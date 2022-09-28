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Зеленський (17387) окупація (5818) Шарль Мішель (276)

Зеленський і Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на російські псевдореферендуми

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,розмова

Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на "референдуми" росії на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у  твіттері.

"Провів розмову з Шарлем Мішелем. Висловив подяку за одностайне засудження з боку ЄС незаконних "референдумів" та незмінну підтримку України. Обговорили практичні кроки ЄС у відповідь, включно з посиленням санкцій. Під час розмови з Мішелем обмінялися думками щодо прогресу України у виконанні рекомендацій, необхідних до подальшого руху до членства в ЄС", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія сфальсифікувала результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, - Білий дім

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
та шо там обговаривать, взять и....віразить глубокую или глубинную єту как ее? А, о з а б о ч е н н о ст ь
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28.09.2022 23:41
+2
Зеленський на засіданні РБ ООН щодо фіктивних референдумів: "Статут ООН Росія вже зневажає.Будь-які правила цього світу росія вже порушує.Тож це лише питання часу…» і далі по тексту.
Тепер воно констатує написаним для нього, а я згадую всі три роки до 24.02..хочеться пере€&@ти
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29.09.2022 00:12
+2
асфальтом..
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29.09.2022 00:20
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та шо там обговаривать, взять и....віразить глубокую или глубинную єту как ее? А, о з а б о ч е н н о ст ь
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28.09.2022 23:41 Відповісти
Мишел, ма бел,
Диз ар вордс дат гоу тугеза вэлл...
)))
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28.09.2022 23:50 Відповісти
I need to, I need to, I need to
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29.09.2022 00:19 Відповісти
Зеленський на засіданні РБ ООН щодо фіктивних референдумів: "Статут ООН Росія вже зневажає.Будь-які правила цього світу росія вже порушує.Тож це лише питання часу…» і далі по тексту.
Тепер воно констатує написаним для нього, а я згадую всі три роки до 24.02..хочеться пере€&@ти
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29.09.2022 00:12 Відповісти
асфальтом..
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29.09.2022 00:20 Відповісти
...і не тільки
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29.09.2022 07:04 Відповісти
Шо значит обговорили?
Кто такой Зе что бы с ним кто то свои санкции обговаривал
Его проинформировали, не более.
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29.09.2022 00:29 Відповісти
Не проще ли взять и забить хер с винтом как на рехверендума, так и на их результаты... делов то 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝🤪😜
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29.09.2022 00:35 Відповісти
Звільнення Артема Рибченка з посади посла в Швейцарській Конфедерації (указ №670/2022), пов'язано з витоком інформації про активи Зеленського в Ліхтенштейні. 😡
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29.09.2022 01:09 Відповісти
Не верю,у зеленского даже пиджака нет,он всё время в зелёной футболке бегает и побриться нечем.Бомжует.
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29.09.2022 01:17 Відповісти
 
 