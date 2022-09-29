Зафіксовано три вибухи протипіхотних мін біля Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Біля Запорізької АЕС сталося три вибухи протипіхотних мін.

Про це повідомили в МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що сьогодні о 6:00 міна розірвалася приблизно за 50 метрів від периметру огорожі ЗАЕС. Два вибухи, що трапились вчора вранці також, ймовірно, були спричинені тваринами, які пересувалися в зоні з мінами поза огорожею.

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