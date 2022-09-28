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18 систем HIMARS, - Пентагон виділяє Україні новий пакет допомоги на $1,1 млрд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого, зокрема, входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише AFP.

Окрім 18 HIMARS та боєприпасів до них, до пакету входять також 12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з безпілотниками.

Також у пакеті передбачено фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання, різноманітних радарів, засобів зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів. Він також включатиме фінансування обладнання для виявлення вибухових речовин, а також для технічного обслуговування та навчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть снаряди для HIMARS, 1000 високоточних 155-мм артснарядів та протиартилерійські радари, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+75
СПАСИБО США!
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28.09.2022 20:34
+61
Ванька, встанька, що таке?
Приготуй собі пакет!
Ванька-встанька, не біжи!
Вже немає куди йти!
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28.09.2022 20:33
+61
18 штук? 0_0,нихуя себе
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28.09.2022 20:34
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Як буде «нужно» - то будемо мати! Не хвилюйся **********.
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29.09.2022 07:06 Відповісти
Около того - пары недель.
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29.09.2022 07:32 Відповісти
В оперативном отношении ВМС США подразделяются на семь флотов: Второй, Третий, Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой, Десятый. В разное время в состав ВМС США входили также: Первый, Восьмой, Девятый, Одиннадцатый и Двенадцатый флоты, а также Азиатский флот ВМС США.
Guest Tox какой флот на 60% можеш уточнить
систем HIMARS. Украина переходит на оружие нато Аhttps://youtu.be/wEm5H3cAjF4
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29.09.2022 11:08 Відповісти
Guest, поguestил на цензоре? а теперь - давай в бан!
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29.09.2022 13:32 Відповісти
Не відомо, що там російські мобі-зомбі побачать в пеклі, але на землі їх 100% спалять...
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29.09.2022 07:52 Відповісти
У Пентагоні уточнили: постачання 18 нових HIMARS Україні забере кілька років
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/29/7147714/
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29.09.2022 08:45 Відповісти
Их ещё даже не сделали и передадут только в течении нескольких лет🤫
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29.09.2022 10:58 Відповісти
смотри, кацап зарегался тока чтобы пукнуть. молодец, в спам!
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29.09.2022 13:34 Відповісти
Сколько времени будет идти? Годы? Мне кажется пора заканчивать это издевательство!
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29.09.2022 12:21 Відповісти
Але, иксьпьерды, не тужьтесь, а то дырки в диване не будет чем латать🤔🧐😁 Клоуны, США передадут Украине всё что нужно в необходимом количестве и вашего пердяче-диванного мнения точно не спросят😅😂🤣 Помните, кухонные политеги в засаленных маечках и дырявых семейных трусах, - ваш удел сидеть тихо, сопеть в две дырки и тихонько попердывать в диван,- это всё на что вы способны прогнозеры сраные... ***, тьфу на вас слов не и буквы кончаются,- ну вас нахер пойду лучше водки усугублю 😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩
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29.09.2022 13:30 Відповісти
ну што ты так на них злобно - они ж стараются, прокси настраивают... да и в пробке на Верхнем Ларсе холодно)))
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29.09.2022 13:35 Відповісти
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29.09.2022 15:03 Відповісти
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