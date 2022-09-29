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Росія сфальсифікувала результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дім,білий

США визначили, що Росія сфальсифікувала результати референдумів, які, за їхніми словами, продемонстрували переважну підтримку анексії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Associated Press, про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ці так звані референдуми були вправлянням у примушуванні та дезінформації, яке здійснює маріонеткова влада за наказом із Росії", - наголосила Жан-П'єр.

Вона також дала зрозуміти, що Білий дім готує нові санкції проти Росії у відповідь на референдуми, заявивши, що США та їхні союзники планують накласти "серйозні економічні витрати на Росію, коли вони просуватимуть анексію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про можливість продовження війни після "референдумів": Як мінімум потрібно "визволити" всю Донеччину

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
А чому на Заході вважають, що ці референдуми мають хоч якусь силу? Особисто мене напрягає ці заяви про фальсифікацію, як можна сфальсикувати те, що апріорі позазаконами нашої держави
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28.09.2022 23:18
+13
тут даже не столько в фальшивых результатах дело...ибо под дулом автомата они не могут быть волеизъявлением ... суть еще в том, что сами по себе они не законны... не под каким соусом...
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28.09.2022 23:15
+8
Південь зелень злила кацапам, ось вони і творять там що хочуть.
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28.09.2022 23:04
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потому что у тупого касапа всё должно быть тупо.. и чем тупее, тем больший ты касап...
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28.09.2022 23:01 Відповісти
Південь зелень злила кацапам, ось вони і творять там що хочуть.
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28.09.2022 23:04 Відповісти
это если не учитывать или закрыть глаза на тех кто проголосовал
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28.09.2022 23:06 Відповісти
Проголосовавших - меньшинство относительно общей численности населения оккупированных территорий. Да и значительная часть проголосовавших, которым домой пришли автоматчики - не имела возможности отказаться.
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28.09.2022 23:37 Відповісти
А кому там голосувати, як більше половини населення виїхало звідти?
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28.09.2022 23:41 Відповісти


Бывший глава МИД Польши (2007-2014), евродепутат Радослав Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".

«Спасибо, США!», - написал экс-министр и евродепутат, сопроводив твит фотографией подводного взрыва газа в районе утечки.

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28.09.2022 23:11 Відповісти
На зарплате у Путина не только украинцы сидят,поляки тоже 😄
Как ещё Ху.лу от той трубы избавиться-на виду у всего мира на металлолом сдать?
Германия уже жидкий газ закупила,хранилища на 92% щас заполнены ,газ там никогда не потечёт, а содержание стоит денег
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29.09.2022 00:51 Відповісти
у кацапов реально паника началась.....
https://youtu.be/ypCNn4H0zxo
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28.09.2022 23:13 Відповісти
Вони зараз у розгубленості: " Мы не ЭТОГО хатели!"
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29.09.2022 05:19 Відповісти
тут даже не столько в фальшивых результатах дело...ибо под дулом автомата они не могут быть волеизъявлением ... суть еще в том, что сами по себе они не законны... не под каким соусом...
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28.09.2022 23:15 Відповісти
девятый год как незаконны с 2014, что дало большой процент граждан Украины, которые имеют российское гражданство и живут там и учатся, но паспорт (и загран тоже) Украины приезжают получать и обновлять в Украину.
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28.09.2022 23:21 Відповісти
А чому на Заході вважають, що ці референдуми мають хоч якусь силу? Особисто мене напрягає ці заяви про фальсифікацію, як можна сфальсикувати те, що апріорі позазаконами нашої держави
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28.09.2022 23:18 Відповісти
Если Запад это одобрил бы,то будет полную силу иметь и никто Украину и спрашивать не будет о её мнении.
Пока поездка в Крым не с Украины это нарушение границы, это можно быстро
изменить.
И вэлыкый прызыдэнт будет только улыбаться в ответ.
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29.09.2022 00:56 Відповісти
Когда читаешь эти новости, смешно становится, ведь всё и так ясно нам, Но люди живущие за 1000 км и не видящий , что тут происходит, надо им проговаривать и объяснять. тем более, когда работает лживые российские новости
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29.09.2022 02:12 Відповісти
Ого, оце новина...чекайте, то що, треба було ще подивитись там закони, інструкції, папірці різні, соц.опитування провести і.....аж тоді сказати - НЕЗАКОННО, оце прикол!!!!!!
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28.09.2022 23:29 Відповісти
Когда читаешь эти новости, смешно становится, ведь всё и так ясно нам, Но люди живущие за 1000 км и не видящий , что тут происходит, надо им проговаривать и объяснять. тем более, когда работает лживые российские новости
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29.09.2022 02:17 Відповісти
Друзі, подаруйте нам ATACMS штук сто, якщо важко рішитись на дюжину Precision Strike Missile
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28.09.2022 23:30 Відповісти
На Марсе ещё рейхферендум проведите, аферисты кремлёвские.
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29.09.2022 00:06 Відповісти
Сам факт референдуму вже є незаконним.
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29.09.2022 00:28 Відповісти
Украина не федерация,кроме всеукраинского референдума другой не возможен
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29.09.2022 00:35 Відповісти
https://photos.app.goo.gl/bDcAm1stQxjjRTzK7
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29.09.2022 00:36 Відповісти
Як можна зфальсифікувати щось несправжнє? Їх референдум - сама по собі фальсифікація.
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29.09.2022 01:00 Відповісти
ты просто, не жил в девяностые. Когда подделку футболки делали на подделку.
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29.09.2022 02:20 Відповісти
Лаптенеїди живуть по принципу, помірать так с музикой. Ну 98 відсотків, це просто трафлять царю ностальгією за СРСР. Ну просто ватні діти ватних батьків.
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29.09.2022 07:01 Відповісти
Росія сфальсифікувала результати псевдореферендумів
===
Это что, подделала подделку?
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29.09.2022 07:54 Відповісти
 
 