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Зафіксовано три вибухи протипіхотних мін біля Запорізької АЕС, - МАГАТЕ
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Біля Запорізької АЕС сталося три вибухи протипіхотних мін.
Про це повідомили в МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що сьогодні о 6:00 міна розірвалася приблизно за 50 метрів від периметру огорожі ЗАЕС. Два вибухи, що трапились вчора вранці також, ймовірно, були спричинені тваринами, які пересувалися в зоні з мінами поза огорожею.
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Ага, бухими тваринами.