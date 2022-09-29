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За тиждень "часткової мобілізації" РФ покинуло більше росіян, ніж Путін відправив на війну у лютому, - Британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кордон,росія,грузія,мобілізація

За даними розвідки Великої Британії з РФ за останній тиждень втекло більше людей, ніж було відправлено Путіним на війну в Україну у лютому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у опублікованому огляді за 29 вересня.

"За сім днів відтоді, як президент Путін оголосив "часткову мобілізацію", спостерігається доволі масовий виїзд з країни росіян, які хочуть її уникнути. Точні цифри невідомі, але це, ймовірно, вже більше, ніж загальна чисельність угрупування, яке РФ розгорнула для вторгнення у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, серед втікачів переважають найбільш заможні й освічені люди.

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"Якщо додати це до фактору тих резервістів, яких все ж мобілізують - внутрішній економічний вплив меншої доступності трудового ресурсу та прискорення "відтоку мізків", скоріш за все, ставатиме все більш значним", - додають в огляді.
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29.09.2022 09:00 Відповісти
Не правильно, що їх впускають до себе Грізія, Казазстан та решту країн... не подобається мобілізація яку вам нав'язала владу, міняєте владу, або вмирайте в Україні...
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29.09.2022 09:11 Відповісти
так нет разницы им умирать при смене власти или на войне
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29.09.2022 10:25 Відповісти
На справді нічого хорошого у цьому немає. Якби ху:%;йло захотіло - воно у один момент перекрило б кордони. Воно просто дає можливість втікти з краіни тим, хто не бажає здихати за його "хотєлки". Значить у нарасєє залишиться менше тих, хто буди ним (ху:%;йлом) невдоволений. А дурників з промитим телевізором мозком там вистачить не на одну могилізацію, це точно.
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29.09.2022 09:34 Відповісти
Хто зна, хто зна, судячи по масштабам, відкриється ще одна таємниця, яку приховують ординці, ніяких 140 млн там і близько нема.
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29.09.2022 09:39 Відповісти
Що можу точно сказати, так те, що пересидіти в отих тайгах, 100 відс.можливо, там є нас.пункти такі, що влади не було ніякої ніколи, до біса
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29.09.2022 09:57 Відповісти
 
 