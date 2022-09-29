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Зафіксовано три вибухи протипіхотних мін біля Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Біля Запорізької АЕС сталося три вибухи протипіхотних мін.

Про це повідомили в МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що сьогодні о 6:00 міна розірвалася приблизно за 50 метрів від периметру огорожі ЗАЕС. Два вибухи, що трапились вчора вранці також, ймовірно, були спричинені тваринами, які пересувалися в зоні з мінами поза огорожею.

Також читайте: Територія Запорізької АЕС зазнала нових обстрілів 26-27 вересня, - МАГАТЕ

Автор: Володимир Янченко
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минируют периметр. Ссутся, значит.
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29.09.2022 00:11 Відповісти
і що, такі жодна Світова організація захисників тварин на кацапів за це не наїде?
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29.09.2022 00:18 Відповісти
ні..он у Чорнобильській зоні жерли тварин червонокнижних, мінували - нічого..притулки обстрілювали - тиша..
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29.09.2022 00:24 Відповісти
защитники животных защищают животных только в мирных регионах. Тем более, по их определению, люди к животным не относятся. Грета подтвердит.
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29.09.2022 00:58 Відповісти
ймовірно, були спричинені тваринами, Джерело: https://censor.net/ua/n3370309
Ага, бухими тваринами.
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29.09.2022 00:17 Відповісти
Був помічений олень, що співав "Калінка-малінка", а потім БАХ!
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29.09.2022 03:42 Відповісти
Тільки б не наші хлопці...
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29.09.2022 08:29 Відповісти
 
 