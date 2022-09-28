Загроза тактичного ядерного удару по Україні підвищилась, але все ще малоймовірна, - CNN
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У США вважають, що ймовірність застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї у війні проти Україні є найвищою з початку повномасштабної агресії РФ. Проте такий варіант все ще залишається малоймовірним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з багатьма джерелами CNN, загроза застосування тактичної ядерної зброї, безумовно, підвищилась. При цьому зазначається, що загальна оцінка ситуації не змінилася і наразі немає жодних ознак того, що Росія планує використати ядерну зброю найближчим часом.
Кілька чиновників з питань оборони США, які також заявили, що не бачать ознак того, що РФ переміщує ядерну зброю, заявили, що вони вірять у можливість США виявити рух навіть невеликих тактичних боєголовок.
Також зазначається, що загальне оцінка уряду США в тому, що загроза є більшою, ніж раніше, ґрунтується насамперед на риториці Путіна та аналізі його мислення на тлі втрат Росії в Україні, а не на будь-яких твердих даних про те, що РФ серйозніше зважує ядерний варіант.
Будь ласка, зачекайте...
Захист йодидом калію працює наступним чином. Діло в тому, що під час атомного вибуху утворюється значна кількість радіоактивного йоду. Для того, щоб ваша щитовидна залоза не споживала радіоактивний йод, можна утворити надлишок йоду в організмі, шляхом вживання йодиду калію. Тоді ваша щитовидна залоза буде вживати переважно не радіоактивний йод.
Вживати препарат потрібно безпосередньо після атомного вибуху, і лише на територіях, на яких відбуваються радіоактивні опади. Чітко за встановленим графіком. Всього лише кілька разів.
Але якщо дуже страшно, то після вибуху будь-де можете випити одну таблетку. Не зашкодить. І заспокоїть.
Використовуйте дозиметри для з'ясування реальної ситуації. Рівень 60 мкР/год (0.6 мкЗв/год) (п'ятикратне перевищення природнього фону) є абсолютно придатним для постійного проживання.
І ніхто ж не може ніц зробити....
укр. ГТС же не взорвал....
> ...подрыв северного потока. На такое пуйло мог пойти только в разе, если знал, что он больше будет не нужен
Взагалі-то є чисто економічна версія йих терактів.
За недопоставку газу пуйлу доведеться платити Заходу неустойку, якщо тільки не станеться форс-мажорна ситуація. І от вона... сталася.
Тобто США має один голос, а Україна 2?
Це ж не ліга чемпіонів УЄФА, де від країни може бути більш ніж одна команда.
1945 року УРСР стала однією зі співзасновниць Організації Об'єднаних Націй (ООН), як республіка формально конфедеративної держави, разом з БРСР та РРФСР. ...там ще докопаюсь