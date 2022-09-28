18 систем HIMARS, - Пентагон виділяє Україні новий пакет допомоги на $1,1 млрд
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Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого, зокрема, входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише AFP.
Окрім 18 HIMARS та боєприпасів до них, до пакету входять також 12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з безпілотниками.
Також у пакеті передбачено фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання, різноманітних радарів, засобів зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів. Він також включатиме фінансування обладнання для виявлення вибухових речовин, а також для технічного обслуговування та навчання.
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систем HIMARS. Украина переходит на оружие нато Аhttps://youtu.be/wEm5H3cAjF4
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/29/7147714/