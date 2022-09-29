Окупанти на Луганщині планують відновити лише 800 будинків - це менше, ніж в одному Сєверодонецьку, - Гайдай
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Окупанти "планують" відновити 10-15 тисяч квартир у Донецькій та Луганській областях. Це у декілька разів менше ніжу Сєверодонецьку чи Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Уряд так званої "лнр" планує відновити лише 800 будинків – це менше, ніж в одному Сєвєродонецьку. Що саме будуть робити у цих 800 будинках, не зазначається. Але влада окупантів повідомляє, що у "республіках Донбасу" за координації мінбуду РФ ремонтно-відновлювальні роботи планується виконати на понад 500 тисяч кв. м об'єктів житлового будівництва", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це 10-15 тисяч квартир на дві області – Донецьку та Луганську.
"В одному Сєвєродонецьку в декілька разів більше. Не кажучи вже про Маріуполь. Напевно, "годувати всю Україну" без допомоги РФ було набагато легше, ніж задовольнити населення області у елементарних побутових потребах за підтримки Росі", - підкреслює Гайдай.
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И не совсем понял последний комментарий. Да плевать чмоне и на нас, и на своих рабов, и на жителей ордло. Ему нужна личная власть, которая обязывает людей держать как скотов в скотских условиях по методичке. Соседняя страна с быстрорастущим уровнем жизни (с Ермаком и Беней правда, но это лучше, чем было) уже была в такой ситуации, что программист в Киеве чувствовал себя лучше, чем программист в Москве, и это даже без учета чеченцев и узбеков, которые в любой день и ночь могут изнасиловать и убить его пятилетнюю дочь (а потом мусора в полиции и его самого, если напишет заявление), а чисто по зарплате и перспективах, в том числе и научного характера. Чмоня просто хочет нанести такой ущерб, чтобы здесь был нищий народ, всеми способами, от марионеток у власти до прямых разрушений. Это единственная его цель. Он поэтому по личному приказу в Буче это устроил, поэтому предлагает такой вид мира, который будет пугать инвесторов, ему лишь бы здесь люди жили в нищете и он мог это показывать своим рабам. Пока у чмони на данный момент все еще хорошо, война идет, люди страдают, он в норме, сотни тысяч его мусоров тоже шикуют и им даже лучше, больше баб будет, многие айтишники с высокими зарплатами, которые уводили их баб, уже уехали из кацапии.