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У Мелітополі пролунав гучний вибух. Пошкоджено авто зрадниці Шапурової, яка очолила окупаційний "департамент освіти", - Федоров (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Зранку 29 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучний вибух у жилому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу. Подробиці уточнюємо", - зазначив Федоров.

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Пізніше Федоров додав, що з'явилась уточнена інформація від сил спротиву: підгоріло авто місцевої топ-колаборантки зрадниці Олени Шапурової.

"Особа, яка в мирному житті прославилась численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє "покликання": очолила окупаційний "департамент освіти" й всіляко допомагала окупантам насаджувати рашистський режим "освіти". За даними очевидців зрадниця жива, проте злякалась до напівсмерті", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Партизани.
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29.09.2022 08:26 Відповісти
До п1всмерт1 це була репетиц1я, ф1нал 1 смерть у тебе не за горами зрадниця застяна.
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29.09.2022 10:15 Відповісти
знали,что она" обросла коррупционными связями",но держали в колледже и не возбуждали уголовного дела этим все и сказано---ТЕПЕРЬ пожинаем плоды и делаем удивленное лицо --откуда колаборанты ? сейчас в раде спокойно сидят опожопники и голосуют вместе с зеленой гнилью,красота !
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29.09.2022 10:39 Відповісти
Бававнятко бавиться! Золота істота!
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29.09.2022 08:41 Відповісти
партезанен яяяяяя
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29.09.2022 08:49 Відповісти
хлопоГ,прихлопнули былонасекомышей с болот мацковии
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29.09.2022 10:25 Відповісти
втече на історичну родіну в Мокшандію і стануть прозивати Шампуровою. бо шашлик з неї бажали зробити
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29.09.2022 11:33 Відповісти
 
 