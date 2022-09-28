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Повідомлено про підозру власнику мережі АЗС, який співпрацював з окупантами на Запоріжжі, - Офіс Генпокурора

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборант

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

"За даними слідства, власник мережі АЗС, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній на території України, на тимчасово окупованій території Запорізької області співпрацював з окупаційною владою та забезпечував функціонування там автозаправних станцій. Бізнесмен звернувся до окупаційної влади Запоріжжя та запропонував послуги з постачання пально-мастильних матеріалів для потреб ворога. Він налагодив закупівлю бензину та дизельного палива з анексованого РФ Криму. Закуплене пальне підозрюваний перевозив до Мелітополя та продавав", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для документування протиправної діяльності правоохоронцями одночасно проведено 15 обшуків на території Вінницької, Черкаської областей, а також у містах Вінниця, Запоріжжя, Черкаси та Львів. Виявлено та вилучено системні блоки персональних комп’ютерів, ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти в сумі понад 89 тис грн, 37 тис доларів США та 4 тисячі євро, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності, а також резервуари із паливом на нафтобазі.

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Автор: Анастасія Потіха
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А що там офіс гейрокурора хоче сказати про торгівлю гуманітаркою? Чи не на часі критикувати владу мародерів і виродків?
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28.09.2022 20:59 Відповісти
А може назву компанії "в студію"? Якщо власник "є кінцевим бенефіціаром групи компаній на території України" Джерело: https://censor.net/ua/n3370282 і працює на РФ, то й з решти заправок та компаній гроші йдуть до РФ. "Імя, сєстра, імя!" (с)
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28.09.2022 21:07 Відповісти
Панове, поясніть "тєхнарю" в чому відмінність КК (кримінальний кодекс) від КПК (кримінально-процесуальний кодекс)? І чи є якийсь "адміністративний кодекс"? Бо я все сприймаю через призму того, що в КПК висвітлено всі (адміністративні та кримінальні) злочини та відповідальність за них. Може щось проґавив (чи не звернув уваги) коли навчався....
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28.09.2022 21:19 Відповісти
 
 