Для постачання Україні нових 18 HIMARs знадобиться кілька років, - Пентагон
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Постачання нових установок HIMARs, які включені до останнього пакету військової допомоги США, спрямоване на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.
Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Останній пакет допомоги включає 18 високомобільних артилерійських ракетних систем разом з відповідними боєприпасами. В рамках програми USAI Сполучені Штати закуповуватимуть ці системи у виробника з метою надання їх Україні, а не вилучатимуть їх безпосередньо з американських військових запасів, як це було зроблено раніше з 16-ма реактивними системами HIMARS, відправленими до України.
За словами високопосадовця оборонного відомства США, прибуття останніх обіцяних Україні HIMARS може зайняти деякий час.
"Закупівля та доставка цих систем HIMARS та відповідних боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення - це лише початок процесу закупівлі ", - сказав посадовець.
Хоча довгострокова закупівля новостворених HIMARS для України не заважає США продовжувати вилучати існуючі системи з арсеналу у разі необхідності, вона слугує більшій меті - мати ці системи за контрактом і в резерві для постачання пізніше, сказав урядовець.
"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони знадобляться українським збройним силам у майбутньому", - сказав посадовець. "Це дійсно значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз. Це жодним чином не виключає того, що ми продовжуватимемо інвестувати в їхні нинішні сили, використовуючи можливості, які доступні сьогодні, і які ми можемо отримати сьогодні з американських запасів" - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
Як цей пакет відміняє те, що робиться зараз?
Слава ЗСУ ♥️🖤💪🔱♥️🖤
ні, він звичайна російська паскудь. Будь-яка людина, яка мріє про "свабодную расію" замість повного визволення поневолених народів від росії, і яка називає себе "рускім", завжди є банальним імперцем, шовіністом, ксенофобом і потенційним ворогом України.
Проблема полягає лише в тому, що в Україні щє лишається безліч дурачків, які те не тямлять.
Август 1939 года... Степан Бандера звонит Йоахиму фон Риббентропу в Берлин и говорит
Герр Риббентроп полетели в Москву заключим братский союз со сралинским отребьем..., Риббеннтроп Каже...я полечу,а ты Степан Андреевич лети в Вашингтон к Рузвельту насчёт тушонки Сралину...бо в Сссре жрать нечего...🤣
Тушонки Рузвельта не будет...,буде дещо друге...💪🔱♥️🖤💯
Що за представник Пентагону? Де в Європейській правді посилання на оригінал?
.чувак...
Что же придётся рассчитывать на 16 Хаймарсов поставленных ранее...
А еще есть М270 и Марсы...
Украина - 9 единиц M270B1 MLRS из Великобритании, 3 единицы MARS2 из Германии и ещё 2 в процессе поставки, а также ожидается поставка 2 единиц M270 MLRS из Норвегии...
Т.е. 32 штуки в наличии должны быть. Ну и эти будут поставлять по паре штук раз в месяц дай бог.