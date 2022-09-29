Росія сфальсифікувала результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, - Білий дім
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США визначили, що Росія сфальсифікувала результати референдумів, які, за їхніми словами, продемонстрували переважну підтримку анексії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Associated Press, про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Ці так звані референдуми були вправлянням у примушуванні та дезінформації, яке здійснює маріонеткова влада за наказом із Росії", - наголосила Жан-П'єр.
Вона також дала зрозуміти, що Білий дім готує нові санкції проти Росії у відповідь на референдуми, заявивши, що США та їхні союзники планують накласти "серйозні економічні витрати на Росію, коли вони просуватимуть анексію".
Топ коментарі
+14 Артем 42df2539
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Бывший глава МИД Польши (2007-2014), евродепутат Радослав Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".
«Спасибо, США!», - написал экс-министр и евродепутат, сопроводив твит фотографией подводного взрыва газа в районе утечки.
Как ещё Ху.лу от той трубы избавиться-на виду у всего мира на металлолом сдать?
Германия уже жидкий газ закупила,хранилища на 92% щас заполнены ,газ там никогда не потечёт, а содержание стоит денег
https://youtu.be/ypCNn4H0zxo
Пока поездка в Крым не с Украины это нарушение границы, это можно быстро
изменить.
И вэлыкый прызыдэнт будет только улыбаться в ответ.
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Это что, подделала подделку?