Збито чотири з п’яти ракет Х-59, які окупанти випустили по Дніпропетровській і Запорізькій областям, - Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти випустили п’ять керованих авіаційних ракет типу Х-59 по об’єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи ППО збили чотири ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Під час ракетного удару російських винищувачів Су-35 застосовано п’ять керованих авіаційних ракет класу "повітря-поверхня" типу Х-59 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку збили чотири із них", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одну ракету збито в Запорізькій області, ще одну – в Криворізькому районі та дві ракети знищено в районі н.п. Синельниково на Дніпропетровщині.

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