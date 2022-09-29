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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 58 580 осіб, 262 літаки, 224 гелікоптери, 2 325 танків, 1 385 артсистем та 4 909 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 58 580 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як повідомляється, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 58580 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2325 (+13) од,

бойових броньованих машин - 4909(+20) од,

артилерійських систем - 1385 (+4) од,

РСЗВ - 331 (+0) од,

засоби ППО - 175 (+0) од,

літаків - 262 (+0) од,

гелікоптерів - 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 995 (+6),

крилаті ракети - 246 (+4),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3751 (+9) од,

спеціальна техніка - 131 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 58 580 осіб, 262 літаки, 224 гелікоптери, 2 325 танків, 1 385 артсистем та 4 909 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Оце закуярили орків.👍
Слава ЗСУ!
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29.09.2022 09:51
+8
Что то мне подсказывает, что к дню рождения, тьфу, тьфу, тьфу, что бы не дожил, Прутина, ВСУ сделают ему подарок. К 70-летию 70 000 дохлых россиян.
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29.09.2022 10:51
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Бавовна корисна, рашка ні.
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29.09.2022 09:45 Відповісти
Ще батько Бавовнятки Бавовнище не прокинувся...
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29.09.2022 10:51 Відповісти
С начала путинской могилизации ликвидировано 3480 орков, как минимум столько же, если не больше, ранили. И ещё столько же правдами-неправдами смылись домой. Теперь я понял, что означало «и это мы ещё не начинали». Это они ещё не успели начать свою моГилизацию, а уже 3-4% корова языком слизала
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29.09.2022 09:38 Відповісти
Ого, знов багато наші нахреначили всього.
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29.09.2022 09:48 Відповісти
Оце закуярили орків.👍
Слава ЗСУ!
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29.09.2022 09:51 Відповісти
це що, стільки фаршу тепер щодня - це мобіки/могіки?
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29.09.2022 10:13 Відповісти
Что то мне подсказывает, что к дню рождения, тьфу, тьфу, тьфу, что бы не дожил, Прутина, ВСУ сделают ему подарок. К 70-летию 70 000 дохлых россиян.
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29.09.2022 10:51 Відповісти
70 000 дохлых прутинят
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29.09.2022 13:23 Відповісти
Есть очень правдоподобная версия, что ***** будет 72 на самом деле. Ему два года списали, когда он в школу только в 9 смог пойти из-за отставания в физическом и умственном развитии. В школе был двоечником, ребенок из неблагополучной семьи, все детство гулял по подворотням, его спасли занятия по дзюдо, куда он начал ходить в 14 лет, там над ним взяли опеку известный тренер Рахлин и старшак Ротенберг
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29.09.2022 15:56 Відповісти
Так, згоден. Але ж ми притримуэсь офіційной версіїї народження сина вбиральниці заводськіх вбиралень від лайна та блювання сруського пролетаріату на теренах якіх вона понісла від вахтера-сексота після раптового сексу на смітнику заводу де він чергував шоб пролетарії щось не підцупили собі з метою продати лайно а гроші не пропити.
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29.09.2022 16:30 Відповісти
 
 