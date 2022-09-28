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Загроза тактичного ядерного удару по Україні підвищилась, але все ще малоймовірна, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оружие,ядерное

У США вважають, що ймовірність застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї у війні проти Україні є найвищою з початку повномасштабної агресії РФ. Проте такий варіант все ще залишається малоймовірним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з багатьма джерелами CNN, загроза застосування тактичної ядерної зброї, безумовно, підвищилась. При цьому зазначається, що загальна оцінка ситуації не змінилася і наразі немає жодних ознак того, що Росія планує використати ядерну зброю найближчим часом.

Кілька чиновників з питань оборони США, які також заявили, що не бачать ознак того, що РФ переміщує ядерну зброю, заявили, що вони вірять у можливість США виявити рух навіть невеликих тактичних боєголовок.

Також зазначається, що загальне оцінка уряду США в тому, що загроза є більшою, ніж раніше, ґрунтується насамперед на риториці Путіна та аналізі його мислення на тлі втрат Росії в Україні, а не на будь-яких твердих даних про те, що РФ серйозніше зважує ядерний варіант.

Також читайте: США із союзниками посилюють розвідку для спостереження за ядерним озброєнням РФ, - Politico

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Хлопці, товариство, ми вже честь свою втримали при собі, то хай буде, як буде....За одне тільки шкода, що настільки сильний зовнішній світ, а кінчити одного у..бка поки що не може.Х.з.
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28.09.2022 21:57
+17
Пийте чисту воду і кефір. Хай йод і дьоготь п'ють кацапи, бо та тварина рано чи пізно, а щось витворить і отримає відповідь.
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28.09.2022 21:48
+15
Ну, якщо ЗЕ скаже не переживати та готуватись до новорічних свят то тоді точно треба панікувати
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28.09.2022 21:48
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То пити йод, чи поки ще ні?
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28.09.2022 21:45 Відповісти
Ну, якщо ЗЕ скаже не переживати та готуватись до новорічних свят то тоді точно треба панікувати
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28.09.2022 21:48 Відповісти
Пийте чисту воду і кефір. Хай йод і дьоготь п'ють кацапи, бо та тварина рано чи пізно, а щось витворить і отримає відповідь.
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28.09.2022 21:48 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3370294/syly_ppo_zneshkodyly_rakety_vypuscheni_v_napryamku_zaporijjya
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28.09.2022 21:50 Відповісти
Пити йод не потрібно, бо це небезпечно для здоров'я.
Захист йодидом калію працює наступним чином. Діло в тому, що під час атомного вибуху утворюється значна кількість радіоактивного йоду. Для того, щоб ваша щитовидна залоза не споживала радіоактивний йод, можна утворити надлишок йоду в організмі, шляхом вживання йодиду калію. Тоді ваша щитовидна залоза буде вживати переважно не радіоактивний йод.
Вживати препарат потрібно безпосередньо після атомного вибуху, і лише на територіях, на яких відбуваються радіоактивні опади. Чітко за встановленим графіком. Всього лише кілька разів.
Але якщо дуже страшно, то після вибуху будь-де можете випити одну таблетку. Не зашкодить. І заспокоїть.
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28.09.2022 22:49 Відповісти
Загалом це для тих, хто залишається на території опадів. За ******** кількості автомобілів простіше з'їбатися з цієї території. Вважається, що після "чистого" атомного вибуху території стають придатними для життя всього за 10 днів. Окрім гіпоцентру, радіусу навколо, який вимірюється кілометрами. У випадку тактичного удару малої потужності, менше.
Використовуйте дозиметри для з'ясування реальної ситуації. Рівень 60 мкР/год (0.6 мкЗв/год) (п'ятикратне перевищення природнього фону) є абсолютно придатним для постійного проживання.
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28.09.2022 23:22 Відповісти
А я почему-то в касапах не сомневаюсь... на зло бабке и уши отморозят...
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28.09.2022 21:48 Відповісти
Путлер сказал, что все умрем. Нужно для ответки просить у США десяток ядерных снарядов для M142 HIMARS, что б фюрера и его выродков тоже укрыло.
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28.09.2022 21:52 Відповісти
Людський страх-пожива для сатани.Моліться Богу і все буде Україна.
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28.09.2022 22:12 Відповісти
Так. Ядерні удари будуть. На жаль, в своїх прогнозах я ще не помилявся.
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28.09.2022 21:52 Відповісти
Так, це наступний етап ескалації
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28.09.2022 21:53 Відповісти
Хлопці, товариство, ми вже честь свою втримали при собі, то хай буде, як буде....За одне тільки шкода, що настільки сильний зовнішній світ, а кінчити одного у..бка поки що не може.Х.з.
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28.09.2022 21:57 Відповісти
Если ничего не изменилось в цепочке приказ - исполнение, то правильно сейчас про угрозу применения яо трубят на всех углах. У исполнителей есть время подумать...... Хотят ли они такой смерти себе и своим детям.
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28.09.2022 22:09 Відповісти
Ми дуже багато не знаємо...на жаль, тому важко робити висновки....хоча б і технічні
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28.09.2022 22:22 Відповісти
На жаль, навіть не одного. Он, емментальний ховрахофюрер готовий сотні тисяч своїх голодом заморити, тільки б чучхе випродукувало той клятий плутоній.

І ніхто ж не може ніц зробити....
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28.09.2022 22:11 Відповісти
Воля або смерть.
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28.09.2022 22:07 Відповісти
Зачепив...aut vincere aut mori...так я дійсно думаю
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28.09.2022 22:14 Відповісти
Я про це знав ще 24 лютого. На жаль, дуже багато людей вважають, що ***** вирішив увійти в історію людства. Ні, він вирішив закінчити цю історію.
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28.09.2022 21:58 Відповісти
Лично мне поплохело после подрыва северного потока. На такое пуйло мог пойти только в разе, если знал, что он больше будет не нужен.....
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28.09.2022 22:03 Відповісти
та прям...
укр. ГТС же не взорвал....
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28.09.2022 22:11 Відповісти
Это не так эффектно было бы. Собственно говоря это демарш для Запада.
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28.09.2022 22:16 Відповісти
У ваших міркуваннях є сенс. Останній потік будувався з далекою перспекивою. Років на 100 щонайменше. Але перспектива відновлення лишається очевидною, якщо в ньому зберігається хоча б мінімальний тиск, вищий за тиск на дні.
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29.09.2022 00:06 Відповісти
Підтримую.В цій ситуації з потоками дійсно є серйозний підтекст.Явно задумано те чого поки не видно на поверхні.
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29.09.2022 01:14 Відповісти
@Arzu Aliyeva

> ...подрыв северного потока. На такое пуйло мог пойти только в разе, если знал, что он больше будет не нужен

Взагалі-то є чисто економічна версія йих терактів.

За недопоставку газу пуйлу доведеться платити Заходу неустойку, якщо тільки не станеться форс-мажорна ситуація. І от вона... сталася.
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29.09.2022 01:46 Відповісти
Не бзди.не буде ядерних ударів.
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28.09.2022 22:08 Відповісти
какие и когда? время, место и кол-во
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28.09.2022 22:10 Відповісти
не виключено,що куйло підірвав газові потоки для того, щоб звинуватити в цьому Україну і нанести по ній ядерний удар.?
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28.09.2022 22:04 Відповісти
Чересчур топорно даже для пуйла.
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29.09.2022 00:02 Відповісти
для того, щоб Грозний зрівняти із землею , цей рашистський ******** із пекла ,підривав житлові будинки ,метро в ********* , знищував дітей в Беслані ,звалюючи вину на народ Чечні.
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29.09.2022 09:50 Відповісти
Якщо карлік і його стадо вважають, що це якимось чином вплине на спротив українців, то вони праві. Люті буде стільки, що під кожним росіянином буде горіти земля, де б він не був. А Україну взяти не вийде
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28.09.2022 22:09 Відповісти
Все рабсейские ягнята которые жируют на Западе, будут после ядерного удара пущены под нож. Кровная месть, ****.
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28.09.2022 22:24 Відповісти
Так це буде, нажаль ***** це абсолютно байдуже
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28.09.2022 22:56 Відповісти
Боєголовки з ЯЗ давно на кораблях ЧФ в контейнерах, що захищають від стеження. Монтаж на крилату ракету потребує мін. часу.
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28.09.2022 22:13 Відповісти
Ввиду нарушения гарантом Будапештского меморандума, ядерный статус Украины восстановлен.
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28.09.2022 22:26 Відповісти
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28.09.2022 22:31 Відповісти
І ще трохи, не по темі...забуду потім. Ви черви кацапські, і ти окремо НЕБЗДЕНЗЯ, там візьміть архівчики і погляньте падлюки - скільки було представницьких голосів в ООН ПРИ СРСР від УРСР, так 2!!!!!!! А тепер, нині ви смієте заперечувати мене самого, батьків, дідів, прадідів і їх буття і вічну пам ять, тобто заперечуєте і гавкаєте, що я фейк і усі ми....згиньте в пеклі черви, а ти гуттеріш, читай і там собі роби висновки Україна 2 голоси, увесь СРСР 1.Тут знайдуться фахівці, може мене й поправлять, але моя лють від цього не зміниться. Пощезніть прийшлі
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28.09.2022 22:42 Відповісти
Згідно статуту ООН кожна країна , яка до неї входить, має 1 (ЛИШЕ ОДИН) голос.
Тобто США має один голос, а Україна 2?
Це ж не ліга чемпіонів УЄФА, де від країни може бути більш ніж одна команда.
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28.09.2022 23:06 Відповісти
Однією з основних причин, що змусили Сталіна та союзне керівництво розширити повноваження УРСР на міжнародній арені, стало бажання збільшити свій вплив у новій міжнародній структурі за рахунок додаткових
1945 року УРСР стала однією зі співзасновниць Організації Об'єднаних Націй (ООН), як республіка формально конфедеративної держави, разом з БРСР та РРФСР. ...там ще докопаюсь
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28.09.2022 23:13 Відповісти
Тобто, не про штати і не про зараз, а про СРСР і про ідентифікацію окремих націй і про гнид, які зараз кажуть, що ми фейк
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28.09.2022 23:16 Відповісти
стало бажання збільшити свій вплив - так як їм треба було, то таки так, а тепер у них амнезія, ***, тепер бачиш хвейк...
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28.09.2022 23:18 Відповісти
Не факт, що в москалів є саме тактичнна яз. Можливо вони можуть з літака запустити ракету х-101,з ядерною боєголовкою, а це вже стратегічна яз.
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28.09.2022 22:52 Відповісти
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28.09.2022 23:04 Відповісти
Потрібно ставити перед Штатами питання поставок ядерних ракет для симетричної відповіді кацапам. ху...йла по остудить.
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28.09.2022 23:47 Відповісти
Ага.Ядерних...Вони он танки досі не поставили,а вам ракети,та ще й боєголовками.)))
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29.09.2022 01:20 Відповісти
Ядерну ракету ще потрібно запустити. Чи зможуть виконавці? Впевнена,що Захід працює на упередження. І врешті ЯР можна збити. Але те,що путін дійсно хоче її застосувати - я впевнена.
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29.09.2022 01:17 Відповісти
Кацапи не зможуть??Та ладно,їм всім пофіг...Збити може й можна,а може й ні.Наприклад з їхнім дурнуватим "кінжалом" по збиттю є проблеми.А ЯБЧ до гармати,як збити?
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29.09.2022 01:24 Відповісти
НАТО авіацію підніме. Неочікувано. Як варіант.
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29.09.2022 01:30 Відповісти
Ну підніме НАТО авіацію і що буде?Які подальші дії?мАцкву будуть бомбити?Щоь не дуже віріться....
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29.09.2022 01:35 Відповісти
Считаю журналистов, которые распространяют такие новости работающими на врага, предателями Украины
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29.09.2022 02:26 Відповісти
Це як "ружье, висящее на стене в первом акте, должно выстрелить в третьем". Дуже довго атомка була пугалом і ньюфюреру дуже чешиться її застосувати. Чим дальше, тим сильнійше. Це ********** така. Але, є ще фактор черного лебедя. А, краще стаи. чорніх лебедів на його голову.
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29.09.2022 07:28 Відповісти
кто этот бред придумал??? Угроза применения ядерного высока как никогда. .
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29.09.2022 10:27 Відповісти
 
 