Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: четверо загиблих, серед них - дві дитини, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж(оновлено)
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Росіяни вдарили ракетами по житлових кварталах Дніпра.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Загиблі та поранені діти, десятки понівечених будинків…
Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах.
На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета...
Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.
Пізніше Резніченко повідомив, що рятувальники виявили тіло ще однієї дитини:
"Про таке важко повідомляти…На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку".
Будь ласка, зачекайте...
и пр. Металу**** (жилой сектор)
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Я не знаю с чего начать.
Пишу, а мысли путаются.
…
Сегодня я увидел Ад изнутри.
Иногда нам кажется, что война рядом, но нас не касается.
Или касается, но пройдёт мимо.
Я расскажу вам сегодняшнюю историю.
То, что случилось на соседней с нами улице.
…
Историю несправедливости и богооставленности.
Историю фатума, который довлеет над нашей жизнью.
Историю, перед которой меркнут трагедии Эсхила.
…
Жила-была семья.
Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место.
В частный сектор. К бабушке.
…
Сегодня в их дом прилетала русская ракета.
Воронка, которую вы все видели на фотографиях примерно 8 на 10 метров.
Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса 12 лет и мальчик Иван, 8 лет от роду.
И маленькая собачка Джек.
Нет. Я буду откровенен до конца. Некоторые не просто испарились.
Их нашли у соседей на крышах.
На соседних улицах.
А когда приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пёс Крым.
И выл.
А потом приехали коммунальщики.
И увезли собаку, оглохшую, ослепшую и контуженную, в КП «Зооконтроль» и там городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать.
А по итогу приехал отец.
Он служит в ЗСУ. Под Лиманом.
Можно я дальше не буду продолжать?
Я видел все собственными глазами.
…
Я хочу только одного.
Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом - ответили за все сполна.
Не нужно писать про Божью кару.
Пусть Боженька отдохнёт.
Только сила нашей мести имеет значение.
…
А ещё я хочу, чтобы они все висели на деревьях.
Как этот колпак от соседской «Мазды», которой силой взрыва закинуло на обгорелое дерево…
Лють.
Це має прочитати кожен українець, і зокрема кожен боєць ЗСУ.
https://mydndz.com.ua/news/26229