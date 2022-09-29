УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4023 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 948 27
війна (56290) Дніпро місто (2152) обстріл (21010) Резніченко (493)

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: четверо загиблих, серед них - дві дитини, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж(оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни вдарили ракетами по житлових кварталах Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загиблі та поранені діти, десятки понівечених будинків…

Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах.

На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета...

Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти всю ніч обстрілювали із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Пізніше Резніченко повідомив, що рятувальники виявили тіло ще однієї дитини:

"Про таке важко повідомляти…На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку".

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: четверо загиблих, серед них - дві дитини, п’ятеро поранених 01

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: четверо загиблих, серед них - дві дитини, п’ятеро поранених 02

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: четверо загиблих, серед них - дві дитини, п’ятеро поранених 03

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: четверо загиблих, серед них - дві дитини, п’ятеро поранених 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Кацапи свідомо вдарили по мирних, які спали і ніякої їх загрози не представляли. В черговий раз впевнений, що Ціпія нелюди, слизькі потвори, які отримали в спадок від "червоної" імперії ракети і ядерну зброю. Це імперія зла. Якщо цивілізований світ робить щось для людини,придумували нові смартфони, айфони, автомобілі, одяг, взуття, то ці потвори виробляли руйнівні ракети,біологічну і хімічну зброю. І саме головне, цю потвору виростила Європа. Бумеранг в дії, скоро прийде "отвєточка" Цапія.
показати весь коментар
29.09.2022 07:59
+17
А у який район влучило? Два рази гепнуло дуже сильно. Царство Небесне загиблим. Всім кацапам - горіти у Пеклі...
показати весь коментар
29.09.2022 07:50
+16
такі жарти вже у 16 році перестали бути смішними
показати весь коментар
29.09.2022 07:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нєдопєрєпіл? Чи просто дурень?
показати весь коментар
29.09.2022 07:42 Відповісти
такі жарти вже у 16 році перестали бути смішними
показати весь коментар
29.09.2022 07:43 Відповісти
При однаковій назві міста і річки це не дивно.
показати весь коментар
29.09.2022 07:45 Відповісти
як ти відрізняєш Москву місто від Москви річки ?
показати весь коментар
29.09.2022 07:56 Відповісти
Особливо в новині, про загиблих людей. І дітей, тим паче
показати весь коментар
29.09.2022 07:46 Відповісти
зелений теж думав, що пукін не нападе на Україну. ти теж так думав.
показати весь коментар
29.09.2022 07:47 Відповісти
А у який район влучило? Два рази гепнуло дуже сильно. Царство Небесне загиблим. Всім кацапам - горіти у Пеклі...
показати весь коментар
29.09.2022 07:50 Відповісти
район барахолки (понятно?)
и пр. Металу**** (жилой сектор)
показати весь коментар
29.09.2022 10:50 Відповісти
Дякую, я вже приблизно зрозумів.
показати весь коментар
29.09.2022 11:45 Відповісти
Кацапи свідомо вдарили по мирних, які спали і ніякої їх загрози не представляли. В черговий раз впевнений, що Ціпія нелюди, слизькі потвори, які отримали в спадок від "червоної" імперії ракети і ядерну зброю. Це імперія зла. Якщо цивілізований світ робить щось для людини,придумували нові смартфони, айфони, автомобілі, одяг, взуття, то ці потвори виробляли руйнівні ракети,біологічну і хімічну зброю. І саме головне, цю потвору виростила Європа. Бумеранг в дії, скоро прийде "отвєточка" Цапія.
показати весь коментар
29.09.2022 07:59 Відповісти
О-о-о, айфони - це точно вище досягнення людства. Без них тепер - нікуди.
показати весь коментар
29.09.2022 08:45 Відповісти
сокира теж небезпечна, але без неї в господарстві - ніяк
показати весь коментар
29.09.2022 09:20 Відповісти
а у Вас який телефон, расєйський?
показати весь коментар
29.09.2022 12:03 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 17:02 Відповісти
Мені свої пекельні борошна пошуку і вставлення картинок на форумі можеш не демонструвати. До, речі був тут один такий старожил з ніком Lvbnhj, і десь пропав. Довставлявся картинок, напевне, і заслужив вічний бан.
показати весь коментар
29.09.2022 19:21 Відповісти
Ху€йскій.
Подивись статистику кількості користувачів смартфонів у світі по типах операційних систем, і тоді зрозумієш, який.
показати весь коментар
29.09.2022 19:16 Відповісти
4 вибуха нарахував
показати весь коментар
29.09.2022 08:18 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
29.09.2022 10:20 Відповісти
Кремлівський фюрер лютує перед смертю 100%!!
показати весь коментар
29.09.2022 14:54 Відповісти
А не пора вже гахнуть по Білгороду?
показати весь коментар
29.09.2022 15:49 Відповісти
Борис Филатов :

Я не знаю с чего начать.
Пишу, а мысли путаются.

Сегодня я увидел Ад изнутри.
Иногда нам кажется, что война рядом, но нас не касается.
Или касается, но пройдёт мимо.

Я расскажу вам сегодняшнюю историю.
То, что случилось на соседней с нами улице.

Историю несправедливости и богооставленности.
Историю фатума, который довлеет над нашей жизнью.
Историю, перед которой меркнут трагедии Эсхила.


Жила-была семья.
Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место.
В частный сектор. К бабушке.

Сегодня в их дом прилетала русская ракета.
Воронка, которую вы все видели на фотографиях примерно 8 на 10 метров.
Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса 12 лет и мальчик Иван, 8 лет от роду.
И маленькая собачка Джек.

Нет. Я буду откровенен до конца. Некоторые не просто испарились.
Их нашли у соседей на крышах.
На соседних улицах.

А когда приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пёс Крым.
И выл.

А потом приехали коммунальщики.
И увезли собаку, оглохшую, ослепшую и контуженную, в КП «Зооконтроль» и там городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать.

А по итогу приехал отец.
Он служит в ЗСУ. Под Лиманом.

Можно я дальше не буду продолжать?
Я видел все собственными глазами.

Я хочу только одного.
Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом - ответили за все сполна.

Не нужно писать про Божью кару.
Пусть Боженька отдохнёт.

Только сила нашей мести имеет значение.

А ещё я хочу, чтобы они все висели на деревьях.
Как этот колпак от соседской «Мазды», которой силой взрыва закинуло на обгорелое дерево…
Лють.

показати весь коментар
29.09.2022 16:35 Відповісти
Краще і не скажеш.
Це має прочитати кожен українець, і зокрема кожен боєць ЗСУ.
показати весь коментар
29.09.2022 17:06 Відповісти
Загинула вся сім'я воїна ЗСУ, вижив тільки пес Крим, який сидів на уламках та вив.

https://mydndz.com.ua/news/26229
показати весь коментар
29.09.2022 23:11 Відповісти
Через полгода та же история будет. Будут обстрелы и будут гибнуть люди. Эта ахинея а не война на очень долго.
показати весь коментар
30.09.2022 03:46 Відповісти
 
 