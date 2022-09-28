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Збито чотири з п’яти ракет Х-59, які окупанти випустили по Дніпропетровській і Запорізькій областям, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,х59

Російські окупанти випустили п’ять керованих авіаційних ракет типу Х-59 по об’єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи ППО збили чотири ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Під час ракетного удару російських винищувачів Су-35 застосовано п’ять керованих авіаційних ракет класу "повітря-поверхня" типу Х-59 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку збили чотири із них", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одну ракету збито в Запорізькій області, ще одну – в Криворізькому районі та дві ракети знищено в районі н.п. Синельниково на Дніпропетровщині.

Також читайте: Силами ППО знищено три крилаті ракети Х-59, випущених по Одещині і Кривому Рогу, - ОК "Південь"

Автор: Володимир Янченко
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дякуємо... за кожну збиту бледіну!!!
слава ППО України !!!
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28.09.2022 22:38 Відповісти
СПАСИБО ЗСУ!!!
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28.09.2022 22:45 Відповісти
Хороший результат.. ще б одну зворотню пустити.. найкраще якусь вцілілу нерозірвану з написом "на Берлин".. та в резиденцію суркова..
Про путлєра не пишу.. бо туди тільки балістичною..
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28.09.2022 23:52 Відповісти
Дякуємо, ЗСУ!
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28.09.2022 23:54 Відповісти
X-55 це ті ракети які куЧмо передав русні в 1999
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29.09.2022 00:21 Відповісти
 
 