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війна (56290) Пентагон (1077) допомога (5014) США (14451) HIMARS (218)

Для постачання Україні нових 18 HIMARs знадобиться кілька років, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

himars

Постачання нових установок HIMARs, які включені до останнього пакету військової допомоги США, спрямоване на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Останній пакет допомоги включає 18 високомобільних артилерійських ракетних систем разом з відповідними боєприпасами. В рамках програми USAI Сполучені Штати закуповуватимуть ці системи у виробника з метою надання їх Україні, а не вилучатимуть їх безпосередньо з американських військових запасів, як це було зроблено раніше з 16-ма реактивними системами HIMARS, відправленими до України.

Читайте: 18 систем HIMARS, - Пентагон виділяє Україні новий пакет допомоги на $1,1 млрд

За словами високопосадовця оборонного відомства США, прибуття останніх обіцяних Україні HIMARS може зайняти деякий час.

"Закупівля та доставка цих систем HIMARS та відповідних боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення - це лише початок процесу закупівлі ", - сказав посадовець.

Хоча довгострокова закупівля новостворених HIMARS для України не заважає США продовжувати вилучати існуючі системи з арсеналу у разі необхідності, вона слугує більшій меті - мати ці системи за контрактом і в резерві для постачання пізніше, сказав урядовець.

Також дивіться: Знищена HIMARS’ами база російських окупантів у Балаклії. ФОТОрепортаж

"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони знадобляться українським збройним силам у майбутньому", - сказав посадовець. "Це дійсно значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз. Це жодним чином не виключає того, що ми продовжуватимемо інвестувати в їхні нинішні сили, використовуючи можливості, які доступні сьогодні, і які ми можемо отримати сьогодні з американських запасів" - пояснив він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
З таким "ленд-лізом" Гітлера не перемогли б ніколи 😕
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29.09.2022 09:03
+28
Це вже їм вирішувати. А наш нарід Єрмаку довірив з Хомчаком ракетну програму - з них і питати треба
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29.09.2022 09:38
+27
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29.09.2022 09:05
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Все выигрывают и США экономика и народ США и власть США и Украина вооружается и выигрывает, Европа выигрывает ибо Украина будет защищать Европу и никакой враг не пройдет!
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29.09.2022 10:27 Відповісти
Опять... Это позволяет не умереть, но не позволяет полностью выздороветь...
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29.09.2022 09:26 Відповісти
немецкий след
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29.09.2022 09:26 Відповісти
Хоча довгострокова закупівля новостворених HIMARS для України не заважає США продовжувати вилучати існуючі системи з арсеналу у разі необхідності, вона слугує більшій меті - мати ці системи за контрактом і в резерві для постачання пізніше, сказав урядовець.
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29.09.2022 09:26 Відповісти
Цими заявами вони знов найо*бують русню... ті двинуть а хімарси насиплять і Бог їх знає скільки їх тут...
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29.09.2022 09:35 Відповісти
Це що за пакет такий дірявий та порожній?? Наче і є , а то й немає. Не треба нам нових установок, дайте нам старі, бл. Щось тут темне.
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29.09.2022 09:36 Відповісти
А думати про те, що буде через кілька років, не потрібно?
Як цей пакет відміняє те, що робиться зараз?
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29.09.2022 09:54 Відповісти
Голова у тебя темная
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29.09.2022 10:13 Відповісти
Пнх, кацап.
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29.09.2022 10:43 Відповісти
Сегодня утром Юрий Швец в своем блоге Ютьюба рассказал все хитрости Пентагона...,в принципе я с ним согласен...,но есть одно но...,на сегодня главное,нужны что воздух ...дизель генераторы для ВСУ...крайне нужны...очень нужны...♥️🖤💪🔱👍
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29.09.2022 09:37 Відповісти
Ніхто не хоче подумати про те, що український MARCH ON MOSCOW в реалі нездійснений? Що палити мокшу, яко Наполеон в 1812-му вже не вийде? Не доганяєте, що розпад лаптєстану повинен статись так, яко стався розпад совка в 1991-му році? Що для цього їхня еліта сама повина задушити ***** і спалити його нахрен?
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29.09.2022 09:39 Відповісти
А хто при здоровому глузді говорить про "марш на москву"? Нам потрібно велику кількість західної зброї, щоб зупинити навалу тієї орди, яку зараз посилено набирають у кожному куточку Мокшанської недоімперії. Про наш наступ в таких умовах, я би не став говорити. А тут виявляється, що "кілька років" будуть нам цю зброю давати... Тьху, вибачте.
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29.09.2022 10:10 Відповісти
ми доганяємо. ще й економічні проблеми в них будуть. але ж нафтове ембарго вступить в силу тільки в грудні, а на нафтопродукти - аж в березні. ядерна зброя в обмін на харчі - але не скоро ще.
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29.09.2022 10:10 Відповісти
Не будет никакого распада лаптестана, это никому не нужно.
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29.09.2022 10:14 Відповісти
Raspad roSSiji neizbezen!
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29.09.2022 12:14 Відповісти
раССея к тому времени и закончится..
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29.09.2022 09:43 Відповісти
Іншими словами " хвате триндіти про поставки".
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29.09.2022 09:43 Відповісти
Як казав один дядько знайомий... Напугай дурака HIMARSaми...все ошибки он сделает Сам...🤣
Слава ЗСУ ♥️🖤💪🔱♥️🖤
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29.09.2022 09:46 Відповісти
Друзі-американці, невже ви вважаєте, що проти вас хтось наважиться воювати конвенційною зброєю і тому притримуєте її в себе? Не лукавте. Ви ж бачите, що кацапія Україні не може дати ради. І точно таким колосом на глиняних ногах є Китай. Без ЯЗ вони ніщо. Японія окупувала б Китай за кілька тижнів, якби захотіла та війна велася лише конвенційною зброєю.
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29.09.2022 09:51 Відповісти
Тому Китай і зараз боїться Японії до усрачки, це вже на генетичному рівні.
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29.09.2022 09:54 Відповісти
З окупацією Китяю Японією є одна проблемка - навіть всіх 140 мільйонів японців не вистачить щоб контролювати всю територію Китаю
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29.09.2022 10:15 Відповісти
Колись же якось контролювали. Та й Тибет допоміг би. Утім, подейкують, що Далай-лама вступив до компартії Китаю
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29.09.2022 16:59 Відповісти
Китай нет. А отдавать все конвенциальное оружие со складов никто в здравом уме не будет.
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29.09.2022 10:16 Відповісти
Китай -- колос на глиняних ногах! Ніхто не просить віддавати всю звичайну зброю. Але, я Вас запевняю, що ніхто ніколи на США не нападатиме. Я служив в РВСН в ссср. І навіть в РВСН нехтували бойовою підготовкою. Бо ссср збирався воювати лише ЯЗ. В Афганістані вони не змогли дати раду навіть партизанам, ким, по суті, були афганські формування.
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29.09.2022 17:04 Відповісти
Вчера смотрел видос,где тетка,типа офицер-инструктор рабSSeянской дохлой армии снабжала знаниями новобранцев могилизованной армии... сказала кратко...пацаны.на складе ничего нет,покупайте себе все сами...вам дадут только автоматы...вторая армия пля...Третьего Мира...🤣
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29.09.2022 09:55 Відповісти
Неужели Солонин прав?
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29.09.2022 09:56 Відповісти
-дзвонить куйло до американського "байди"."Слухай старий".Ти з тими "хімарсами" для України почекай пару років, поки я оформлю окупацію,вже окупованих мною українських земель , та побільше знищу українців, і нанесу руйнації житла,заводів,фабрик і т.д.- "домовились куйло, продовжуй".
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29.09.2022 09:58 Відповісти
дебілятко слухай-"Байда сказав в Рамштайні де були зібрані міністри із 40 ка країн в тому числі Держави НАТО. За тиждень Україна має бути в НАТО,без ніяких відмовок" Це можна було зробити на саміті НАТО в Іспанії,і багато разів до рашистської окупації,як в 2014 році, так і до нинішньої.Як думаєш ,якщо є чим думати, чи було би те винищення України і її народу, котрий маємо сьогодні????
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29.09.2022 14:20 Відповісти
Якщо лапоть не розуміє , ЯК фінансує НАТО, то хто ж йому лікар?
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29.09.2022 21:17 Відповісти
Марк Солонин провокатор ещё тот...из серии я все знаю и имел доступ к секретнейшим секретам и Архивам дохлого Сссра...🤣
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29.09.2022 09:59 Відповісти
100%. В нього пішов цикл з чуваками, які дуже спритно намагаються пересмикувати. Особливо той "економічний експерт", який доказував (і майже доказав), шо санкції рашці тільки на користь і заморозка ********* бабла нічого не означає.
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29.09.2022 11:23 Відповісти
"Марк Солонин провокатор ещё тот..."
ні, він звичайна російська паскудь. Будь-яка людина, яка мріє про "свабодную расію" замість повного визволення поневолених народів від росії, і яка називає себе "рускім", завжди є банальним імперцем, шовіністом, ксенофобом і потенційним ворогом України.
Проблема полягає лише в тому, що в Україні щє лишається безліч дурачків, які те не тямлять.
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29.09.2022 11:48 Відповісти
Це п.з дець, друзі... Вчора Арістовіч так тими 18 Хаймарсами хвалився, розповідав що це "подвоїть кількість вже наявних у нас Хаймарсів"... А сьогодні ось така новина. Чим нам мільйонну орду орків зупиняти, дорогі наші "західні партнери"?
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29.09.2022 10:07 Відповісти
Представьте себе такой миф...
Август 1939 года... Степан Бандера звонит Йоахиму фон Риббентропу в Берлин и говорит
Герр Риббентроп полетели в Москву заключим братский союз со сралинским отребьем..., Риббеннтроп Каже...я полечу,а ты Степан Андреевич лети в Вашингтон к Рузвельту насчёт тушонки Сралину...бо в Сссре жрать нечего...🤣
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29.09.2022 10:12 Відповісти
Я думаю засланий козачок кричить всепропало. По ніку і реєстрації видно
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29.09.2022 10:17 Відповісти
***** иди, лапоть.
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29.09.2022 10:18 Відповісти
С 1 октября начинаются поставки в Украину по Лэнд-Лизу из США...
Тушонки Рузвельта не будет...,буде дещо друге...💪🔱♥️🖤💯
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29.09.2022 10:16 Відповісти
надпотужна порція обіцянок
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29.09.2022 10:32 Відповісти
Так, буде дуже потужне та яскраве ні-ху-я.
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29.09.2022 12:48 Відповісти
та ну, піздьож для ****. Хаймарси вже мать в Україні.
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29.09.2022 10:18 Відповісти
Коментатори, фільтруйте хоч трохи інформацію!
Що за представник Пентагону? Де в Європейській правді посилання на оригінал?
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29.09.2022 10:19 Відповісти
представник Пентагону це - блогер Швець . . Це він таке озвучив у ютюбі ,, і поки що він єдиний .
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29.09.2022 10:23 Відповісти
крашений кгб-іст швець, цвірінькав про ленд -ліз з жовтня, а тут не те, що ленд лізу нема , тут америкоси, 18 хаймарсів, декілька років будуть передавати!((((
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29.09.2022 10:35 Відповісти
18 хаймарсів, декілька років будуть передавати!)) саме про це він і цвірінчав . Тільки він говорив не про роки , а про один рік . Про те що - це замовлення для військового заводу , який виробляє Хаймарси , і що замовлення на 18 систем , завод виконає не раніше ніж через рік .
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29.09.2022 10:41 Відповісти
не роки, а рік, *** легше стало(((( навіть рік, це говорить про те, що ленд-лізу нема, що ленд ліз це пшик!(((
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29.09.2022 10:45 Відповісти
Так надо было свои ракеты и арту строить, а не три года искать мир в глазах у путлера
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29.09.2022 10:25 Відповісти
будувати потрібно було, 8 років з 14, з моменту початку війни!
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29.09.2022 10:50 Відповісти
Ну так 5 перших років будували, а останні 3 все зупинили
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29.09.2022 17:36 Відповісти
що набудували?
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29.09.2022 17:54 Відповісти
здєц...
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29.09.2022 10:27 Відповісти
Это просто ****** с такими поставками...18 хаймарсов они собрались делать несколько лет...на каких даунов рассчитана эта инфа?? Неужели американцы тоже такие тупые???
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29.09.2022 10:27 Відповісти
Зеля казав войны не будет..готовим сашлыки на 9 мая...моя разведка круче американской...😛
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29.09.2022 10:32 Відповісти
по ходу, табах був правий, коли в недавньому ітерв"ю, сказав , що де - факто, нема ніякого ленд -лізу((( віджали в нас яд-зброю, під гарантії безпеки і територіальної цілісності, а гарантіями виявились джавеліни з 16-ма хаймарсами, а чуть не забув і ще 18, в перспективі!(( китай може не сцяти і сміливо забирати тайвань, ні хера ці чмошні америкоси, не зроблять! бо сцикливі фуфлогони!
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29.09.2022 10:33 Відповісти
Жуйте 73% ЗеКодломойских чуваков...и купленный позавчера заводик миллиардером путлера Вадимом Новинским ... война войной а бизнес круче ..😛
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29.09.2022 10:38 Відповісти
З 73% , як мінімум 60 вже зрозуміли, що лоханулись, а з 20% соєвих не порозумнішав ніхто, деякі тільки перескочили в стадо зебілів. Ідіоти не хочуть знати, що можуть вибирати з 30 млн і зациклились на двох вже остогидлих навіть їм персонажах.
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29.09.2022 11:05 Відповісти
Ну да ну да...Порошенко с 95 кварталом по гастролям ездил... Кипр Греция Грузия Турция...а Зеля с 2014 года армию восстанавливал...верю

.чувак...
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29.09.2022 11:16 Відповісти
А звідти де ти сидиш добре видно, як Порох армію восстанавлівал? Бо ми тут що з 14го по 18й, що в нинішньоиу році армію і одягали і екіпірували і годували всім народом, не рахуючи податків. Кудись вся Порохова робота випарувалась. Те що він зараз робить під фото і відеофіксацію для ЗСУ, якраз працює як антипіар, викриває, що він нічим до толку (або мізерно) не забезпечив армію за час каденції.
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29.09.2022 17:43 Відповісти
В ноябре выборы в Конгресс США,в Палате Представителей может оказаться Большинство у республиканцев...ленд,- Лиз они заблокируют и что будете делать...ЗеКодлмойские,,?
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29.09.2022 10:45 Відповісти
Если это правда, то новость плохая... Оружие отличное и оно необходимо...
Что же придётся рассчитывать на 16 Хаймарсов поставленных ранее...
А еще есть М270 и Марсы...
Украина - 9 единиц M270B1 MLRS из Великобритании, 3 единицы MARS2 из Германии и ещё 2 в процессе поставки, а также ожидается поставка 2 единиц M270 MLRS из Норвегии...
Т.е. 32 штуки в наличии должны быть. Ну и эти будут поставлять по паре штук раз в месяц дай бог.
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29.09.2022 10:52 Відповісти
довірливим лохам на ім'я українці можна впарити будь-якого арестовича.
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29.09.2022 10:53 Відповісти
Так вам все и расскажут. Все идет по графику. Это военная тайна
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29.09.2022 10:58 Відповісти
Вчора від звістки про 18 himars дехто зі штанців від радості вистрибував - не кажи гоп, бл@дь Взагалі, ну, досить бути мавпами, які після будь-чого стрибають і верещать.
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29.09.2022 11:12 Відповісти
Гимарсы скупили Швеция и Финляндия с Эстонией...,Зелемойским чувакам не Ворам ,оставят пару штук...😂
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29.09.2022 11:13 Відповісти
Це вкид,щоб орківське м'ясо сміливіше шкандибало коли почують "Урааа!" "Впєрьооод!" і не лякалися хаймерсів, "яких нема". Жирніший шашлик буде.😊
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29.09.2022 11:26 Відповісти
у них однако 500 хаймарсов
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29.09.2022 11:33 Відповісти
Черговий подарунок старого Бідона своєму кремлівському другу
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29.09.2022 11:43 Відповісти
Привет невмирущей зраде!
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29.09.2022 11:56 Відповісти
Це може такий натяк хутіну - як рипнешся, то дамо Україні ще Хамарсів. А так може і не дамо...
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29.09.2022 12:01 Відповісти
США ТРИМАЄ УКРАЇНУ НА ДІЄТІ, КОРЕКТУЮЧИ ЇЇ З КРЕМЛЕМ. ПОКИ МИ НЕ ПОЧНЕМО ВИГОТОВЛЮВАТИ СВОЮ ЗБРОЮ НАМ НЕ ВИГРАТИ.
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29.09.2022 12:04 Відповісти
Це кізда. ОТО ОXXXУЭННИЙ лендліз почався, нічого не скажеш! Можуть обісрати добрі новини америкоси.
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29.09.2022 12:35 Відповісти
Не надо паниковать.Американцы на весь мир не будут раскрывать все карты по лендлизу,это военная тайна.У них еще есть серьезные опасения,что в ОП и КМ завелись "кроты"
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29.09.2022 13:04 Відповісти
Ой, ця мантра про таємну зброю вже задовбала.
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29.09.2022 14:32 Відповісти
вони шо долбойоби?
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29.09.2022 13:26 Відповісти
Это уже ни в какие ворота не лезет. Полная лажа.
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29.09.2022 16:00 Відповісти
«мы перевернем небо и землю...», бла-бла-бла. Якби штати бажали, Україна розбила кацапстан ще в липні. То німці дають-недають зброю, то Америка скоро, вже скоро піде лендліз, а меж цім гинуть українці.
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29.09.2022 23:56 Відповісти
Опять у зрадофилов паника. В США не делают ставку на РСЗО, поэтому их мало. Напомню: джавелины они вообще прекратили выпускать. Все основные боевые задачи в их стратегии ложаться на ВВС. Прийдется подождать заказ, не дадут же вам один Раптор или Глобал Хоук вместе с пилотами по цене всего ЗСУ целиком. С пилотами, потому что научиться использовать это оружие не в качестве калошмата или легкой цели требует терпения денег и времени, и никто такое вооружение вам по лендлизу не даст просто потому что у Украины нет и не может быть таких денег в этом веке. Сейчас уже не время сотен тысяч дешевых Т34 которые собирали за пару часов, Поэтому не ждите полтора миллиона Хаймарсов.
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30.09.2022 00:20 Відповісти
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