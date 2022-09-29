Протягом 28 вересня на південному напрямку знищено 18 окупантів, 3 танки та 6 одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України за 28 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована. Нашими підрозділами продовжується закріплення на вивільнених територіях, ведення тактичних боїв, вогневий та психологічний тиск на ворога для послаблення його позицій.

В районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт.

Противник продовжує намагання утримати тимчасово окуповані території, прагне протидіяти реалізації наших задумів, часом робить спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій.

Так, силами до роти в напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив.

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Не припиняється ворожими підрозділами і повітряна розвідка. В протидію цієї активності 3 безпілотних розвідника типу "Орлан-10" нашими підрозділами збиті.

Продовжуючи обстріли наших позицій та прилеглих до лінії фронту територіальних громад із цивільним населенням з різних видів озброєння, ворог наніс ще й 6 авіаударів, в тому числі трьома крилатими ракетами типу "повітря – повітря" по літаках наших Повітряних Сил. Без втрат нашої авіації.

Ввечері ворожею авіацією нанесено ракетний удар п'ятьма ракетами класу "повітря – земля" Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя. 4 ракети знищено силами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід", 1 влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів. Без людських втрат.

Нашою авіацією нанесено 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

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Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі, по чотирьом районам зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 18 рашистів, 2 танки і 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

8 кораблів ворожого флоту маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 1 вдк та 3 надводних носії 24 ракет "Калібр"

Море штормить, а це, як правило посилює мінну небезпеку. Пам'ятайте, що радіус ураження уламками такого морського "сюрпризу" у прибережній зоні може сягати 100 метрів. Будьте пильними і свідомими, сповіщайте про виявлені підозрілі предмети компетентні органи, дотримуйтесь заходів безпеки і норм правового режиму воєнного стану.

Загроза нанесення ракетних ударів не зникла, на додачу до неї слід зважати на імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах".

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