годин окупанти відкрили виїзд для чоловіків з Василівки. Деякі виїхали безкоштовно, але є ті, з кого вимагали хабар - 1200 доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти закривають Маріуполь для примусової мобілізації чоловіків, - мер Бойченко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
ВСУ расширяют плацдарм в Луганской области.
Слава ВСУ ! Слава Украине ! Смерть кацапам !
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28.09.2022 20:14
+4
главное подальше от руцЪкого дупомира..
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28.09.2022 20:15
+4
Дай Боже дійти всім. Колись з бравадою пішов 73 км... майже 2 доби...краще б я цього не робив
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28.09.2022 20:18
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ВСУ расширяют плацдарм в Луганской области.
Слава ВСУ ! Слава Украине ! Смерть кацапам !
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28.09.2022 20:14 Відповісти
главное подальше от руцЪкого дупомира..
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28.09.2022 20:15 Відповісти
ну ніччо..кацапи будуть зйобуватись на верблюдах...
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28.09.2022 20:16 Відповісти
половина кацапів вже горби відрощує..
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28.09.2022 20:19 Відповісти
Дай Боже дійти всім. Колись з бравадою пішов 73 км... майже 2 доби...краще б я цього не робив
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28.09.2022 20:18 Відповісти
что сделал мер мелитополя для своих горожан для того чтобы они не попали в ту ситуацию в которой они сейчас? построил укрепления, заминировал мосты и дороги, бил во все колокола о том что ничего не делается кроме закатывания в асфальт миллиардов? нет, он съ..****** (был странным образом обменен) в Киев и потом уехал еще дальше строчить свои фейсбучные посты....и почему мы должны читать его высеры каждый день?я уже молчу о его внешнем виде, наводящем на мысли о пристрастиях
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28.09.2022 20:36 Відповісти
насамперед треба питання Боневтіку Зелєбобійовичу задавати..мери міст то вже друга черга
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28.09.2022 22:56 Відповісти
Там далеко йти.
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28.09.2022 20:40 Відповісти
далеко
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28.09.2022 20:46 Відповісти
По которой прекрасно прошли танки, которіе нечем біло расстреливать, поскольку величайший лидер современности средства на ракетную программу закатал в асфальт.
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28.09.2022 21:49 Відповісти
ну то танки вже зіпсували покриття..треба знову ремонтувати
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28.09.2022 22:57 Відповісти
Свинособаки знущаються звичайно....після 7 км починає конкретно збиватися дихання, після 10 дошкуляє все, одежа, ключі в кишені, з гори вниз йти ще важче (ніби гальмуєш) - забиваєш ноги, гіпертоніки іт.д, а зупинися - не рушиш, це дуже важко...суки
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28.09.2022 20:52 Відповісти
население идет уже после того как проголосовали или нет
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28.09.2022 21:18 Відповісти
 
 