Ядерний удар по Україні розглядатимемо як широкомасштабний напад на НАТО, - американський сенатор Грем
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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін накаже застосувати ядерну зброю проти України, США розглядатимуть це як широкомасштабний напад на НАТО.
Про це політик сказав, виступаючи під час засідання під назвою "Від Нюрнберга до України: відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dikGAZETE.
Грем зазначив, що радіація у разі такого удару впливатиме не тільки на Україну, але й на всю Європу.
"Ми повинні негайно протистояти цьому шантажу. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це матиме руйнівні наслідки, і він мав рацію", - сказав сенатор.
Він наголосив, що світ має донести до президента РФ, що на його ядерні погрози та їхню можливу реалізацію обов'язково буде відповідь. Сенатор закликав і Конгрес, і НАТО посилити повідомлення про те, що "все пекло обвалиться на Путіна", якщо російський президент спрямує ядерний удар на Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Представим что НАТО засекло маневр по подготовке пуска ядерных ракет.
Они ведь заранее не знают куда долетит ракета в Украину или в Польшу?
Поэтому они заранее обязаны погасить на территории россии.
или есть варианты?
Але, так бачиться, що час розвалу росії невпинно підходить... хоча і страшною ціною для України.
Хиросима с Нагасаки по загрязнению рядом не стояли
Так шо нефуй пугать!
Тому до його слів треба ставитись з усією серйозністью.
Значить такий план дій США і НАТО розглядають - і він доніс це до путлера.
\\\\\\\\\"все пекло обвалиться на Путіна", якщо російський президент спрямує ядерний удар на Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3370338\\\\\\\\\
Мммм, конфетка а не цитатка - а шо если пекла нет? Или путин - отеист? тогда герой новости такой:
Або Англія - вдарити також ядерним і отримати на островах тупо чорнобиль? вдарять? оголосять? ага, розігнались. на то і підтискає лисий гномик. То тобі не ето шо там Гітлер напав на когось там - відправити солдатів хай воюють, а зараз тупо може прилетіти по Лондону для початку. Я тільки за шоб атакували рашку, але подивись тверезо - ну дуже малоймовірно шо самогубство за якусь там донбащину в Англії хтось буде вчиняти.
І весь Світ зітхне із заспокоєнням!
Тепер думай Фєдя, думай.
Он авторитет в сенате!))
америка на удар по Україні відреагує виключно глибокою стурбованістю.
це прекрасно видно по попередженню = всі американські попередження такі самі як і раніше а раніше америка відбувалася глибокою стурбованістю.
отже, або віримо в шантаж і будемо самі або не віримо в шантаж і всерівно самі.
Знищено буде майже все людство.
Вони будуть палили де завгодно.
Це дійсно жах. Немає тут переможців.
А постраждають лише прості люди.
Де той Утін і чи він є.
Може,порозумнішають...
Що гарного зробило ваше людство? Винищило природу, спаплюжило і засрало планету.
Фантасти 20-го століття писали книги про те, як людство в 2020 поборе несправедливість, голод, хвороби, перенаселення і тд, і почне літати в інші галактики, колонізувати всесвіт.
А що ми маємо по факту? Все те ж саме, що і сто років назад. Більш того. Список фашистських поплічників майже той самий. Єдиний - і дуже сумнівний - здобуток - це те, що хворі на голову ізвращєнци тепер гордяться тим, що вони хворі на голову ізвращєнци, і мають можливість гордо про це заявляти світові. А так, все те ж саме, багаті стали багатшими, бідні стали біднішими, голодні так само не мають їжі.
Отож
ПУСК ракеты уже нужно считать НАПАДЕНИЕМ на НАТО
А те що кажуть що Захід боїться Росії це -неправда Хто постачає високоточну зброю як не США і Европа?
А при такій зброї Росія не здатна не на що.
Просто Захід це цивілізований світ де немає війни. Але війну з Росією НАТО завершить за 3 дні це визнає російський політолог Андрій Піонтковський.
Невже ви думаєте що ядерна зброя долетить до НАТО? Вона буде збита ще на підльоті до Бєлгорода.
А те що дехто думає що НАТО не відповість на такі дії Росії мабуть вірять алкоголіку Медвєдєву -мол РОСИИ ВСЕ БОЯТСЯ
Але треба розуміти що НАТО може не застосовувати ядерну зброю проти Росії а звичайну зброю якою знищить бункери путіна і військового керівництва ось і все
Росія залишиться без влади і тоді війна закінчиться без умов Росії
по всей Европе и Ближнему Востоку, в том числе и до Израиля.
Вот пусть и подумают. Первыми заговорили о Чернобыле
в Швеции.
Всі на Заході вже зійшлися на думці що русню загнали в цунг-цванг - що не роби русня - все одно програє. І поступово це доходить і до простої русні.
План Заходу йде по-плану - удав стягує кільця. І роль України в цьому - головна.
Це вже видно по могІлізації - еффект від неї що мертвому припарка.
1) Ймовірність що ППС росії зіб'ють заряд ще до підльоту рівняється десь 85%;
2) Навіть при самому точному влучанні (на що Точка-У практично не здатна), заряд "Точки-У" не спричинить катастрофічних наслідків: АЕС будуються так, щоби реактор міг витримати навіть ядерний зовнішній удар.
А не переляканого толераста.
дякую, поржав з цього брєда. Якщо буде якщо, то ЕС підіжме хвіст. І всі інші теж.
Це дуже добре.
За даними Федерації американських вчених (ФАС), після розпаду Радянського Союзу Україна мала близько 3 000 тактичних ядерних озброєнь, які призначені для ураження великих військових об'єктів, військово-морських флотів і бронетанкових формувань, і 2000 стратегічних ядерних озброєнь, призначених для знищення міст.
Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу. Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».