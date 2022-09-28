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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії стосуватиметься понад 1300 осіб та організацій, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Новий пакет санкцій проти РФ, запропонований 28 вересня Європейською комісією, буде націлений на понад 1300 осіб та організацій.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Цей список націлений на ключових осіб, які приймають рішення, олігархів, високопоставлених військових і пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України", — повідомив Боррель під час пресконференції в Брюсселі.

За словами європредставника, нові санкції стосуватимуться тих, хто причетний до окупації та незаконної анексії Росією територій України, у тому числі і призначених РФ представників "влади" в Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі, а також осіб, які організували та сприяли проведенню фіктивних референдумів на окупованих територіях України.

Зокрема, за словами Борреля, санкції стосуватимуться високопосадовців російського міністерства оборони, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, і "тих, хто підтримує російські збройні сили, надаючи військову техніку та озброєння".

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Верховний представник також пообіцяв, що ЄС переслідуватиме пропагандистів та інших осіб, які поширюють дезінформацію про війну.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС додав, що під прицілом санкцій можуть опинитись і неросійські суб’єкти, які допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, Євросоюз має наміри розширити географічний діапазон раніше затверджених обмежень, що застосовуються до Криму, до Донецька та Луганська. Тепер до переліку регіонів будуть внесені усі наразі непідконтрольні уряду України території, в тому числі Запорізька та Херсонська області.

Автор: Анастасія Потіха
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и стерилизовать бы каждого...
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28.09.2022 22:58 Відповісти
хорошая идея - я ЗА! ))

Terror Alarm @Terror_Alarm
Instead of spending $15 billion on useless weapons, the US must provide #Ukraine with a few B61 nuclear bombs, which costs only $28 million each.

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28.09.2022 23:01 Відповісти
Хорош троллить. Как этих бомб будешь в Воронеж тащить? Пологаю что в Украине взорвать их не собираешся.

И уверен что ВСУ не будет с этим согласны. Им бы ATACMS пригнать побольше и побыстрей.
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28.09.2022 23:11 Відповісти
шо-то все сегодня злые какие-то.......
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28.09.2022 23:16 Відповісти
Очень большая рогатка. Или катапульта. Асфальт тоже подойдёт, как мечтательный снаряд.
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28.09.2022 23:37 Відповісти
Только если глыба будет гигантического размера. Или разогнанная до 30000 км/ч. Ещё прицелится придётся хорошо. Примерно то же что идея коллег по работе, которые сегодня выдвинули идею свалить на Москву астероид которого NASA вчера двинули в эксперименте проекта DART. Последствия тогда почувствует и Финляндия, страны Балтии, Беларусь и Украина. Мало не покажется. Ещё вопрос, куда удастся попасть ибо легко промазать на 500 км с понятными последствиями. Тогда уж лучше везите ATACMS и GMLRS и побольше.
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28.09.2022 23:54 Відповісти
Треба санкції на Арахамию та Зелю, бо вони допомогаюь Московіі обходити санкції.
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29.09.2022 07:39 Відповісти
 
 