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Ядерний удар по Україні розглядатимемо як широкомасштабний напад на НАТО, - американський сенатор Грем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,ядерна

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін накаже застосувати ядерну зброю проти України, США розглядатимуть це як широкомасштабний напад на НАТО.

Про це політик сказав, виступаючи під час засідання під назвою "Від Нюрнберга до України: відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dikGAZETE.

Грем зазначив, що радіація у разі такого удару впливатиме не тільки на Україну, але й на всю Європу.

"Ми повинні негайно протистояти цьому шантажу. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це матиме руйнівні наслідки, і він мав рацію", - сказав сенатор.

Він наголосив, що світ має донести до президента РФ, що на його ядерні погрози та їхню можливу реалізацію обов'язково буде відповідь. Сенатор закликав і Конгрес, і НАТО посилити повідомлення про те, що "все пекло обвалиться на Путіна", якщо російський президент спрямує ядерний удар на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза тактичного ядерного удару по Україні підвищилась, але все ще малоймовірна, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+86
оце вже діло
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29.09.2022 09:07
+82
Вот теперь понятно почему иностранные граждане должны покинуть роиссю.
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29.09.2022 09:08
+42
Правильно, це попередження куйлу, яке думало, що лише він один може розмахувати ядерною зброєю, а всі будуть коритись.
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29.09.2022 09:19
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оце вже діло
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29.09.2022 09:07 Відповісти
Вот теперь понятно почему иностранные граждане должны покинуть роиссю.
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29.09.2022 09:08 Відповісти
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29.09.2022 09:10 Відповісти
Правильно, це попередження куйлу, яке думало, що лише він один може розмахувати ядерною зброєю, а всі будуть коритись.
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29.09.2022 09:19 Відповісти
"Подождите, у нас ведь тоже ракеты есть, и немало»
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27.10.2022 23:53 Відповісти
Заспокоює що з України поки не евакуюють посольства...
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29.09.2022 09:30 Відповісти
до 3 жовтня
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29.09.2022 10:52 Відповісти
Если расеяне ударят ядерным оружием, а Нато и Евпропа сглотнет, то знаете что будет? росеяне ударят по Нато и по Европе ядерными бомбами, и не будет ответки. а то ***** нападет. Мой прогноз
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29.09.2022 09:11 Відповісти
Я згоден з вами щодо деякої сцикливості ********* Заходу, але ви тут дещо перебільшуєте. Якщо ядерка буде по странам НАТО, то відповідь вже буде миттєвою і стовідсотково ядеркою по усім стратегічним військовим обї'єктам русні. Навіть, не виключено, що якщо русня лише коли заведе у повну бойову готовність свої ядерні шахти, може трапитися "щось", чого ми чекати не будемо.
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29.09.2022 09:40 Відповісти
не переживай, ганси може б і зглотнули, а Бріти х..там
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29.09.2022 11:14 Відповісти
Была инфа что НАТО отслеживает все перемещения яо.
Представим что НАТО засекло маневр по подготовке пуска ядерных ракет.
Они ведь заранее не знают куда долетит ракета в Украину или в Польшу?
Поэтому они заранее обязаны погасить на территории россии.
или есть варианты?
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29.09.2022 11:41 Відповісти
Надо заранее чпокнуть по кремблю и по норе где оно прячется. Иначе получается мы ждём пока пуйло первым ударит. В связи с последними событиями у рахи нет шансов остаться империей...
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29.09.2022 17:53 Відповісти
Если штаты и НАТО сглотнут, то путлер победит сразу. Выполнится его главная цель - забрать у США статус сверхдержавы и мирового полицейского
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29.09.2022 15:40 Відповісти
Какой же полицейский уничтожает своих охраняемых? Тут разве что станут мировыми гопниками.
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27.10.2022 23:56 Відповісти
Дядька, ты сейчас х&йню сморозил, реально.
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29.09.2022 16:50 Відповісти
Це особиста думка і слова всього лише одного сенатора США, хай навіть і Гремма.
Але, так бачиться, що час розвалу росії невпинно підходить... хоча і страшною ціною для України.
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29.09.2022 09:13 Відповісти
Знаешь скольки ударам тактическим ЯО был равен Чернобыль?

Хиросима с Нагасаки по загрязнению рядом не стояли

Так шо нефуй пугать!
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29.09.2022 11:22 Відповісти
Ліндсі Грем не такий уже і звичайний сенатор. Він досить впливовий і виражає думку широкого кола політиків і держслужбовців США.

Тому до його слів треба ставитись з усією серйозністью.
Значить такий план дій США і НАТО розглядають - і він доніс це до путлера.
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29.09.2022 12:08 Відповісти
Вот это конкретный сигнал. Всё может быть, но, думаю х-ло после такого рода предупреждений, а это не первое, не решится доставать свою ржавую ядерную дубину.
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29.09.2022 09:14 Відповісти
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29.09.2022 09:15 Відповісти
А потом скажут - широкомасштабно можно на НАТО напасть даже как Лука - широкий поток беженцев с Ирака атаковал Польшу лазерами и камушками.

\\\\\\\\\"все пекло обвалиться на Путіна", якщо російський президент спрямує ядерний удар на Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3370338\\\\\\\\\

Мммм, конфетка а не цитатка - а шо если пекла нет? Или путин - отеист? тогда герой новости такой:
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29.09.2022 09:16 Відповісти
у тебе проблема із розумінням тексту.
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29.09.2022 10:37 Відповісти
б*же, постав себе на місце прем.єра Італії - путін атакував хз де хз кого ядеркою - треба оголосити війну, бо етоващєбєспрєдєл - твої дії?
Або Англія - вдарити також ядерним і отримати на островах тупо чорнобиль? вдарять? оголосять? ага, розігнались. на то і підтискає лисий гномик. То тобі не ето шо там Гітлер напав на когось там - відправити солдатів хай воюють, а зараз тупо може прилетіти по Лондону для початку. Я тільки за шоб атакували рашку, але подивись тверезо - ну дуже малоймовірно шо самогубство за якусь там донбащину в Англії хтось буде вчиняти.
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01.10.2022 10:55 Відповісти
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29.09.2022 09:19 Відповісти
Намахании путін сказав -- - шмальнем - весь світ у пекло а рашка в раи.
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29.09.2022 09:21 Відповісти
Шановний Сенатор, а може превентивний удар по кремлю?

І весь Світ зітхне із заспокоєнням!
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29.09.2022 09:23 Відповісти
Стратегічні війскові об'єкти у русні знаходяться не в кремлі, та й ***** теж не там.
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29.09.2022 09:42 Відповісти
Но психологический эффект будет прекрасный! И воронку не засыпать 100 лет.
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29.09.2022 11:28 Відповісти
Зато рублядовка там, тобто вся иліта
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29.09.2022 12:59 Відповісти
У Кремлі вкрадені у нас та в інших цінності
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29.09.2022 11:43 Відповісти
Оце пас на поле головного кацапа!
Тепер думай Фєдя, думай.
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29.09.2022 09:23 Відповісти
Солідна відповідь державного діяча солідної держави на погрози обісцяної шпани недоцмперії, одігнувших костюми із США і Європи і уявивших себе пупами землі. Сьогодні в бункері будуть вибирати місто, яке розташоване подалі від європейських країн, Туреччини і більше всього підходить маленьке містечко десь біля Воронежу чи Харкова і щоб вітер був в бік Цапії. Вони ж мають показати що не злакалися і потравити своїх, щоб їх ще і пожаліли.
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29.09.2022 09:29 Відповісти
👏🙌💪👍🏻🙈🙊🙉
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29.09.2022 09:29 Відповісти
АналоГовнет путлер угрожает ядерной метлой ...в 28 махов...тебе долбодятлу верит разве что Дима Сикелев,типа радиоактивный пепел...,ты за что взорвал Северные потопы?стока бабла💰 увалил...отмыл...🤣
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29.09.2022 09:30 Відповісти
Северные потопы --- это шедевр!
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29.09.2022 18:31 Відповісти
Це на слова Байдена чи Столтенберга... які повноваження у цього сенатора?
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29.09.2022 09:33 Відповісти
точно точно, сенатор сам з бодуна вирішив заявити...а московити хай чешуть репу чи так думає якийсь сенатор чи ретранслює думки інших...
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29.09.2022 10:16 Відповісти
Не думаю ,что запад устроен так-же как наглухо отбитая рашка, фрик в сенаторах это такое, больше рюззкое изобретение (к сожалению и наше тоже) штатовский сенатор не хлопает журналисток по лобку и не несет откровенной околесицы как к примеру наш бывший сенатор кива или нынешний шуфрич, справедливости ради надо отметить также какого нибудь брагара или третьякову, чтоб не создавалось впечатление что все фрики из опзж, слуг, коломойцев и прочих тоже хватает по хорошему 80% восьмого созыва, сплошные фрики, по крайней мере концентрация в этот раз зашкаливает. Может потому ,что мы далеко, мы не видим их сенаторов заказывающих шлюх с рабочего места но в целом создается впечатление что члены конгресса США или допустим европарламента #уйни обычно не несут, и понимают где ,когда и что говорят...
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29.09.2022 11:05 Відповісти
В общем..
Он авторитет в сенате!))
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29.09.2022 18:33 Відповісти
та да, якесь засідання невідомо яке. вважаю, що ніякої сили не мають ці слова. так само не вірю Саллівану, за його "катастрофічними наслідками". вони й в лютому погрожували путлеру, санкції із ада, те-се, але упоротого це не спинило.
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29.09.2022 09:46 Відповісти
Это называется остоточний ****** ***** Запад дал конкретный ответ Орки поворачивайте на кремль , там более легкое вооружение .
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29.09.2022 10:05 Відповісти
Не перебільшуйте. Не Захід дав конкретну відповідь, а один сенатор висказав свою персональну позицію. Просто тому, що сенатор не має права казати за все США, а тим паче - за весь Захід. І хоча він висказав цілком правильні речі, цього катастрофічно мало.
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29.09.2022 11:00 Відповісти
Прости им малый ядерный удар, завтра будет несколько мощных, а после завтра Послезавтра.
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29.09.2022 10:14 Відповісти
...вот потому и нужен преаентивный удар по болотам мацкковии..
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29.09.2022 10:24 Відповісти
Вже пора те саме сказати Байдену або зробити офіційну заяву парламенту чи підготувати документ про вступ США у війну на боці України у разі ядерного удару рф. Оце і буде найкращим запобіжником ядерної катастрофи.
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29.09.2022 10:27 Відповісти
Добре! А, то, ще трошки, і НАТО запросило би Україну встати на Їх захист.
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29.09.2022 10:40 Відповісти
Если параша ударит по Украине ядерным оружием и на это не будет быстрого и жесткого ответа(не санкциями а ударом) с цивилизацией на земле можно будет попрощаться! Следующей будет Северная Корея ,с лозунгом -а что так можно было , рона ударит по Южной и захватит ее!А там и Иран подтянется и Китай задумается! Каждый сумасшедший прыщ на Земле будет так поступать!Откроется ящик Пандоры! Или один раз дать по башке сумасшедшему и закрыть этот вопрос или не будет безопасного места , а цивилизация погибнет! Я не говорю о международной системе безопасности и остальных вещах. Вопрос банальный - можно или нет!И в результате событий которые мы видим на него будет дан ответ! И этот ответ будет дан ядерными державами! А что мы? Если нас будут уничтожать в ядерном огне , нам остается только месть! Потому что противостоять напрямую такому развитию событий очень сложно! У нас нет противовеса! Думаю за уничтожение своей земли , мы будем мстить! И тем и этим! Параше за то что она сделала а западу за то что не сделал сейчас и за то что сделал раньше(отобрал ЯО). Параше мстить будем взрывая на ее территории атомные электростанции и уничтожая их города, ведь моральный аспект нас уже не будет интересовать , мы потеряем все, и возможно, уже будем умирать от радиации! А западу будем тоже мстить , но не так жестоко , что бы он понимал что произошло! Хотя на самом деле , думаю, при этом развитии событий кара настигнет весь мир и очень быстро !Просто в результате ядерных конфликтов!
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29.09.2022 10:42 Відповісти
облиште писати херню і її перепощувати.

америка на удар по Україні відреагує виключно глибокою стурбованістю.

це прекрасно видно по попередженню = всі американські попередження такі самі як і раніше а раніше америка відбувалася глибокою стурбованістю.

отже, або віримо в шантаж і будемо самі або не віримо в шантаж і всерівно самі.
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29.09.2022 10:50 Відповісти
Люди, що ви таке пишете? Це повноцінна ядерна війна.
Знищено буде майже все людство.
Вони будуть палили де завгодно.
Це дійсно жах. Немає тут переможців.
А постраждають лише прості люди.
Де той Утін і чи він є.
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29.09.2022 10:51 Відповісти
"Прості люди" повинні страждати За те шо не хочуть ставати складними людьми!
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29.09.2022 11:30 Відповісти
Вашу фразу потрібно кожен день,хоч по сто разів показувати по зомбоящику!
Може,порозумнішають...
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29.09.2022 18:40 Відповісти
З іншої сторони....
Що гарного зробило ваше людство? Винищило природу, спаплюжило і засрало планету.
Фантасти 20-го століття писали книги про те, як людство в 2020 поборе несправедливість, голод, хвороби, перенаселення і тд, і почне літати в інші галактики, колонізувати всесвіт.
А що ми маємо по факту? Все те ж саме, що і сто років назад. Більш того. Список фашистських поплічників майже той самий. Єдиний - і дуже сумнівний - здобуток - це те, що хворі на голову ізвращєнци тепер гордяться тим, що вони хворі на голову ізвращєнци, і мають можливість гордо про це заявляти світові. А так, все те ж саме, багаті стали багатшими, бідні стали біднішими, голодні так само не мають їжі.
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29.09.2022 16:48 Відповісти
Чи потрібне те "людство", де рашисти гвалтують дітей, а решта "людства" каже що треба "якось домовлятися"?
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29.09.2022 17:18 Відповісти
Давно пора официально объявить сумасшедшего лубянского ублюдка ВНЕ ЗАКОНА и открыть на него ОХОТУ по всему миру. По кол-ву жертв эта тварь давно уже обогнала всех кровавых маньяков мира, вместе взятых.
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29.09.2022 10:54 Відповісти
Один сенатор - занадто маленька фігура, шоб вплинути на *****. Шоб те саме сказав Байден - ото було б діло. А Байден соплі жує.
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29.09.2022 10:56 Відповісти
Застосувати ядерну зброю не так то просто: https://theins.ru/news/255507
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29.09.2022 11:04 Відповісти
одна справа сенатор сказав, інша реальний Світ.
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29.09.2022 11:22 Відповісти
в реальному Світі ти сидиш на бутилкє
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29.09.2022 11:31 Відповісти
пнх кацап
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29.09.2022 11:44 Відповісти
Когда вылетит ЯДЕРНАЯ ракета, как они узнают куда она летит... Подождать куда прилетит разве что.
Отож
ПУСК ракеты уже нужно считать НАПАДЕНИЕМ на НАТО
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29.09.2022 11:29 Відповісти
НАТО відповість на такий удар миттєво і про це багато експертів говорили.
А те що кажуть що Захід боїться Росії це -неправда Хто постачає високоточну зброю як не США і Европа?
А при такій зброї Росія не здатна не на що.
Просто Захід це цивілізований світ де немає війни. Але війну з Росією НАТО завершить за 3 дні це визнає російський політолог Андрій Піонтковський.
Невже ви думаєте що ядерна зброя долетить до НАТО? Вона буде збита ще на підльоті до Бєлгорода.

А те що дехто думає що НАТО не відповість на такі дії Росії мабуть вірять алкоголіку Медвєдєву -мол РОСИИ ВСЕ БОЯТСЯ
Але треба розуміти що НАТО може не застосовувати ядерну зброю проти Росії а звичайну зброю якою знищить бункери путіна і військового керівництва ось і все
Росія залишиться без влади і тоді війна закінчиться без умов Росії
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29.09.2022 11:29 Відповісти
Не віриться що НАТО відреагує належними чином...
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29.09.2022 12:29 Відповісти
При ударе по Украине, радиоактивное заражение расползнётся
по всей Европе и Ближнему Востоку, в том числе и до Израиля.
Вот пусть и подумают. Первыми заговорили о Чернобыле
в Швеции.
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29.09.2022 12:39 Відповісти
При любому розкладі у путлера поразка.

Всі на Заході вже зійшлися на думці що русню загнали в цунг-цванг - що не роби русня - все одно програє. І поступово це доходить і до простої русні.

План Заходу йде по-плану - удав стягує кільця. І роль України в цьому - головна.

Це вже видно по могІлізації - еффект від неї що мертвому припарка.
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29.09.2022 13:10 Відповісти
Та це напад на весь світ! Це ж забруднить весь світ!
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29.09.2022 13:25 Відповісти
слава Богу.
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29.09.2022 13:50 Відповісти
короче при любом раскладе рашке и её биомусору *****!
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29.09.2022 14:03 Відповісти
Украина - это НАТО!
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29.09.2022 15:51 Відповісти
А в радіусі дії Точки-У - є кацапські АЕС?
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29.09.2022 15:52 Відповісти
Є тільки Курська АЕС: від кордону України до неї 60 км. Але:
1) Ймовірність що ППС росії зіб'ють заряд ще до підльоту рівняється десь 85%;
2) Навіть при самому точному влучанні (на що Точка-У практично не здатна), заряд "Точки-У" не спричинить катастрофічних наслідків: АЕС будуються так, щоби реактор міг витримати навіть ядерний зовнішній удар.
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29.09.2022 18:14 Відповісти
Оце вже міцне слово мужика!
А не переляканого толераста.
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29.09.2022 17:18 Відповісти
"розглядатимемо як широкомасштабний напад на НАТО"
дякую, поржав з цього брєда. Якщо буде якщо, то ЕС підіжме хвіст. І всі інші теж.
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29.09.2022 17:32 Відповісти
США і Великобританія - це не ЄС.
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29.09.2022 18:21 Відповісти
Ростік, не тяжко зі зламаною рукою пости набивать? Чи тобі ногу зламали, кацапський гандон?
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29.09.2022 18:56 Відповісти
Я говорю, що хочу, коли хочу, і як хочу. Йди вчи конституцію чмо недороблене. Втикатись воно буде мені в пост! щезни рагуляко!
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29.09.2022 19:58 Відповісти
Ну що,кацапські піда#ри,без атомної зброї вже ніяк не обійтись? Ви ж горланили з піною у рота,що Київ візьмете за 3 дні,а тепер вже без атомної зброї ніяк?
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29.09.2022 18:10 Відповісти
Нарешті бачимо АДЕКВАТНУ оцінку з боку наших американських партнерів по антихуйлівській коаліції щодо тих сраних "ядрьоних" заяв ботоксної мілі, що сидить обісравшись у своєму бункері.
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29.09.2022 18:25 Відповісти
Ви тільки подивіться - як враз заметушилась **************: "фсьо прапала - за вас нікто нє впішєтся, ******'юрєр всех пєрєіграл- вєсь мір в труху.." Для усіх подібних : ІДІТЬ НА*УЙ!!!🖕 Ботяри галімі!
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29.09.2022 18:31 Відповісти
Если ***** по Украине,будем резать русню их в Казахстане
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29.09.2022 18:50 Відповісти
О, ось ця заява вже більше схожа на рішучу позицію сильної країни, а не на старече бурмотіння Бідона.
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29.09.2022 19:30 Відповісти
Хоча б хтось говорить внятно та зрозумілими росіянам словами.

Це дуже добре.
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29.09.2022 19:36 Відповісти
Читаю, и просто обидно. Грэм выдвигал сво кандидатуру от республиканцев на должность президента. Но праймариз выиграл краснорожий долб*** в парике
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29.09.2022 19:48 Відповісти
Тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в конфлікті.

За даними Федерації американських вчених (ФАС), після розпаду Радянського Союзу Україна мала близько 3 000 тактичних ядерних озброєнь, які призначені для ураження великих військових об'єктів, військово-морських флотів і бронетанкових формувань, і 2000 стратегічних ядерних озброєнь, призначених для знищення міст.

Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу. Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
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29.09.2022 20:07 Відповісти
То що говорить сенатор-добре, а от що зробить Байден? То він знищить черноморський флот, то вони вдаряь по бункере ху...ла, то вони таке-е-е зроблять...Введуть 9 пакет санкций? Щоб баба Люба з Мухосранська не могла поїхати у Ніцу? Таке враження, що вони провокують «резинову жопу».
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30.09.2022 00:09 Відповісти
 
 